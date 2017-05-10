СМИ: экс-начальник УВД Челнов и УФСИН РТ - один из среды элиты, кто незаконно закрыл доступ к реке возле своего жилища

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10 мая в 16:55
МЧС РТ предупреждает о возможном дожде с мокрым снегом
МЧС РТ предупреждает о возможном дожде с мокрым снегом

Как сообщает пресс-служба ведомства, 11 мая в республике будет облачно с прояснениями.

10 мая в 16:31
Полиция Набережных Челнов просит помочь в розыске женщины
Полиция Набережных Челнов просит помочь в розыске женщины

Она подозревается в совершении преступления в одном из торговых центров города.

10 мая в 15:56
Где пройдет аварийно-ямочный ремонт дорог в Челнах с 10 по 12 мая?
Где пройдет аварийно-ямочный ремонт дорог в Челнах с 10 по 12 мая?

Предприятием автомобильных дорог ведется работа по ликвидации аварийной ямочности в трех районах города.

10 мая в 15:24
Врачи КДМЦ Челнов спасли годовалого ребенка, который чуть не утонул
Врачи КДМЦ Челнов спасли годовалого ребенка, который чуть не утонул

В тяжелом состоянии мальчик был доставлен накануне из Мензелинского района.

10 мая в 15:13
За неделю в Челнах зарегистрирован 61 укус клещами
За неделю в Челнах зарегистрирован 61 укус клещами

Роспотребнадзор напоминает, что все покусанные клещами должны обратиться в медицинские учреждения для дальнейшего наблюдения.

10 мая в 15:00
В Челнах кондуктор трамвая разбила голову, упав при экстренном торможении
В Челнах кондуктор трамвая разбила голову, упав при экстренном торможении

Инцидент произошел накануне возле остановки «Улица Центральная». Никто из пассажиров не пострадал.

10 мая в 14:48
Птичий грипп: в магазинах Татарстана ищут зараженную индюшатину
Птичий грипп: в магазинах Татарстана ищут зараженную индюшатину

Геном вируса гриппа А был обнаружен в мясе индейки, которое в мае завезло в Татарстан из Ростовской области челнинское предприятие «Камрегионпродукт».

10 мая в 13:00
Челнинцев предупредили об ответственности за использование квадрокоптеров
Челнинцев предупредили об ответственности за использование квадрокоптеров

Нужно предоставить властям план полета и получить разрешение на использование воздушного пространства в территориальном центре “Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ”.

10 мая в 12:40
На въезде в Казань задержали неисправный пассажирский микроавтобус
На въезде в Казань задержали неисправный пассажирский микроавтобус

В салоне автобуса находилось 12 человек. Их отправили на попутном транспорте.

10 мая в 12:40
В птицекомплексе «Лаишевский» сожгут все поголовье в 450 тысяч кур
В птицекомплексе «Лаишевский» сожгут все поголовье в 450 тысяч кур

На других птицефабриках Татарстана, где уже прошли проверки, введут карантин, однако продажи мяса и яиц ограничивать не будут.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск №17 от 03 мая 2017 г.
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СМИ: экс-начальник УВД Челнов и УФСИН РТ - один из среды элиты, кто незаконно закрыл доступ к реке возле своего жилища

СМИ: экс-начальник УВД Челнов и УФСИН РТ - один из среды элиты, кто незаконно закрыл доступ к реке возле своего жилища

Жители Нармонки и Обухово самовольно захватили землю возле реки Меша и огородили жилища заборами, тем самым воспрепятствовав свободному проходу граждан к водоему. Проверкой было выявлено 27 подобных случаев, среды нарушителей из рядов местной элиты оказалась мать хоккеиста Даниса Зарипова — Фания Зарипова, которую обвинили в незаконном захвате муниципальных земель в поселке Паново Лаишевского района РТ весной 2016 года. 5 мая Лаишевский районный суд встал на сторону жителей поселка, в том числе Зариповой. Однако прокуратура подала апелляцию в Верховный суд республики. 21 июля 2016 года отменил решение первой инстанции и постановил демонтировать забор и снести признанные незаконными постройки пишет KazanFirst. После судебных тяжб ей пришлось разобрать беседку. 

Примечательно, что мимо общественности прошел еще один интересный эпизод, связанный с генералом и теперь уже экс-начальником УФСИН Татарстана (а до этого - начальником УВДЛ Набережных Челнов) Дауфитом Хамадишиным, который неделю назад ушел в отставку. Как стало известно, его дом стоит в том же живописном месте на берегу Меши, поэтому претензии были и к нему. Источник издания подтвердил, что имя экс-главы УФСИН значится в списках нарушителей и к нему также, как и ко всем остальным, экологами выдвигалось требование о сносе незаконных построек. 

В частности, контролирующие органы требовали убрать каменный забор и пирс. В немилость надзорных ведомств попал и сад-огород в прибрежной полосе — по закону распашка земель в водоохранной зоне запрещена. 

На кадрах, снятых с квадрокоптера видно, что территория огорожена высоким забором до самой кромки воды. Поверив устным обещаниям Хамадишина до суда дело доводить не стали. 

Зато отвечать перед Фемидой пришлось его соседке, некой гражданке Газизовой, которая состояла с ним в родственных отношениях. Их дети были супругами. Тогда свои участки соседи объединили одним общим забором, поставили беседку и мангал для совместного отдыха на берегу реки – от домов к ним ведут две тропинки. Но семейное счастье длилось недолго: дети развелись, а постройки остались, причем стояли они на земле Газизовой, поэтому к хозяйке и был предъявлен иск. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, решение суда ответчиком было исполнено – она снесла беседку, пирс и заборы. А вот ее известный сосед обещание не сдержал. 

В ближайшее время надзорные органы собираются наведаться в Нармонку с повторной проверкой, которая покажет, кто из ответчиков выполнил требования об устранении нарушений, а кто нет. В случае если они были проигнорированы, будет рассматриваться вопрос о наведении порядка в водоохранной зоне в судебном порядке.

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Комментарии:


. 10.05.2017 14:04

Кто решится покупать жильё в “европосёлке” Маленькая страна....даже не надейтесь на цивилизованность.
На 2 сотках, впритык к друг другу, не соблюдая никаких правил застройки, норм, правил, просто логики , жители застроили участки банями, мангалами, беседками, горожами, курятниками и вольерами для собак...
Знайте, что местное ООО от застройщика, именующее себя УК, не имеет ни лицензии на данный вид деятельности, не имеет влияния в посёлке, ичего не решает...
Ответ на все вопросы : “Обращайтесь в суд”....
100 раз пожалели, что купили дом...
А теперь посёлок объявлен прибежищем саентологов...
И озера, которое так рекламируют в буклетах,  уже нет...
Будьте внимательны !!!
(Для редакции. Это не антиреклама, все документы, переписка с госорганами и прокуратурой есть...Если интересно...)

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нежитель 10.05.2017 16:57

Если это неантиреклама тогда “открой личико Гульчатай”,  а то больше похоже на происки конкурентов. ибо кто же вас там держит? )) не нравиться не живите))

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. 10.05.2017 21:05

Теперь уже не нравится...
А по поводу ” не живите”....Я и продать дом теперь здесь не могу....
Озера нет, дым, копоть, шум, лай...
Никакой нормальный человек за такие деньги теперь уже не купит....
Проще, удобнее, дешевле купить дом в деревне...

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. 10.05.2017 21:09

Если лично ВАМ нужна информация, то оставьте свой номер тел.в редакции, я Вам перезвоню...можно личную встечу организовать...если ВАМ нужна информация.
Или редакцию заинтересуют документы...

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