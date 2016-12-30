Сергей Яковлев: Пустой треп должен закончится

Депутат городского совета Набережных Челнов, член партии "Единая Россия" Сергей Яковлев накануне Нового года анонсировал на 5 января публикацию новой порции изобличающего местную власть материала. Вместе с тем он вызвал "на дуэль" мэра города Наиля Магдеева - предложил градоначальнику совместно пройти детектор лжи.

Напомним, что недавно Магдеев озвучил свою позицию перед журналистами об отношении к открытым письмам Яковлева, в которых тот просил Владимира Путина и Дмитрия Медведева исключить из "Единой России" главу Челнов из-за его действий, подрывающих авторитет партии.

-Подумайте, кому это выгодно?-задал тогда вопрос представителям СМИ Наиль Магдеев. - Мы сейчас занимаемся очень важной для государства работой-возвращаем землю исполкому, которая была выдана не по акциону, а по другим схемам.

"Вы голословно обвинили меня в противодействии вашим "реформам", а также назначили меня представителем интересов неких групп близких к прежней власти и т.д. Я вас услышал и ваш вызов я принимаю. Пустой треп должен закончиться" - написал в своем ЖЖ обращении к Магдееву Яковлев и предложил вместе пройти полиграф. Со своей стороны депутат хочет доказать, что защищает права своих избирателей и не ангажирован иными группами лиц, в том числе предыдущими мэрами Челнов.

"В свою очередь, я требую от вас пройти то же самое и ответить на два простых вопроса:

1. А вы, работая руководителем администрации города Бугульмы и Бугульминского района с 1996 года, а также руководителем Исполкома города Набережные Челны с 2014 года и затем мэром города с 2015 года, брали взятки, откаты? 2. Влияли ли незаконно на органы правопорядка?"- предложил Яковлев и выдвинул условие-кого детектор лжи уличит в неискренности, тот снимает с себя подномочия и сдает партийный билет.

Впрочем, свое отношение к прохождению чиновниками полиграфа (по примеру Альметьевска) Наиль Магдеев высказал на недавней пресс-конференции, заметив, что "это не панацея от коррупции" и заявив, что не видит в такой мере необходимости.