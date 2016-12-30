Сергей Яковлев: Пустой треп должен закончится

Депутат городского совета Набережных Челнов, член партии "Единая Россия" Сергей Яковлев накануне Нового года анонсировал на 5 января публикацию новой порции изобличающего местную власть материала. Вместе с тем он вызвал "на дуэль" мэра города Наиля Магдеева - предложил градоначальнику совместно пройти детектор лжи.
Напомним, что недавно Магдеев озвучил свою позицию перед журналистами об отношении к открытым письмам Яковлева, в которых тот просил Владимира Путина и Дмитрия Медведева исключить из "Единой России" главу Челнов из-за его действий, подрывающих авторитет партии.
-Подумайте, кому это выгодно?-задал тогда вопрос представителям СМИ Наиль Магдеев. - Мы сейчас занимаемся очень важной для государства работой-возвращаем землю исполкому, которая была выдана не по акциону, а по другим схемам.
"Вы голословно обвинили меня в противодействии вашим "реформам", а также назначили меня представителем интересов неких групп близких к прежней власти и т.д. Я вас услышал и ваш вызов я принимаю. Пустой треп должен закончиться" - написал в своем ЖЖ обращении к Магдееву Яковлев и предложил вместе пройти полиграф. Со своей стороны депутат хочет доказать, что защищает права своих избирателей и не ангажирован иными группами лиц, в том числе предыдущими мэрами Челнов.
"В свою очередь, я требую от вас пройти то же самое и ответить на два простых вопроса:
1. А вы, работая руководителем администрации города Бугульмы и Бугульминского района с 1996 года, а также руководителем Исполкома города Набережные Челны с 2014 года и затем мэром города с 2015 года, брали взятки, откаты? 2. Влияли ли незаконно на органы правопорядка?"- предложил Яковлев и выдвинул условие-кого детектор лжи уличит в неискренности, тот снимает с себя подномочия и сдает партийный билет.
Впрочем, свое отношение к прохождению чиновниками полиграфа (по примеру Альметьевска) Наиль Магдеев высказал на недавней пресс-конференции, заметив, что "это не панацея от коррупции" и заявив, что не видит в такой мере необходимости.
Комментарии посетителей
вступил в переписку с продавцом пения?
грамотно разложил, по полочкам. Плюс Минниханову и руководству республики за привлекаемые средства в...
АТКА ТАТАРЛАР ХЫЯНӘТ ИТТЕЛӘР!!! Казань – колыбель Татарской нации!! Атлар Татарны батыр...
Юра и другие! ЕДИНАЯ РОССИЯ В.Путина Восстанови Уфимскую Губернию! Нужен «РЕФЕРЕНДУМ» Законный...
БОЛГАРЫ ИЛИ ТАТАРЫ!!!! Булгары Тюркского происхождения! Прежде были Язычниками! Ареал проживания был в...
Тайота!? Что за автомобиль?
Малышам-то нафига мозги пудрить политикой?! Дед Мороз должен быть со снегуркой, а не в партии ЕР. Может, он ещё...
Для пешеходов и мам с колясками прохода вообще нет. Считай, сиди дома до апреля. Так всегда было, и вряд ли...
Комментировали молодык люди, которые не в курсе прошлого. А в прошлом проект кладбища с крематорием....
В Уфе давно действует крематорий, и знаю многих, которые вынуждены везти умерших родственников туда,...
Пока бабаи будут принимать решения, как жить остальным, включая самых молодых, 70% талантливой молодёжи...
“Обсудили накануне в мэрии на совете старейшин.” Мы где то выбирали совет старейшин?
А что в “нашей ментальности”, по-мнению уважаемых старейшин, интересно? Бухать на кладбище и жечь могилы? Или...
Тема необходимости строительства крематория обсуждается уже много лет. Люди хотели бы иметь выбор: 1)...
Бывших ментов не бывает.. Ему можно объявить благодарность -в предверии чемпионата он нашел такую дыру в...
Спасибо вам, внимательные читатели. Действительно была допущена ошибка - не миллионов, а миллиардов,...
4,6 млрд
Скорее всего, СМИ что-то там не дослушали. Деньги действительно смешные на такую толпу народа.
Провальный фронт «полковника» Магдеева Мэр Набережных Челнов выдает проигрыши за победы и присваивает...
“...должен вернуть свыше 4,6 миллионов рублей 38 063 вкладчикам...” - 4600000 / 38063 , получаем 120 руб. 85 копеек на вкладчика...