«Славица» – всегда на один вкусный шаг впереди!

Не существует однозначного мнения, где и когда появилось первое мороженое. Еще во времена Александра Македонского ягоды и фрукты замораживали с кусочками сладкого льда, за которым отправляли рабов в горы. А в Китае за 2000 лет до н.э. к столу подавались десерты, отдаленно напоминающие мороженое – снег и лед, смешанные с кусочками апельсина, лимона и зернами граната.
В привычном виде мороженое появилось в России в XVIII веке и с тех пор завоевало любовь миллионов.
Прямо как татарстанская Фабрика мороженого «Славица», завоевавшая любовь и доверие жителей Набережных Челнов и отпраздновавшая в этом году свое двухлетие.
Чем можем похвастаться?
Мы установили две дополнительные линии, тем самым увеличив объем производства до 720 тонн в сутки, обновили ассортимент, а благодаря новому делу работу в «Славице» получили уже более 300 жителей города.
Как мы делаем наше мороженое?
Мы его варим. Все начинается с приемки молока, потом идет загрузка всех самых вкусных ингредиентов. Они смешиваются в однородную смесь, пастеризуются, чтобы убить все вредные микробы. Заканчивается процесс линиями фасовки, на которых мороженое и принимает те забавные формы, которые радуют покупателей.
Мы очень строги в отношении качества: тщательно контролируем рецептуру, технологии производства и выбор сырья. При выборе поставщика сырья предпочтение отдаем предприятиям Республики Татарстан. А при производстве мороженого – следуем знаменитым советским традициям. Так, например, мороженое «Пломбир на сливках» варится по советским стандартам: без всяких добавок и ароматизаторов и даже упаковывается вручную и, конечно, с любовью.
Найти нас достаточно просто – на улицах города стоят привлекательные фирменные киоски «Славица», в которых можно купить любимое лакомство по время прогулки в жаркий летний день. Киоски есть и в ближайших к Набережным Челнам городах и в Казани.
Этим летом мы выпустили много новинок: эскимо во фруктовой глазури, замороженный фруктовый лед, круглый фруктовый лед на палочке, а также, специально к празднику «Сабантуй 2017», потрясающее мороженое «Батыр» и «Сабантуй».
«Батыр» – это нежное мороженое с карамелью в молочной глазури с миндальным орехом. «Сабантуй» – творожное удовольствие, украшенное зеленой яблочной глазурью.
Непременно попробуйте холодные новинки этого лета!
«Славица» – всегда на один вкусный шаг впереди!
На правах рекламы
Комментарии посетителей
Вы неблагодарны к нынешним российским реалиям, Ольга Викторовна. «Закон Димы Яковлева» и «Закон об...
Да вы правы, вы не врач , по своей циничности и аморальности вы переплюнули любого современного врача. И что...
Давайте ещё. Но теперь с учётом того, что я, ваш оппонент, - не врач, не медик, джипа у меня нет. Всё это были ваши...
Просящему добавки - для “Давайте, еще” - получайте: Особенно страшен подонок и негодяй, который получил...
Довести до такого состояния очень просто! Достаточно не выделять денег и всё! Условия там действительно...
ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция. Она может дать осложнение любое - поразить бронхи, лёгкие,...
Пишите. Говорите. Домысливайте. Додумывайте. Мне всё равно, что ещё придумает ваш воспалённый мозг....
А кто отвечает за обработку водоемов на дачах. Там такие мутанты летают. Просто ужас !это я про СНТ Ивашка”...
Что бы определить процент вашего бреда в вашем бреде интернет не нужен. Его там намного более чем полностью....
Я не особый гурман...но чем нравятся ларьки и мороженое Славица, так это тем, что всегда есть ценники на товар....
Дорого! А в больших упаковках плохое мороженое!
Зачем я буду Вам рассказывать здесь о методах работы экспертов? Вы же в Интернете сидите. Неужели ещё не...
“У экспертов есть специальные возможности” - так я и прошу рассказать про эти возможности. Ой, у вас фантазия...
Если организация получает финансирование из-за рубежа, она признается “иностранным агентом”. “Мемориал”...
Станислав, несмотря на сильное прозападное лобби в нашей власти, нужные нашей стране законы всё-таки...
А вы население страны делите только на “внуков тех, кто стрелял”, и “внуков тех в чей затылок стреляли”? ...
После прочтения вашего “эссе” у меня складывается впечатление, что в России вообще остались только, цитирую...
Памятники есть смысл ставить за выдающиеся заслуги, дабы благодарные предки помнили и гордились своей...
Судя по большинству комментов, тут, в основном, остались внуки стрелявших в затылки репрессированных((
Смешно читать комменты, что “Мемориал” признан иностранным агентом.... Иностранные агенты у нас, судя по...