Сенсей Илии Йорга проведет в Челнах мастер-класс по каратэ

В апреле этого года исполняется ровно 10 лет с момента проведения в нашем городе первого в истории каратэ Фудокан России Чемпионата Европы по этому виду единоборств. Для автограда это тоже стало особым событием, так как спортивных мероприятий международного уровня такого статуса до этого в Набережных Челнах не проводилось.

Сильнейшие представители своих национальных федераций Фудокан из 18 стран Европы собрались тогда в ледовом Дворце спорта. Для организаторов континентального турнира провести такой чемпионат оказалось делом очень непростым, но, как говорят: «глаза боятся – руки делают», справились. Причем, по итогам и анализу проведенной деятельности по организации, руководство Всемирной Федерации Фудокан каратэ-до и сам основатель стиля Фудокан Илия Йорга вывели чемпионат в Челнах в статус «стандарта», призвав все национальные федерации Фудокан стран Европы на него равняться.

С 12 по 14 апреля в Челнах пройдет семинар (мастер-классы) основателя стиля Фудокан Илии Йорга, обладателя высшего 10 дана. Более 10 раз сэнсей посещал уже наш город. За это время не одна уже сотня детей и юношей имели возможность потренироваться на его семинарах и поучиться искусству каратэ напрямую из рук мастера. Тренировки мастера отличаются от занятий, которые проводят японские мастера каратэ. Он подробно показывает и рассказывает о каждом элементе, технике или приеме, его прикладном значении на практике, как правильно его отрабатывать без вреда для здоровья.

Йорга - доктор медицинских наук, специалист клинической физиологии и спортивной медицины. Свое учение он построил, в том числе, используя знания физиологии, медицины, биомеханики. Он восстанавливает хорошо забытое старое, древние ката прародителя каратэ – «окинава-тэ», которые стали прототипами современных ката, использующиеся во всех стилях этого боевого искусства. Учитель подчеркивает, что важно знать корни, тогда освоение искусства каратэ-до будет полным.Что примечательно, только сам сэнсей принимает экзамены на мастерские степени – черный пояс.

15-16 апреля в с/к «Витязь» пройдет традиционный Всероссийский турнир среди детей и юношей, который посвящен 25-летнему юбилею Школы традиционного каратэ-до «Заншин». Ожидается приезд команд Удмуртской республики, Ивановской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым, Московской области и др. Команда Республики Татарстан будет выступать расширенным составом.

Кстати, на днях команда ШТК «Заншин» вернулась с Первенства России по Фудокан каратэ-до, который проходил в Иваново в первые числа апреля. Золотые медали в копилку команды Татарстана, который челнинцы представляли на турнире, выступая в различных видах программы (ката, кумитэ, командные разделы) принесли: Нурислам Зиганшин, Глеб Юльметов и Владислав Кипров (категория 12-13 лет), Наиля Мингазова, Ярослав Малыгин и Руслан Мухаметханов (14-15 лет), Камиль Мухаматдиев (16-17 лет). Все они прошли первый этап, «стандартизацию» перед предстоящим экзаменом у сэнсея, так как являются кандидатами на мастерскую степень – первый дан.