Школьники и учителя в Татарстане останутся без праздника и выходного

Восток – дело тонкое, а где тонко, там и рвется. На этот раз в соперничество между собой вступили конституционные права жителей Республики Татарстан на отдых и на образование. В нынешнем году праздничный день Курбан-байрам впервые выпал на 1 сентября, День знаний. Победили знания. Вместо того, чтобы кушать барашка за праздничным столом, школьники и учителя отправятся на линейки, сообщили корреспонденту «МК-Поволжье» в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.

Неделя началась с новости о том, что в соответствии с производственным календарем на 2017 год, утвержденным еще в прошлом году, 1 сентября в республике отмечается праздник Курбан-байрам, который, согласно закону «О праздничных днях и памятных датах РТ», является выходным днем. Интернет-издания тему развили: «На неделе с 28 августа по 3 сентября жители РТ будут отдыхать 4 дня – кроме субботы и воскресенья, нерабочими днями являются 30 августа (День РТ) и 1 сентября (Курбан-байрам)». Хотя ее можно было бы развить и дальше: из пяти дней четыре будут выходными. А заодно и посоветовать читателям попросить у начальства отгул на 31 августа. Потому что, если оно будет не против, то получится такой же краткосрочный отпуск, в каком с 27 июля по 1 августа побывал президент Татарстана.

К обсуждению подробностей празднования праздника подключились практически все республиканские СМИ. Сколько мест для жертвоприношения будет организовано, сколько баранов приготовят для заклания и поедания и т.д. и т.п. А муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин даже выступил с телеобращением на одном из местных телеканалов, в котором разъяснил, по достижении какого возраста можно резать верблюда, корову, козу и барана и почему принесение в жертву курицы «не соответствует истине».

А вот про учителей и школьников, которые по воле министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова будут лишены если не праздника, то, как минимум, законного выходного дня, все почему-то забыли. Как рассказали в Минобрнауки РТ начало учебного года из-за праздника переноситься не будет. При этом республиканский Минтруд так и не смог ответить, почему почему учителей лишили законного выходного и как будет оплачиваться работа педагогов (да и не только педагогов, 1 сентября на работу выходит вся школа) в праздник. Вероятно, в день жертвоприношений учителя принесут в жертву свой выходной.

"Казанский репортер" спросил у экспертов, что они думают по этому поводу.

Николай ТОКРАНОВ, победитель конкурса «Учитель года Республики Татарстан-2012»:

- Я полагаю, что ничего страшного в таком решении нет. Ну, придут дети и учителя к полудню на линейку, а к часу дня будут уже свободны и совершенно спокойно смогут покушать барашка, если они правоверные мусульмане, или что-то другое, если они не исповедуют ислам. По-моему, в данном случае Курбан-байрам - это не повод для того, чтобы переносить День знаний.

Екатерина МАТВЕЕВА, создатель группы «Поборы в школах и детсадах» в соцсетях:

- Если у нас есть закон РТ «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» и в соответствии с ним в этом году 1 сентября является праздничным выходным днем, а значит, родители будут отдыхать, то в таком случае их дети тоже должны отдыхать, а не ходить на линейки или учиться. Я за то, чтобы перенести День знаний на 2 сентября, если, конечно, еще не поздно.

Рустам БАТРОВ, первый заместитель муфтия Татарстана с 2013 года по апрель 2017 года:

- Первым словом Аллаха было «Читай!». Ислам всегда был сторонником просвещения, а не его противником, и, на мой взгляд, не стоит ставить так вопрос, что «тяга к знаниям победила веру». Ислам и знания шли рука об руку во все времена и противопоставлять их было бы неверно. К тому же праздник Курбан-байрам продолжается не один, а три дня. Полагаю, что при принятии решения были учтены интересы всех сторон.

Павел ШМАКОВ, директор школы «СОлНЦе» (специализированный олимпиадно-научный центр):

- Для нас День знаний – это праздник. Курбан-байрам – это тоже праздник, и в том, что в Татарстане много праздников, на мой взгляд, ничего плохого нет. В том, что из-за Курбан-байрама не стали переносить День знаний я не вижу никакой проблемы. У нас есть другие проблемы. Например, во всем мире дети учатся в одну смену, а у нас – в две.