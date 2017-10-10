Смертельное ДТП в Челнах: сотрудники ДПС на «Приоре» не могли догнать иномарку

Страшная авария произошла на пересечении Хасана Туфана и 40 лет Победы 9 октября. По словам очевидцев, водитель Mitsubishi, уходил от погони ДПС, когда вылетел на перекресток и столкнулся с грузовой газелью. 46-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Некоторые утверждают, что всему этому предшествовало еще одно ДТП:

«На остановке 45 комплекс ударил ваз 2110 и уехал. Сам свидетель этому, уехал в сторону ГЭСа. Получается я был последним кто видел его живым» – написал в социальной сети челнинец.

ДТП получило широкий общественный резонанс, поэтому на следующее утро на вопросы журналистов вышел отвечать лично начальник ГИБДД города Радий Кадиков.

По его словам, в 20:40 в дежурную часть ГИБДД поступил звонок от жителя Челнов, о том, что на проспекте Сююмбике, возле остановки «45 комплекс» в районе магазина, Mitsubishi Lancer сдавая назад задел припаркованную машину.

Очевидец рассказал, что из автомобиля вышел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Поле чего он сел обратно в автомобиль и уехал.

– Дежурный наш сразу среагировал на это. Ближайший экипаж работал на пересечении проспектов Сююмбике – Автозаводский. Была дана команда подтянуться и отработать данное транспортное средство, – рассказал Кадиков.

Экипаж настиг иномарку уже в районе остановки «Пушкинская». Сравнявшись, инспектор включил проблесковые маячки и потребовал водителя остановиться, однако мужчина не послушался и продолжил движение на большой скорости к проспекту Хасана Туфана. Игнорируя правила, на перекрестке водитель повернул налево и поехал в сторону первой автодороги.

Не успели остановить

По словам Кадикова, на помощь были вызваны и другие экипажи. Один из них даже пытался остановить машину на перекрестке с проспектом Мира с помощью устройства «Еж-Диана» (лента с шипами, спецсредство для принудительной остановки – прим.ред.), но на большой скорости водитель проскочил мимо них.

– Экипаж, который изначально его обнаружил также продолжал его преследовать на расстоянии 50 метров. Догнать его не мог, – отметил Радий Кадиков. – Потому что там –Mitsubishi Lancer – скоростной, у нас автомобиль «Приора». Но тем не менее скорость даже на нашем автомобиле была за 150 км/ч.

Несмотря на запрещающий сигнал светофора, мужчина пытался проехать и следующий перекресток, но врезался в газель, которая, как отметил Кадиков, двигалась по правилам.

– Удар при такой скорости оказался сильный. Практически машина превратилась в кабриолет – верх весь был полностью смят, – констатировал главный инспектор.

Зачем преследовали?

Стоит отметить, что в социальных сетях некоторые челнинцы стали утверждать, что в ДТП виноваты сами сотрудники ГИБДД, которые начали преследования.

– Причина ДТП – это проезд на запрещающий сигнал светофора, а не то, что преследовал его экипаж, – заметил начальник ГИБДД. – Бывает во время преследования поджимание, вынуждение изменить направление движения – там как-то можно еще это связать, сопутствующая причина то, что не справился с управлением. Здесь водитель Mitsubishi Lancer как двигался в прямом направлении, так и двигался, никто ему не мешал.

Кроме того, по словам Кадикова, у экипажей были все основания для преследования: информация, что человек управляет с признаками алкогольного опьянения, что подтвердил очевидец; неоднократные административные нарушения; угроза другим участникам дорожного движения.

– Я считаю, что инспекторы действовали профессионально. Оружия здесь не применяли, потому что это происходило в центре города – могли пострадать другие люди. Если бы его вывели на первую автодорогу в безлюдное место, где-то за пределы города, там вполне возможно было уже более жесткие меры остановки применять. Вплоть, до применения огнестрельного оружия. Это закон о полиции не только разрешает, но и требует. Бездействовать сотрудник не должен.

Статистика

С начала года в Набережных Челнах зарегистрировано 34 ДТП с пострадавшими по вине пьяных водителей. В которых четыре человека погибло, 46 ранено, привет неутешительную статистику Кадиков.

Сотрудниками госавтоинспекции задержано 1450 водителей управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Причем, возбуждено 125 уголовных дел по статье 264 – «Повторное управление в состоянии алкогольного опьянения будучи лишенными права управления».

– Проблема она есть. Я бы не сказал, что у нас в городе все спокойно и хорошо и пьяные нам не досаждают. Могу сказать, что практически 30% задержаний у нас идут по информации гражданских лиц. Если 5-10 лет назад это не практиковалось, то на сегодняшний день, люди, которые видят, что едет пьяный или садится за руль пьяный не остаются равнодушными. Потому что они знают, что это потенциальный практически убийца. Самое худшее, что пострадают ни в чем не повинные люди.

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