«Славица» – всегда на один вкусный шаг впереди!

Не существует однозначного мнения, где и когда появилось первое мороженое. Еще во времена Александра Македонского ягоды и фрукты замораживали с кусочками сладкого льда, за которым отправляли рабов в горы. А в Китае за 2000 лет до н.э. к столу подавались десерты, отдаленно напоминающие мороженое – снег и лед, смешанные с кусочками апельсина, лимона и зернами граната.

В привычном виде мороженое появилось в России в XVIII веке и с тех пор завоевало любовь миллионов.

Прямо как татарстанская Фабрика мороженого «Славица», завоевавшая любовь и доверие жителей Набережных Челнов и отпраздновавшая в этом году свое двухлетие.

Чем можем похвастаться?

Мы установили две дополнительные линии, тем самым увеличив объем производства до 720 тонн в сутки, обновили ассортимент, а благодаря новому делу работу в «Славице» получили уже более 300 жителей города.

Как мы делаем наше мороженое?

Мы его варим. Все начинается с приемки молока, потом идет загрузка всех самых вкусных ингредиентов. Они смешиваются в однородную смесь, пастеризуются, чтобы убить все вредные микробы. Заканчивается процесс линиями фасовки, на которых мороженое и принимает те забавные формы, которые радуют покупателей.

Мы очень строги в отношении качества: тщательно контролируем рецептуру, технологии производства и выбор сырья. При выборе поставщика сырья предпочтение отдаем предприятиям Республики Татарстан. А при производстве мороженого – следуем знаменитым советским традициям. Так, например, мороженое «Пломбир на сливках» варится по советским стандартам: без всяких добавок и ароматизаторов и даже упаковывается вручную и, конечно, с любовью.

Найти нас достаточно просто – на улицах города стоят привлекательные фирменные киоски «Славица», в которых можно купить любимое лакомство по время прогулки в жаркий летний день. Киоски есть и в ближайших к Набережным Челнам городах и в Казани.

Этим летом мы выпустили много новинок: эскимо во фруктовой глазури, замороженный фруктовый лед, круглый фруктовый лед на палочке, а также, специально к празднику «Сабантуй 2017», потрясающее мороженое «Батыр» и «Сабантуй».

«Батыр» – это нежное мороженое с карамелью в молочной глазури с миндальным орехом. «Сабантуй» – творожное удовольствие, украшенное зеленой яблочной глазурью.

Непременно попробуйте холодные новинки этого лета!

«Славица» – всегда на один вкусный шаг впереди!

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