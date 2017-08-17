«Славица» будет представлять Республику Татарстан на федеральном этапе программы «100 лучших товаров России».

Татарстанская Фабрика Мороженого «Славица» вот уже второй год подряд завоёвывает не только сердца любителей сливочного лакомства, но и звание Лауреатов конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».
На региональном этапе конкурса высокой отметки удостоился настоящий пломбир «Легендарный» с грецким орехом и летняя новинка компании – эскимо «Батыр». А необычное мороженое «Сырное» получило звание дипломанта 1-й степени.
«Для нас очень важно делать качественный продукт, который будет цениться не только за свои вкусовые свойства, но и будет полезным для потребителя», - отмечает руководство фабрики.
За два года своего существования на рынке «Славица» успела прочно обосноваться в городах республики Татарстан, завести множество преданных поклонников, а также навести шум благодаря своим экстравагантным новинкам – рожку «Хохол» и годом ранее эскимо «Обамка».
«Иногда полезно добавить нотку юмора в то, что делаешь. Естественно, намеренно мы никого не хотели задеть. Зато за такими названиями скрывается очень вкусное и по-настоящему запоминающееся мороженое»
По словам руководства Фабрики в планах у Славицы не только звание лучшего товара России, но и куда более грандиозные цели.
«На очереди весь мир!»
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