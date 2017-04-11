Сенсей Илии Йорга проведет в Челнах мастер-класс по каратэ

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11 апреля в 16:48
За три месяца в Челнах произошло 122 ДТП с пострадавшими
За три месяца в Челнах произошло 122 ДТП с пострадавшими

Основные причины аварий - нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, превышение скоростного режима, неудовлетворительные дорожные условия.

11 апреля в 16:40
Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки
Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки

Мужчина жил недалеко от того места, где напал на водителя, и поэтому сотрудник полиции нашли его быстро. Им оказался 41-летний житель 50-го комплекса.

11 апреля в 15:49
На питание бездомных в Челнах потратят более 1,7 миллиона рублей
На питание бездомных в Челнах потратят более 1,7 миллиона рублей

Соответствующий заказ был размещен сегодня на сайте государственных закупок.

11 апреля в 15:35
В Татарстане пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей установив мобильное приложение
В Татарстане пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей установив мобильное приложение

Вирус сообщил о “блокировке телефоне”, после чего женщина сделала автоперевод денег неизвестной.

11 апреля в 14:28
Бизнесменам в Челнах предлагают полмиллиона рублей
Бизнесменам в Челнах предлагают полмиллиона рублей

С конца второго квартала стартует программа поддержки субъектов социального предпринимательства

11 апреля в 13:04
TFB Leaks: анонимы слили СМИ секретную информацию по делу Роберта Мусина
TFB Leaks: анонимы слили СМИ секретную информацию по делу Роберта Мусина

Анонимные пользователи Telegram показали, как за три дня до прихода временной администрации «Татфондбанк» добровольно списал часть кредитов и залогового имущества.

11 апреля в 12:45
В Татарстане произошла массовая гибель рыбы
В Татарстане произошла массовая гибель рыбы

В Минэкологии РТ для выяснения причин мора рыбы сформирована оперативная рабочая группа.

11 апреля в 11:12
Татфондбанк признан банкротом
Татфондбанк признан банкротом

Открыто конкурсное производство. Общую стоимость имущества и активов банка временная администрация оценила в 71,393 млрд руб.

11 апреля в 09:20
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»

Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяженностью 1957 метров.

11 апреля в 08:37
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ приведет к тому, что без отдыха останутся миллионы туристов, уже оплативших туры.

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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

Ложь
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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
12 апреля 2017г. 06:28

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Выпуск №13 от 05 апреля 2017 г.
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Сенсей Илии Йорга проведет в Челнах мастер-класс по каратэ

Сенсей Илии Йорга проведет в Челнах мастер-класс по каратэ

В апреле этого года исполняется ровно 10 лет с момента проведения в нашем городе первого в истории каратэ Фудокан России Чемпионата Европы по этому виду единоборств. Для автограда это тоже стало особым событием, так как спортивных мероприятий международного уровня такого статуса до этого в Набережных Челнах не проводилось.

Сильнейшие представители своих национальных федераций Фудокан из 18 стран Европы собрались тогда в ледовом Дворце спорта. Для организаторов континентального турнира провести такой чемпионат оказалось делом очень непростым, но, как говорят: «глаза боятся – руки делают», справились. Причем, по итогам и анализу проведенной деятельности по организации, руководство Всемирной Федерации Фудокан каратэ-до и сам основатель стиля Фудокан Илия Йорга вывели чемпионат в Челнах в статус «стандарта», призвав все национальные федерации Фудокан стран Европы на него равняться.

С 12 по 14 апреля в Челнах пройдет семинар (мастер-классы) основателя стиля Фудокан Илии Йорга, обладателя высшего 10 дана. Более 10 раз сэнсей посещал уже наш город. За это время не одна уже сотня детей и юношей имели возможность потренироваться на его семинарах и поучиться искусству каратэ напрямую из рук мастера. Тренировки мастера отличаются от занятий, которые проводят японские мастера каратэ. Он подробно показывает и рассказывает о каждом элементе, технике или приеме, его прикладном значении на практике, как правильно его отрабатывать без вреда для здоровья.

Йорга - доктор медицинских наук, специалист клинической физиологии и спортивной медицины. Свое учение он построил, в том числе, используя знания физиологии, медицины, биомеханики. Он восстанавливает хорошо забытое старое, древние ката прародителя каратэ – «окинава-тэ», которые стали прототипами современных ката, использующиеся во всех стилях этого боевого искусства. Учитель подчеркивает, что важно знать корни, тогда освоение искусства каратэ-до будет полным.Что примечательно, только сам сэнсей принимает экзамены на мастерские степени – черный пояс.

15-16 апреля в с/к «Витязь» пройдет традиционный Всероссийский турнир среди детей и юношей, который посвящен 25-летнему юбилею Школы традиционного каратэ-до «Заншин». Ожидается приезд команд Удмуртской республики, Ивановской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым, Московской области и др. Команда Республики Татарстан будет выступать расширенным составом.

Кстати, на днях команда ШТК «Заншин» вернулась с Первенства России по Фудокан каратэ-до, который проходил в Иваново в первые числа апреля. Золотые медали в копилку команды Татарстана, который челнинцы представляли на турнире, выступая в различных видах программы (ката, кумитэ, командные разделы) принесли: Нурислам Зиганшин, Глеб Юльметов и Владислав Кипров (категория 12-13 лет), Наиля Мингазова, Ярослав Малыгин и Руслан Мухаметханов (14-15 лет), Камиль Мухаматдиев (16-17 лет). Все они прошли первый этап, «стандартизацию» перед предстоящим экзаменом у сэнсея, так как являются кандидатами на мастерскую степень – первый дан.

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