Школьники и учителя в Татарстане останутся без праздника и выходного

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21 августа в 15:52
В Челнах оплачивать проезд можно будет банковскими картами
В Челнах оплачивать проезд можно будет банковскими картами

Терминалы уже установлены в салоне нескольких автобусов маршрута №27.

21 августа в 14:16
В Челнах началась “охота на зайцев”- безбилетников
В Челнах началась “охота на зайцев”- безбилетников

Первые рейды показали - большое количество людей не оплачивают проезд или оплачивают его несвоевременно.

21 августа в 13:30
22 миллиона потратят в Челнах на ремонт и ТО муниципальных автобусов
22 миллиона потратят в Челнах на ремонт и ТО муниципальных автобусов

Сразу семь заявок на обслуживание маршрутных “Нефазов” и “Мерседесов” появилось на сайте госуслуг.

21 августа в 12:23
Камазовцы вышли из корпоративного отпуска
Камазовцы вышли из корпоративного отпуска

Когогин планируем, что по итогам 2017 года продажи на российском рынке составят около 32 тысяч автомобилей, что выше, чем предусмотрено бизнес-планом.

21 августа в 12:01
Эксперты считают Медведева и Собянина вероятными преемниками Путина
Эксперты считают Медведева и Собянина вероятными преемниками Путина

  Премьеру Медведеву удалось преодолеть «негативную рейтинговую динамику», связанную с расследованием, опубликованным весной Фондом борьбы с коррупцией.

21 августа в 11:39
В Татарстане обрушилась стена дома, завалив двух человек
В Татарстане обрушилась стена дома, завалив двух человек

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили среди балок и кирпичей людей.

21 августа в 10:37
В РТ ищут родных мужчины, найденного повешенным в детском саду
В РТ ищут родных мужчины, найденного повешенным в детском саду

Личность умершего до сих пор не установлена. На вид мужчине 30-35 лет. Полиция просит тех, кто узнал умершего по личным вещам, позвонить по телефонам: 8-919-624-42-42, 49-25-02.

21 августа в 10:27
В Челнах пройдет конкурс на Кубок мэра среди водителей грузовиков
В Челнах пройдет конкурс на Кубок мэра среди водителей грузовиков

В программе для зрителей также запланировано перетягивание тягача «Iveco» с помощью каната.

21 августа в 09:48
Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс “Город забытый мэром”
Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс “Город забытый мэром”

Сергей Яковлев предлагает присылать ему фотографии с неудовлетворительной инфраструктурой и обещает приз за лучший снимок.

21 августа в 09:20
1 сентября в челнинских магазинах продавать спиртное не будут?
1 сентября в челнинских магазинах продавать спиртное не будут?

С письмом к исполкому на имя руководителя Рината Абдуллина обратилось УВД города.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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21 августа 2017г. 15:56

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Выпуск 32 от 17 августа 2017 г.
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Школьники и учителя в Татарстане останутся без праздника и выходного

Школьники и учителя в Татарстане останутся без праздника и выходного

Восток – дело тонкое, а где тонко, там и рвется. На этот раз в соперничество между собой вступили конституционные права жителей Республики Татарстан на отдых и на образование. В нынешнем году праздничный день Курбан-байрам впервые выпал на 1 сентября, День знаний. Победили знания. Вместо того, чтобы кушать барашка за праздничным столом, школьники и учителя отправятся на линейки, сообщили корреспонденту «МК-Поволжье» в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.

Неделя началась с новости о том, что в соответствии с производственным календарем на 2017 год, утвержденным еще в прошлом году, 1 сентября в республике отмечается праздник Курбан-байрам, который, согласно закону «О праздничных днях и памятных датах РТ», является выходным днем. Интернет-издания тему развили: «На неделе с 28 августа по 3 сентября жители РТ будут отдыхать 4 дня – кроме субботы и воскресенья, нерабочими днями являются 30 августа (День РТ) и 1 сентября (Курбан-байрам)». Хотя ее можно было бы развить и дальше: из пяти дней четыре будут выходными. А заодно и посоветовать читателям попросить у начальства отгул на 31 августа. Потому что, если оно будет не против, то получится такой же краткосрочный отпуск, в каком с 27 июля по 1 августа побывал президент Татарстана.

К обсуждению подробностей празднования праздника подключились практически все республиканские СМИ. Сколько мест для жертвоприношения будет организовано, сколько баранов приготовят для заклания и поедания и т.д. и т.п. А муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин даже выступил с телеобращением на одном из местных телеканалов, в котором разъяснил, по достижении какого возраста можно резать верблюда, корову, козу и барана и почему принесение в жертву курицы «не соответствует истине».

А вот про учителей и школьников, которые по воле министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова будут лишены если не праздника, то, как минимум, законного выходного дня, все почему-то забыли. Как рассказали в Минобрнауки РТ начало учебного года из-за праздника переноситься не будет. При этом республиканский Минтруд так и не смог ответить, почему почему учителей лишили законного выходного и как будет оплачиваться работа педагогов (да и не только педагогов, 1 сентября на работу выходит вся школа) в праздник. Вероятно, в день жертвоприношений учителя принесут в жертву свой выходной.

"Казанский репортер" спросил у экспертов, что они думают по этому поводу. 

Николай ТОКРАНОВ, победитель конкурса «Учитель года Республики Татарстан-2012»:

- Я полагаю, что ничего страшного в таком решении нет. Ну, придут дети и учителя к полудню на линейку, а к часу дня будут уже свободны и совершенно спокойно смогут покушать барашка, если они правоверные мусульмане, или что-то другое, если они не исповедуют ислам. По-моему, в данном случае Курбан-байрам - это не повод для того, чтобы переносить День знаний.

Екатерина МАТВЕЕВА, создатель группы «Поборы в школах и детсадах» в соцсетях:

- Если у нас есть закон РТ «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» и в соответствии с ним в этом году 1 сентября является праздничным выходным днем, а значит, родители будут отдыхать, то в таком случае их дети тоже должны отдыхать, а не ходить на линейки или учиться. Я за то, чтобы перенести День знаний на 2 сентября, если, конечно, еще не поздно. 

Рустам БАТРОВ, первый заместитель муфтия Татарстана с 2013 года по апрель 2017 года: 

- Первым словом Аллаха было «Читай!». Ислам всегда был сторонником просвещения, а не его противником, и, на мой взгляд, не стоит ставить так вопрос, что «тяга к знаниям победила веру». Ислам и знания шли рука об руку во все времена и противопоставлять их было бы неверно. К тому же праздник Курбан-байрам продолжается не один, а три дня. Полагаю, что при принятии решения были учтены интересы всех сторон. 

Павел ШМАКОВ, директор школы «СОлНЦе» (специализированный олимпиадно-научный центр):

- Для нас День знаний – это праздник. Курбан-байрам – это тоже праздник, и в том, что в Татарстане много праздников, на мой взгляд, ничего плохого нет. В том, что из-за Курбан-байрама не стали переносить День знаний я не вижу никакой проблемы. У нас есть другие проблемы. Например, во всем мире дети учатся в одну смену, а у нас – в две.

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