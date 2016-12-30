Сергей Яковлев: Пустой треп должен закончится

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30 декабря в 12:05
Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников
Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников

23-летний парень решил купить себе новую форму, а в итоге остался без денег.

30 декабря в 10:03
Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища
Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища

Снимать решили у Арского кладбища. Всех желающих ждут сегодня, 30 декабря, в 12:00 на Ершова перед входом на кладбище. Просят прийти и сотрудников банков.

30 декабря в 09:55
Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада
Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада

Улицы и дворы в Набережных Челнах  погрязли в снежной каше. Погодные условия заставляют дорожные службы в эти дни работать в усиленном режиме.
30 декабря в 09:45
Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ
Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ

Екатерина Банцырева из Набережных Челнов заняла первое место в конкурсе на звание самой очаровательной сотрудницы МЧС в Татарстане. Голосование проходило на сайте Womans day.
30 декабря в 09:37
В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя
В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя

В «Народный контроль» поступили 224 жалобы о незаконных продажах алкоголя. Реальных фактов торговли спиртным без лицензий было 11, «фанфуриками» — 36, ночью — 56.

30 декабря в 08:31
В Челнах изменят устав города
В Челнах изменят устав города

Публичные слушания пройдут после праздников.

29 декабря в 15:46
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы

1 января работа общественного транспорта будет возобновлена в 5:00. 

29 декабря в 13:22
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины

Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.

29 декабря в 11:13
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда  вызвали и врачей из Казани.
29 декабря в 10:45
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии

Трагический инцидент произошел накануне вечером на трассе Самара — Уфа — Челябинск.  Погибла семья из Татарстана, которая ехала на «УАЗе» — супруги и их 13-летний сын.


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Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
31 декабря 2016г. 02:21

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Сергей Яковлев: Пустой треп должен закончится

Сергей Яковлев: Пустой треп должен закончится

Депутат городского совета Набережных Челнов, член партии "Единая Россия" Сергей Яковлев накануне Нового года анонсировал на 5 января публикацию новой порции изобличающего местную власть материала. Вместе с тем он вызвал "на дуэль" мэра города Наиля Магдеева - предложил градоначальнику совместно пройти детектор лжи.

Напомним, что недавно Магдеев озвучил свою позицию перед журналистами об отношении к открытым письмам Яковлева, в которых тот просил Владимира Путина и Дмитрия Медведева исключить из "Единой России" главу Челнов из-за его действий, подрывающих авторитет партии. 

-Подумайте, кому это выгодно?-задал тогда вопрос представителям СМИ Наиль Магдеев. - Мы сейчас занимаемся очень важной для государства работой-возвращаем землю исполкому, которая была выдана не по акциону, а по другим схемам. 

"Вы голословно обвинили меня в противодействии вашим "реформам", а также назначили меня представителем интересов неких групп близких к прежней власти и т.д. Я вас услышал и ваш вызов я принимаю. Пустой треп должен закончиться" - написал в своем ЖЖ обращении к Магдееву Яковлев и предложил вместе пройти полиграф. Со своей стороны депутат хочет доказать, что защищает права своих избирателей и не ангажирован иными группами лиц, в том числе предыдущими мэрами Челнов. 

"В свою очередь, я требую от вас пройти то же самое и ответить на два простых вопроса:
1. А вы, работая руководителем администрации города Бугульмы и Бугульминского района с 1996 года, а также руководителем Исполкома города Набережные Челны с 2014 года и затем мэром города с 2015 года, брали  взятки, откаты? 2. Влияли ли незаконно на органы правопорядка?"- предложил Яковлев и выдвинул условие-кого детектор лжи уличит в неискренности, тот снимает с себя подномочия и сдает партийный билет.

Впрочем, свое отношение к прохождению чиновниками полиграфа (по примеру Альметьевска) Наиль Магдеев высказал на недавней пресс-конференции, заметив, что "это не панацея от коррупции" и заявив, что не видит в такой мере необходимости. 

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