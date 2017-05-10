СМИ: экс-начальник УВД Челнов и УФСИН РТ - один из среды элиты, кто незаконно закрыл доступ к реке возле своего жилища

Жители Нармонки и Обухово самовольно захватили землю возле реки Меша и огородили жилища заборами, тем самым воспрепятствовав свободному проходу граждан к водоему. Проверкой было выявлено 27 подобных случаев, среды нарушителей из рядов местной элиты оказалась мать хоккеиста Даниса Зарипова — Фания Зарипова, которую обвинили в незаконном захвате муниципальных земель в поселке Паново Лаишевского района РТ весной 2016 года. 5 мая Лаишевский районный суд встал на сторону жителей поселка, в том числе Зариповой. Однако прокуратура подала апелляцию в Верховный суд республики. 21 июля 2016 года отменил решение первой инстанции и постановил демонтировать забор и снести признанные незаконными постройки пишет KazanFirst. После судебных тяжб ей пришлось разобрать беседку.



Примечательно, что мимо общественности прошел еще один интересный эпизод, связанный с генералом и теперь уже экс-начальником УФСИН Татарстана (а до этого - начальником УВДЛ Набережных Челнов) Дауфитом Хамадишиным, который неделю назад ушел в отставку. Как стало известно, его дом стоит в том же живописном месте на берегу Меши, поэтому претензии были и к нему. Источник издания подтвердил, что имя экс-главы УФСИН значится в списках нарушителей и к нему также, как и ко всем остальным, экологами выдвигалось требование о сносе незаконных построек.



В частности, контролирующие органы требовали убрать каменный забор и пирс. В немилость надзорных ведомств попал и сад-огород в прибрежной полосе — по закону распашка земель в водоохранной зоне запрещена.



На кадрах, снятых с квадрокоптера видно, что территория огорожена высоким забором до самой кромки воды. Поверив устным обещаниям Хамадишина до суда дело доводить не стали.



Зато отвечать перед Фемидой пришлось его соседке, некой гражданке Газизовой, которая состояла с ним в родственных отношениях. Их дети были супругами. Тогда свои участки соседи объединили одним общим забором, поставили беседку и мангал для совместного отдыха на берегу реки – от домов к ним ведут две тропинки. Но семейное счастье длилось недолго: дети развелись, а постройки остались, причем стояли они на земле Газизовой, поэтому к хозяйке и был предъявлен иск.



Как сообщили в надзорном ведомстве, решение суда ответчиком было исполнено – она снесла беседку, пирс и заборы. А вот ее известный сосед обещание не сдержал.



В ближайшее время надзорные органы собираются наведаться в Нармонку с повторной проверкой, которая покажет, кто из ответчиков выполнил требования об устранении нарушений, а кто нет. В случае если они были проигнорированы, будет рассматриваться вопрос о наведении порядка в водоохранной зоне в судебном порядке.