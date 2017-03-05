Сергей Стиллавин меняет профессию

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06 марта в 13:26
Мужчину в Челнах подозревают в совращении малолетней
Мужчину в Челнах подозревают в совращении малолетней

По версии следствия, ранее судимый 42-летний мужчина домогался 4-летней девочки. Подозреваемый вину не признал.

06 марта в 11:01
C 13 марта в Челнах закроют на дезинфекцию основное здание Перинатального центра
C 13 марта в Челнах закроют на дезинфекцию основное здание Перинатального центра

Для того чтобы полностью обезопасить пациентов от инфекции и ликвидировать все возможные ее источники, родильные дома закрываются на плановые мойки один или два раза в год.

06 марта в 09:07
В Татарстане поезд сбил насмерть двух женщин и мужчину
В Татарстане поезд сбил насмерть двух женщин и мужчину

Трагедия случилась сегодня в четыре часа утра на перегоне Арск — Куркачи. Машинист экстренно затормозил, подавая звуковые и световые сигналы, но не успел остановить поезд - сбил людей.

06 марта в 08:47
Полицейские РТ арестовали девушку, выбросившую новорожденного сына на помойку
Полицейские РТ арестовали девушку, выбросившую новорожденного сына на помойку

Мать пояснила, что после того, как она родила ребенка, накрыла его одеялом и через несколько часов отнесла на улицу, где оставила возле мусорных контейнеров.

06 марта в 08:37
В Татарстане 6-летняя девочка выжила после падения из окна девятого этажа
В Татарстане 6-летняя девочка выжила после падения из окна девятого этажа

Ее спасло то, что она упала в сугроб. В детской городской больнице сообщили, что травмы, которые получил ребенок, оказались незначительными.

06 марта в 08:35
Роспотребнадзор РТ рекомендует не покупать торты через интернет
Роспотребнадзор РТ рекомендует не покупать торты через интернет

Управление предупреждает, что покупая у неизвестных лиц кондитерские изделия, изготовленные в домашних условиях, потребитель имеет все шансы провести часть времени на больничной койке.

06 марта в 08:27
В РТ женщина задохнулась в дыму от пожара в соседней квартире
В РТ женщина задохнулась в дыму от пожара в соседней квартире

Спастись смог даже сам погорелец, из-за которого произошел пожар, а вот пожилая  хозяйка соседней квартиры надышалась дымом и скончалась в коридоре около собственной двери.
06 марта в 08:01
Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина
Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина

Следком возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан.

03 марта в 15:05
Первой дорогой для беспилотников станет трасса Казань-Набережные Челны
Первой дорогой для беспилотников станет трасса Казань-Набережные Челны

Первые беспилотные автомобили поедут по трассе уже через два-три года. В РТ планируют через минимальные затраты подготовить достойную инфраструктуру для приема таких машин.

03 марта в 14:54
Пострадавшие от Татфондбанка предприниматели могут добиться компенсации
Пострадавшие от Татфондбанка предприниматели могут добиться компенсации

Тимур Нагуманов объяснил в своем аккаунте Instagram, как пострадавшие клиенты-бизнесмены могут стать частью реестра кредиторов.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
Правда

Индекс правды: 31%
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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
06 марта 2017г. 14:09

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Выпуск 8 от 02 марта 2017 г.

Сергей Стиллавин меняет профессию

Сергей Стиллавин меняет профессию

Признаться, я человек не склонный к депрессиям и рефлексиям. Но недавно и меня накрыло. Сижу и думаю, тебе, Стиллавин, уже слегка за 40, и что ты умеешь, и когда ты уже начнешь зарабатывать реальные деньги? Умею говорить. Много говорить и с юмором. А еще? Бабы меня любят… Что еще? Вроде не бедствую, свою копеечку зарабатываю. Но хочется ведь больше. Хочется! А что, если кризис случится и без работы останусь, ну или говорить надоест. Что делать буду?

Все эти думы мои горькие скорее всего ушли бы в песок после задушевного общения с друзьями. Но судьба свела меня с одним из бизнес-тренеров академии трейдинга ТелеТрейд. Разговорились о жизни. Смотрю, часы у него дорогущие, взгляд спокойный и уверенный в завтрашнем дне, загар заморский, речи мудрые и легкие, про валюту все знает и мировую экономику. Я тоже так хочу. Но как? Финансового образования у меня нет. Идти учиться в 43 года уже поздно. А про доллар я знаю только то, что он, собака, дорогой, из-за чего накрылись медным тазом частые поездки заграницу. Вот так у нас и вышел спор с академией трейдинга ТелеТрейд, по условиям которого, меня обещали научить торговать на валютном рынке Форекс за три месяца. А если я окажусь абсолютно не пригодным для этой умственно-финансовой деятельности, получу 50 тысяч рублей за моральный ущерб.

Я понимал, что я полный профан в этом деле, как и многие из вас. Но если судьба подбрасывает шанс попробовать что-то новенькое, отказываться глупо и недальновидно. Меня захватило ощущение, что и правда можно изменить свою жизнь, если хоть что-то для этого сделать, а не просто мечтать и ныть.

И я решил попробовать. Так появился проект «Куй с кризисом». День за днем я погружался в мир финансов. Для начала, чтобы вы понимали, Форекс - это обмен валюты. Да, да, это практически обычный обменник, только мирового масштаба. Главные игроки на нем - Центральные Банки, корпорации, бесконечные фонды и финансовые организации. Но в тоже время есть брокеры и трейдеры - рыбки поменьше, но юркие и проворные. Вот таким трейдером я и хочу стать. Принцип заработка на этом рынке тоже оказался простым и понятным нашему сердцу: купи дешевле, продай дороже. Не знаю, как, но мне даже умудрились объяснить, и главное, что я понял, что такое «ключевая ставка» Центрального Банка и как с ее помощью регулируются курсы валют. Когда же я узнал, какое количество факторов вообще влияет на курс валюты, было ощущение, что это просто сюжет «Игры престолов», никак не меньше. Интриги, заговоры, войны, катаклизмы, смерти, протесты - все это тут же отражается на цене денег. Я так увлекся, что начал ночами читать книги о Форексе. Вместе тупого просматривания социальных сетей - читать финансовые новости. Уже через месяц я попробовал спрогнозировать, как, то или иное событие повлияет на курс доллара и оказался прав!

И мне совершенно сорвало голову, когда я узнал, что на валютном рынке можно зарабатывать не только на росте, но и на падении. То есть, умному трейдеру совершенно все равно, кризис на дворе, или благодатные времена.

Я уж было ринулся открывать счет и заливать туда собственные деньги. И в состоянии эйфории просадил бы все нажитое разговорным путем, если бы мой бизнес тренер меня не остановил. Мол, стоять, новобранец, ты еще курс молодого бойца не прошел, а уже в бой рвешься.

Психология на валютных торгах значит столько же, сколько и знания экономических процессов. Сливы - это когда люди проигрывают все деньги на своем счету, чаще всего случаются именно на эмоциях. Страх и жадность - вот два главных врага трейдера, да и любого нормального мужика, если честно. И специалисты Академии трейдинга ТелеТрейд научили меня, как справляться с этими слабостями.

В общем, теории во мне как в выпускнике института - полная квадратная башка. И ноль практики. Поэтому лезть к реальным акулам валютного рынка точно не стоит. Следующий шаг, завести демо-счет на сайте ТелеТрейд. И вот на этом тренажере, в режиме реальных торгов, ваш покорный слуга, будет пробовать свои знания на деле, зарабатывать и проигрывать пока не настоящие деньги. Что из этого получится, расскажу в следующей колонке.  

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