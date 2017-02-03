«Магнит-косметик»: история скандального розыгрыша автомобиля в Челнах

По факту давки во время розыгрыша автомобиля от «Магнит-косметик» в торговом центре Набережных Челнов, началась прокурорская проверка. Тем временем, житель Казани утверждает, что выиграл главный приз, но компания отказалась признать его победителем.
Не утихает скандал в истории с розыгрышем автомобиля от сети «Магнит-косметик» в Набережных Челнах. Напомним, 28 января в торговый центр «Сити-Молл» были приглашены покупатели-участники акции, где главным призом стала машина.
Впечатлениями от организации розыгрыша разгневанные челнинцы стали делиться в соцсети тем же днем:
«Моя жена оделась культурно, взяла ребенка и поехала за приятными приключениями. Главное не приз, а приятное приключение. Ну, может, даже приз дадут. А что, прикольно же?
Кто ж знал что там такая давка? Просто адище! Еле вылезла из этой давки, вытащила ребенка. Никаких призов уже не надо! Говорят там и на проспекте пробки образовались из-за этого»
«Спасибо тем, кто меня поймал. Толпа людей понеслась вверх по эскалатору и меня прижали к перилам, которые просто отвалились. Это были секунды, но я успела понять, что сейчас улечу вниз между эскалаторами на толпу людей».
«Обращаюсь к организаторам! Вы вообще проводить такие мероприятия умеете? Вы хоть пытались прикинуть, сколько к вам народа придет? Вы же все эти чеки и СМС где-то считаете? Или нет? К чему вообще это издевательство над людьми?
Несмотря на то, что по данному факту в правоохранительные органы никто не жаловался, прокуратура города начала проверку «по факту публикации в социальных сетях».
Розыгрыш розыгрыша?
Между тем, не совсем ясна ситуация и с самим призом. Одни участники розыгрыша видели, якобы автомобиль выиграла молодая пара, другой претендент, житель Казани, считает обладателем новой машины должен был стать именно он.
«Когда разыгрывали автомашину и был назван номер чека, он совпал с моим номером», - рассказал Руслан журналистам. «Я с женой пробился через толпу народа к сцене. Здесь начали проверку чека. Выяснилось, что номер телефона в чеке, вынутом из лототрона, оказался другим - организаторы на него звонили, но абонент оказался недоступным. В итоге автомобиль переиграли».
Руслан намерен обратится в прокуратуру и добиться приза, который, по его мнению, принадлежит ему.
Сегодня в соцсетях продолжение скандальной истории:
«Магнит-Косметик заметает следы! На официальной странице группы до сих пор не только не опубликованы имена и счастливые лица победителей. А пост о розыгрыше вообще удалили! Как будто ничего и не было… Так что уважаемые покупатели все что было в прошлую субботу вам приснилось! Проверьте, не расстворились ли товары приобретенные в этой сети!», - появилась публикация в одном из городских сообществ.
Впрочем, как мы смогли убедиться, на официальном сайте компании итоги розыгрыша и имена всех победителей были опубликованы.
Комментарии посетителей
Вот не полюбила я этот магнит-косметик с самого начала)) Все-таки есть у нас хороший Впрок. Если бы там еще...
Ты просто дурак
Надо помнить о всех, кто причастен к этой трагедии - о президенте, который открыл ворота мигрантам - о...
Так все правильно - чем дольше строят, тем выше цена. Поэтому выгодно как можно дольше строить, неужели...
дорога не чищена,гололед,куча разворотов,сужение трассы-куда ей еще ехать
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...