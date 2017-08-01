«Славица» – всегда на один вкусный шаг впереди!

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01 августа в 16:27
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В Татарстане вор рассказал в сети о содержимом украденной сумки (ВИДЕО)

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В Челнах “Родительское Всероссийское Сопротивление” устроят пикет перед мэрией

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01 августа в 14:42
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Жители Тукаевского района выступили против строительства птицефабрики

Они обратились к депутату ГД РФ Альфие Когогиной, но она не смогла дать никакого определенного ответа по этой теме.

01 августа в 14:09
Бывшего вице-мэра Уфы приговорили к условному сроку
Бывшего вице-мэра Уфы приговорили к условному сроку

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01 августа в 13:38
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01 августа в 12:50
В Челнах начали проверять готовность образовательных учреждений к новому учебному году
В Челнах начали проверять готовность образовательных учреждений к новому учебному году

Делается это в целях обеспечения безопасности учащихся, а также в целях создания оптимальных условий для организации учебно-воспитательного процесса.

01 августа в 12:15
Челнинец пожаловался на состояние инфекционной больницы
Челнинец пожаловался на состояние инфекционной больницы

Фото, которое он прислал в “Народный контроль”, было сделано в детском отделении.

01 августа в 11:24
«ВКонтакте» собирает данные о пользователях и передает их
«ВКонтакте» собирает данные о пользователях и передает их

Приложение изучает перечень установленных программ на устройстве пользователя, собирает данные о его местоположении и сохраняет список точек подключения пользователя к WiFi.

01 августа в 10:21
В Татарстане прекратят принимать документы на оформление загранпаспорта
В Татарстане прекратят принимать документы на оформление загранпаспорта

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01 августа в 10:05
На Спасской ярмарке в Елабуге установят металлодетекторы
На Спасской ярмарке в Елабуге установят металлодетекторы

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27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 29 от 26 июля, 2017г.
01 августа 2017г. 23:20

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Выпуск 29 от 26 июля 2017 г.

«Славица» – всегда на один вкусный шаг впереди!

«Славица» – всегда на один вкусный шаг впереди!

Не существует однозначного мнения, где и когда появилось первое мороженое. Еще во времена Александра Македонского ягоды и фрукты замораживали с кусочками сладкого льда, за которым отправляли рабов в горы. А в Китае за 2000 лет до н.э. к столу подавались десерты, отдаленно напоминающие мороженое – снег и лед, смешанные с кусочками апельсина, лимона и зернами граната.

В привычном виде мороженое появилось в России в XVIII веке и с тех пор завоевало любовь миллионов.

Прямо как татарстанская Фабрика мороженого «Славица», завоевавшая любовь и доверие жителей Набережных Челнов и отпраздновавшая в этом году свое двухлетие.

Чем можем похвастаться?

Мы установили две дополнительные линии, тем самым увеличив объем производства до 720 тонн в сутки, обновили ассортимент, а благодаря новому делу работу в «Славице» получили уже более 300 жителей города.

Как мы делаем наше мороженое?

Мы его варим. Все начинается с приемки молока, потом идет загрузка всех самых вкусных ингредиентов. Они смешиваются в однородную смесь, пастеризуются, чтобы убить все вредные микробы. Заканчивается процесс линиями фасовки, на которых мороженое и принимает те забавные формы, которые радуют покупателей.

Мы очень строги в отношении качества: тщательно контролируем рецептуру, технологии производства и выбор сырья. При выборе поставщика сырья предпочтение отдаем предприятиям Республики Татарстан. А при производстве мороженого – следуем знаменитым советским традициям. Так, например, мороженое «Пломбир на сливках» варится по советским стандартам: без всяких добавок и ароматизаторов и даже упаковывается вручную и, конечно, с любовью.

Найти нас достаточно просто – на улицах города стоят привлекательные фирменные киоски «Славица», в которых можно купить любимое лакомство по время прогулки в жаркий летний день. Киоски есть и в ближайших к Набережным Челнам городах и в Казани.

Этим летом мы выпустили много новинок: эскимо во фруктовой глазури, замороженный фруктовый лед, круглый фруктовый лед на палочке, а также, специально к празднику «Сабантуй 2017», потрясающее мороженое «Батыр» и «Сабантуй».

«Батыр» – это нежное мороженое с карамелью в молочной глазури с миндальным орехом. «Сабантуй» – творожное удовольствие, украшенное зеленой яблочной глазурью.

Непременно попробуйте холодные новинки этого лета!

«Славица» – всегда на один вкусный шаг впереди!

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Комментарии:


Юлия 31.07.2017 19:46

Дорого! А в больших упаковках плохое мороженое!

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. 31.07.2017 21:52

Я не особый гурман...но чем нравятся ларьки и мороженое Славица, так это тем, что всегда есть ценники на товар.
В ЧХ, Темле зайдёшь за мороженым - в ларях-холодильниках навалено, а ценники все снаружи - не пойми какие...
Выберешь мороженое, придёшь на кассу - а цена другая...
В ларьках Славицы - удобно...

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