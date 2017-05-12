Скандал в 14-ом комплексе: исполком Челнов через суд пытается вернуть землю людям

На этот раз предметом спора стала земля рядом с домами 14/01 и 14/02. Раньше здесь располагалась стоянка, теперь на ее месте собираются строить дом быта. Обеспокоенные жители этих домов не раз обращались к руководству города, и вот, накануне, получили официальный ответ.

Сообщается, что участок по итогам торгов был предоставлен ООО «Инвестиции и займы» еще в 2014 году. В декабре 2015 года из-за многочисленных жалоб жителей и несоответствия проектной документации требованиям градостроительного плана, исполком отказал компании в выдаче разрешения на строительство.

Компания с решением городских властей не согласилась и обратилась в Арбитражный суд РТ, который в мае 2016 года удовлетворил иск компании. После этого исполкому пришлось выдать разрешение.

«Ставя в приоритет интересы граждан, проживающих в данном микрорайоне, представители городских властей проводили неоднократные встречи по поводу замены участков, но итогом стали отказы» – говорится в пояснении руководства города, опубликованного на официальной странице Вконтакте.

Управление Федеральной антимонопольной службы Татарстана проверило сделку и выявило нарушение: на торгах произошло объединение двух земельных участков в один лот. Именно это стало поводом для обращения исполкома в суд.

Между тем, жители комплекса уверяют, что строительство продолжается.

– На каком основании, если суд еще не вынес решения? Вчера был нанят экскаватор, который выкопал 3 огромных ямы. Только после того, как вышли люди он прекратил работу и вечером уехал, – написала в комментариях Алина Курбанова.

По ее словам, жители домов будут выходить на улицу, чтобы не допустить въезда техники. Вопросы у жителей вызывает и само строение. Как написала Курбанова, рабочие вывесили аншлаг, на котором написано, что это будет детский досуговый центр.

КСТАТИ: Накануне сотрудники нескольких строительных компаний попытались заблокировать работы по строительству трех домов в жилом районе Замелекесье. Как передает «Бизнес Онлайн», субподрядчики обвиняют застройщика ООО «ТНГС-И» в невыплате долгов на 82 млн рублей и преднамеренном банкротстве.