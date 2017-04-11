Сенсей Илии Йорга проведет в Челнах мастер-класс по каратэ

В апреле этого года исполняется ровно 10 лет с момента проведения в нашем городе первого в истории каратэ Фудокан России Чемпионата Европы по этому виду единоборств. Для автограда это тоже стало особым событием, так как спортивных мероприятий международного уровня такого статуса до этого в Набережных Челнах не проводилось.
Сильнейшие представители своих национальных федераций Фудокан из 18 стран Европы собрались тогда в ледовом Дворце спорта. Для организаторов континентального турнира провести такой чемпионат оказалось делом очень непростым, но, как говорят: «глаза боятся – руки делают», справились. Причем, по итогам и анализу проведенной деятельности по организации, руководство Всемирной Федерации Фудокан каратэ-до и сам основатель стиля Фудокан Илия Йорга вывели чемпионат в Челнах в статус «стандарта», призвав все национальные федерации Фудокан стран Европы на него равняться.
С 12 по 14 апреля в Челнах пройдет семинар (мастер-классы) основателя стиля Фудокан Илии Йорга, обладателя высшего 10 дана. Более 10 раз сэнсей посещал уже наш город. За это время не одна уже сотня детей и юношей имели возможность потренироваться на его семинарах и поучиться искусству каратэ напрямую из рук мастера. Тренировки мастера отличаются от занятий, которые проводят японские мастера каратэ. Он подробно показывает и рассказывает о каждом элементе, технике или приеме, его прикладном значении на практике, как правильно его отрабатывать без вреда для здоровья.
Йорга - доктор медицинских наук, специалист клинической физиологии и спортивной медицины. Свое учение он построил, в том числе, используя знания физиологии, медицины, биомеханики. Он восстанавливает хорошо забытое старое, древние ката прародителя каратэ – «окинава-тэ», которые стали прототипами современных ката, использующиеся во всех стилях этого боевого искусства. Учитель подчеркивает, что важно знать корни, тогда освоение искусства каратэ-до будет полным.Что примечательно, только сам сэнсей принимает экзамены на мастерские степени – черный пояс.
15-16 апреля в с/к «Витязь» пройдет традиционный Всероссийский турнир среди детей и юношей, который посвящен 25-летнему юбилею Школы традиционного каратэ-до «Заншин». Ожидается приезд команд Удмуртской республики, Ивановской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым, Московской области и др. Команда Республики Татарстан будет выступать расширенным составом.
Кстати, на днях команда ШТК «Заншин» вернулась с Первенства России по Фудокан каратэ-до, который проходил в Иваново в первые числа апреля. Золотые медали в копилку команды Татарстана, который челнинцы представляли на турнире, выступая в различных видах программы (ката, кумитэ, командные разделы) принесли: Нурислам Зиганшин, Глеб Юльметов и Владислав Кипров (категория 12-13 лет), Наиля Мингазова, Ярослав Малыгин и Руслан Мухаметханов (14-15 лет), Камиль Мухаматдиев (16-17 лет). Все они прошли первый этап, «стандартизацию» перед предстоящим экзаменом у сэнсея, так как являются кандидатами на мастерскую степень – первый дан.
Комментарии посетителей
Если бы ПЕРЕД покупкой менеджеры предупредили, то никогда не купили бы здесь дом... И не продашь ведь...
Ну, челнинские оперативники фсб, которые слили этот документ, в Америке не бывали, а то бы знали, что там...
Так этот европоселок изначально строился для эти целей. Хозяин ”одного из отелей города” самый главный...
Обалдеть !!! Мало в “европосёлке” скандалов с так называемой УК от застройщика, так ещё и сектанты здесь будут...
http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5
Обалдеть как звучит. Заместитель председателя исполкома “В СИЛУ МАЛООПЫТНОСТИ” не знает как работать с...
Допустим , что так. Но где ссылка на источник? “этом сообщает РБК”. Где ссылка на само сообщение РБК? Откуда...
Весь “изюм” в одном материале! Умеете.
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Не удивило)
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Отныне будут задерживать дажее...за переход жд путей за вокзалом. Даже тех же дачников будут ловить, кто через...
Думаю, что не только Магдеев с Абдуллиным из татарстанскоих чиновников являются...
Вот тут почитайте . Судя по всему эти люди уже не поменяются http://yakovlev-r116.livejournal.com/6345.html