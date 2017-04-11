Сергей Стиллавин становится трейдером

Сергей Стиллавин:
Менять свою жизнь, когда тебе уже за 40 лет, – поступок настоящего мужика. Я эту фразу, как мантру, повторял каждый раз, когда появлялись сомнения в реальности моей затеи. Если кто не в курсе, еще раз расскажу.
Я заключил пари с компанией Телетрейд. Их специалисты заявили, что могут научить меня зарабатывать на валютном рынке, несмотря на то, что экономического образования у меня – ноль. По условиям спора, если я так и не освою Форекс, эти всезнайки из Телетрейда выплатят мне 50 тысяч рублей.
Авантюра, хоть и беспроигрышная, но из зоны комфорта пришлось вылезти. Зато азарт появился сразу. Судьба подбросила шанс изменить жизнь, а подарки от этой капризной барышни отвергать просто опасно.
И я начал учиться. Больше всего боялся, что трейдеры будут говорить на своем «птичьем» языке, а я – хлопать глазами и для приличия говорить «угу». Но оказалось, люди они с фантазией и образным мышлением, в результате я сам не заметил, как стал умнеть.
Основы теории были освоены, пришло время применить все на практике. Чтобы не спустить свои деньги, новичкам (вроде меня) советуют сначала потренироваться на «котиках», в смысле, на демо-счете.
Никаких специальных агрегатов или летательных аппаратов для торговли на Форекс не надо. Нужен компьютер, планшет или смартфон. На любой гаджет можно установить торговый терминал. Я решил «завинтить» его сразу и на компьютер, и на телефон. Устанавливается Meta Trader 4 не сложнее любой игрушки: красные и синие цифры в одном разделе, графики с кривыми – в другом. А вот раздел «Торговля» надо посмотреть. «Баланс 100 000». Мелочь, думаю, а приятно! Потом выяснилось, что это $100 тысяч, а не рублей. Еще приятнее. Правда, деньги эти не настоящие. Зато с их помощью можно участвовать в реальных торгах. С другой стороны, даже если деньги ненастоящие, рисковать всей суммой сразу тоже не хотелось. Из теории я знал, что существует такое понятие, как кредитное плечо – это деньги, который брокер дает трейдеру на время сделки. И где оно? Оказалось, все просто. Выставляю сумму $1000, кредитное плечо 1 к 50. Хотя оптимальный размер плеча 1 к 100, делились опытом специалисты. В итоге, к моей $1000 брокер накидывает свой кредит, и получается $50 тысяч. Смысл кредитного плеча в том, что оно позволяет трейдеру заработать большую прибыль, имея небольшой депозит. Одно дело – купить евро на $1000 и заработать при росте курса, например, $10. И совсем другое, если изначальное вложение было в 50 раз больше, а значит, и прибыль не $10, а уже $500.
Ну, поехали! Вот котировки пары EUR/USD, то бишь, евро/доллар. Цена одной валюты всегда выражается в другой, помнил я из уроков. Надо понять, будет евро дорожать или нет. На графиках творился, простите, какой-то «расколбас». Курс евро менялся каждую секунду – вверх, вниз. Оказалось, в этот самый момент выступал глава Европейского ЦБ Марио Драги. Рынок отыгрывал каждое слово! Торговля на новостях – самая азартная, но и реагировать надо быстро, вспомнил я наставления моих учителей.
– Попробуй купить сейчас евро, – посоветовали мне консультанты.
Но я хотел разобраться в деталях и быть ко всему готовым. Вот значок «Sell» – продавать, «Buy» – покупать. Посмотрел еще раз новости… а тут!
– Курс евро вырос, если бы купил сразу, сейчас заработал бы $200, – издевались консультанты, показывая на курс.
200 баксов за 2 минуты! Вот это скорости!
Надо покупать. И я купил евро по курсу 1,0560. Взгляд метался с котировок на новости и обратно. Евро дешевел. Цифры были красными. Я уже проиграл $100. На эти деньги красивую девушку можно было бы шампанским угостить…
– Надо закрывать сделку, – грыз я ногти.
– А вот панику устраивать точно не надо, – успокаивали консультанты.
$100 убытка неожиданно превратились в $50. Потом в $70… Потом в 0! Я от радости аж подпрыгнул. И тут нарисовалась прибыль $20!
– Все, закрываемся, на сегодня хватит! – взмолился я.
Закрыли сделку. Деньги кредитного плеча автоматически вернулись брокеру. У меня осталась $1000, которую я ставил изначально, плюс $20.
На 20 баксов девушку шампанским не напоишь, разве что чебуреком угостить можно. Но жуть, как не хотелось облажаться в первый день торгов. В следующий раз буду держать себя в руках. Обязательно попробую медвежью торговлю, а еще выставлю стоп-лосс и тейк профит. Хотите узнать, что это? Расскажу в следующей колонке.
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.". Публичное объявление цен (порядка определения цен), а также иных существенных условий договора не является рекламой, побуждающей к заключению сделок с форекс-дилерами.
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http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5
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