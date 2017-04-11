Сергей Стиллавин становится трейдером

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11 апреля в 11:12
Татфондбанк признан банкротом
Татфондбанк признан банкротом

Открыто конкурсное производство. Общую стоимость имущества и активов банка временная администрация оценила в 71,393 млрд руб.

11 апреля в 09:20
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»

Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяженностью 1957 метров.

11 апреля в 08:37
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ приведет к тому, что без отдыха останутся миллионы туристов, уже оплативших туры.
11 апреля в 08:27
КАМАЗ начал сборку нового грузовика
КАМАЗ начал сборку нового грузовика

Топливный бак будет рассчитан на 695 литров. В машине в качестве дополнительной опции может быть поставлен предпусковой подогреватель двигателя или второго спального места.

11 апреля в 08:17
Челны получат 47,6 миллионов рублей на развитие бизнеса
Челны получат 47,6 миллионов рублей на развитие бизнеса

На компенсацию затрат по программам «Лизинг-грант» и «Поддержка субъектов социального предпринимательства» город получит субсидию из республиканского бюджета.
11 апреля в 08:03
Алишер Усманов подаст в суд на Алексея Навального за клевету
Алишер Усманов подаст в суд на Алексея Навального за клевету

Ранее оппозиционер отправил заявление в СКР о возбуждении уголовного дела в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева и бизнесмена Усманова.

11 апреля в 08:00
Исполком: сегодня в 65 микрорайоне по графику начнется подача горячей воды
Исполком: сегодня в 65 микрорайоне по графику начнется подача горячей воды

Накануне на месте аварии побывала рабочая группа во главе с руководителем исполнительного комитета города Ринатом Абдуллиным.

10 апреля в 16:50
Прокуратура Челнов не нашла подтверждения родственным связям между чиновниками
Прокуратура Челнов не нашла подтверждения родственным связям между чиновниками

Напомним, что о возможном родстве сообщил депутат горсовета Набережных Челнов Сергей Яковлев.

10 апреля в 16:33
В 41 миллион рублей в день обходится бюджету РФ содержание президента
В 41 миллион рублей в день обходится бюджету РФ содержание президента

На работу законодательных органов на федеральном и муниципальном уровнях в 2017 году будет потрачено 13 млрд. рублей, а на федеральное и региональные правительства - 6 миллиардов.
10 апреля в 14:05
В Челнах байкеры откроют сезон выступлением «7Б» и мотопробегом
В Челнах байкеры откроют сезон выступлением «7Б» и мотопробегом

Российская рок-группа «7Б» бесплатно выступит на открытии мотосезона в Набережных Челнах. Байкеры соберутся 13 мая в 12:00 на автозаправочной станции на Альметьевском тракте.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

Ложь
Правда

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Новости

Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
11 апреля 2017г. 12:06

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Выпуск №13 от 05 апреля 2017 г.

Сергей Стиллавин становится трейдером

Сергей Стиллавин становится трейдером

Сергей Стиллавин:

Менять свою жизнь, когда тебе уже за 40 лет, – поступок настоящего мужика. Я эту фразу, как мантру, повторял каждый раз, когда появлялись сомнения в реальности моей затеи. Если кто не в курсе, еще раз расскажу.

Я заключил пари с компанией Телетрейд. Их специалисты заявили, что могут научить меня зарабатывать на валютном рынке, несмотря на то, что экономического образования у меня – ноль. По условиям спора, если я так и не освою Форекс, эти всезнайки из Телетрейда выплатят мне 50 тысяч рублей.

Авантюра, хоть и беспроигрышная, но из зоны комфорта пришлось вылезти. Зато азарт появился сразу. Судьба подбросила шанс изменить жизнь, а подарки от этой капризной барышни отвергать просто опасно.

И я начал учиться. Больше всего боялся, что трейдеры будут говорить на своем «птичьем» языке, а я – хлопать глазами и для приличия говорить «угу». Но оказалось, люди они с фантазией и образным мышлением, в результате я сам не заметил, как стал умнеть.

