Скандал в 14-ом комплексе: исполком Челнов через суд пытается вернуть землю людям

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12 мая в 14:59
Экс-глава Внешпромбанка получила 9 лет колонии
Экс-глава Внешпромбанка получила 9 лет колонии

Лариса Маркус признана виновной по делу о растрате около 114 млрд. рублей кредитной организации.

12 мая в 14:11
Представители пострадавших клиентов татарстанских банков привезли Путину икону
Представители пострадавших клиентов татарстанских банков привезли Путину икону

“Она будет помогать президенту во всех его делах праведных”, уверена инициативная группа координационного центра.

12 мая в 13:28
В Челнах из магазина изъяты 7 000 яиц
В Челнах из магазина изъяты 7 000 яиц

Как предполагают надзорные органы, продукция из Лаишевского района может быть заражена “птичьим гриппом”.

12 мая в 12:15
НЧТС переносит первый этап опрессовки в Челнах
НЧТС переносит первый этап опрессовки в Челнах

Как говорится в официальном сообщении, причиной стала прохладная температура воздуха.

12 мая в 08:33
Группа «7Б» выступит на открытии мотосезона в Набережных Челнах
Группа «7Б» выступит на открытии мотосезона в Набережных Челнах

13 мая байкеры из местного отделения клуба «Ночные волки» начнут заезд от автозаправочной станции на Альметьевском тракте. Колонной они проедут до ТЦ «Торговый квартал».

12 мая в 08:27
В Татарстане вновь откроются вытрезвители
В Татарстане вновь откроются вытрезвители

В первом чтении Госсовет РТ поддержал пакет поправок к действующему законодательству о передаче органам местного управления полномочий по оказанию помощи нетрезвым гражданам.
12 мая в 08:09
Суд признал Татарский общественный центр в Челнах экстремистской организацией‍
Суд признал Татарский общественный центр в Челнах экстремистской организацией‍

Деятельность Татарского общественного центра, созданного в Набережных Челнах в 1990-е годы братьями Кашаповыми, запрещена на территории РФ.

12 мая в 08:02
На горячую линию по правам детей на дошкольное образование в РТ поступило 37 обращений
На горячую линию по правам детей на дошкольное образование в РТ поступило 37 обращений

Наибольшее количество из них касались вопросов зачисления в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 лет.

11 мая в 15:57
Цены на ЖКХ будут рассчитывать по новой формуле с 2018 года
Цены на ЖКХ будут рассчитывать по новой формуле с 2018 года

Из расчетов планируется исключить фиксируемую расчетную предпринимательскую прибыль для муниципальных и государственных организаций.

11 мая в 14:21
В Татарстане подросток сорвался с балкона и погиб
В Татарстане подросток сорвался с балкона и погиб

Инцидент произошел 9 мая. По предварительным данным, мальчик вышел покурить.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск №18 от 10 мая 2017 г.

Скандал в 14-ом комплексе: исполком Челнов через суд пытается вернуть землю людям

Скандал в 14-ом комплексе: исполком Челнов через суд пытается вернуть землю людям

На этот раз предметом спора стала земля рядом с домами 14/01 и 14/02. Раньше здесь располагалась стоянка, теперь на ее месте собираются строить дом быта. Обеспокоенные жители этих домов не раз обращались к руководству города, и вот, накануне, получили официальный ответ.

Сообщается, что участок по итогам торгов был предоставлен ООО «Инвестиции и займы» еще в 2014 году. В декабре 2015 года из-за многочисленных жалоб жителей и несоответствия проектной документации требованиям градостроительного плана, исполком отказал компании в выдаче разрешения на строительство.

Компания с решением городских властей не согласилась и обратилась в Арбитражный суд РТ, который в мае 2016 года удовлетворил иск компании. После этого исполкому пришлось выдать разрешение.

«Ставя в приоритет интересы граждан, проживающих в данном микрорайоне, представители городских властей проводили неоднократные встречи по поводу замены участков, но итогом стали отказы» – говорится в пояснении руководства города, опубликованного на официальной странице Вконтакте.

Управление Федеральной антимонопольной службы Татарстана проверило сделку и выявило нарушение: на торгах произошло объединение двух земельных участков в один лот. Именно это стало поводом для обращения исполкома в суд.

Между тем, жители комплекса уверяют, что строительство продолжается.

– На каком основании, если суд еще не вынес решения? Вчера был нанят экскаватор, который выкопал 3 огромных ямы. Только после того, как вышли люди он прекратил работу и вечером уехал, – написала в комментариях Алина Курбанова.

По ее словам, жители домов будут выходить на улицу, чтобы не допустить въезда техники. Вопросы у жителей вызывает и само строение. Как написала Курбанова, рабочие вывесили аншлаг, на котором написано, что это будет детский досуговый центр.

КСТАТИ: Накануне сотрудники нескольких строительных компаний попытались заблокировать работы по строительству трех домов в жилом районе Замелекесье. Как передает «Бизнес Онлайн», субподрядчики обвиняют застройщика ООО «ТНГС-И» в невыплате долгов на 82 млн рублей и преднамеренном банкротстве.  

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