Основы теории были освоены, пришло время применить все на практике. Чтобы не спустить свои деньги, новичкам (вроде меня) советуют сначала потренироваться на «котиках», в смысле, на демо-счете.

Никаких специальных агрегатов или летательных аппаратов для торговли на Форекс не надо. Нужен компьютер, планшет или смартфон. На любой гаджет можно установить торговый терминал. Я решил «завинтить» его сразу и на компьютер, и на телефон. Устанавливается Meta Trader 4 не сложнее любой игрушки: красные и синие цифры в одном разделе, графики с кривыми – в другом. А вот раздел «Торговля» надо посмотреть. «Баланс 100 000». Мелочь, думаю, а приятно! Потом выяснилось, что это $100 тысяч, а не рублей. Еще приятнее. Правда, деньги эти не настоящие. Зато с их помощью можно участвовать в реальных торгах. С другой стороны, даже если деньги ненастоящие, рисковать всей суммой сразу тоже не хотелось. Из теории я знал, что существует такое понятие, как кредитное плечо – это деньги, который брокер дает трейдеру на время сделки. И где оно? Оказалось, все просто. Выставляю сумму $1000, кредитное плечо 1 к 50. Хотя оптимальный размер плеча 1 к 100, делились опытом специалисты. В итоге, к моей $1000 брокер накидывает свой кредит, и получается $50 тысяч. Смысл кредитного плеча в том, что оно позволяет трейдеру заработать большую прибыль, имея небольшой депозит. Одно дело – купить евро на $1000 и заработать при росте курса, например, $10. И совсем другое, если изначальное вложение было в 50 раз больше, а значит, и прибыль не $10, а уже $500.

Ну, поехали! Вот котировки пары EUR/USD, то бишь, евро/доллар. Цена одной валюты всегда выражается в другой, помнил я из уроков. Надо понять, будет евро дорожать или нет. На графиках творился, простите, какой-то «расколбас». Курс евро менялся каждую секунду – вверх, вниз. Оказалось, в этот самый момент выступал глава Европейского ЦБ Марио Драги. Рынок отыгрывал каждое слово! Торговля на новостях – самая азартная, но и реагировать надо быстро, вспомнил я наставления моих учителей.

– Попробуй купить сейчас евро, – посоветовали мне консультанты.

Но я хотел разобраться в деталях и быть ко всему готовым. Вот значок «Sell» – продавать, «Buy» – покупать. Посмотрел еще раз новости… а тут!

– Курс евро вырос, если бы купил сразу, сейчас заработал бы $200, – издевались консультанты, показывая на курс.

200 баксов за 2 минуты! Вот это скорости!

Надо покупать. И я купил евро по курсу 1,0560. Взгляд метался с котировок на новости и обратно. Евро дешевел. Цифры были красными. Я уже проиграл $100. На эти деньги красивую девушку можно было бы шампанским угостить…

– Надо закрывать сделку, – грыз я ногти.

– А вот панику устраивать точно не надо, – успокаивали консультанты.

$100 убытка неожиданно превратились в $50. Потом в $70… Потом в 0! Я от радости аж подпрыгнул. И тут нарисовалась прибыль $20!

– Все, закрываемся, на сегодня хватит! – взмолился я.

Закрыли сделку. Деньги кредитного плеча автоматически вернулись брокеру. У меня осталась $1000, которую я ставил изначально, плюс $20.

На 20 баксов девушку шампанским не напоишь, разве что чебуреком угостить можно. Но жуть, как не хотелось облажаться в первый день торгов. В следующий раз буду держать себя в руках. Обязательно попробую медвежью торговлю, а еще выставлю стоп-лосс и тейк профит. Хотите узнать, что это? Расскажу в следующей колонке. 

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.". Публичное объявление цен (порядка определения цен), а также иных существенных условий договора не является рекламой, побуждающей к заключению сделок с форекс-дилерами.

На правах рекламы 

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