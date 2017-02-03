«Магнит-косметик»: история скандального розыгрыша автомобиля в Челнах

По факту давки во время розыгрыша автомобиля от «Магнит-косметик» в торговом центре Набережных Челнов, началась прокурорская проверка. Тем временем, житель Казани утверждает, что выиграл главный приз, но компания отказалась признать его победителем.

Не утихает скандал в истории с розыгрышем автомобиля от сети «Магнит-косметик» в Набережных Челнах. Напомним, 28 января в торговый центр «Сити-Молл» были приглашены покупатели-участники акции, где главным призом стала машина.

Впечатлениями от организации розыгрыша разгневанные челнинцы стали делиться в соцсети тем же днем:

«Моя жена оделась культурно, взяла ребенка и поехала за приятными приключениями. Главное не приз, а приятное приключение. Ну, может, даже приз дадут. А что, прикольно же?

Кто ж знал что там такая давка? Просто адище! Еле вылезла из этой давки, вытащила ребенка. Никаких призов уже не надо! Говорят там и на проспекте пробки образовались из-за этого»



«Спасибо тем, кто меня поймал. Толпа людей понеслась вверх по эскалатору и меня прижали к перилам, которые просто отвалились. Это были секунды, но я успела понять, что сейчас улечу вниз между эскалаторами на толпу людей».



«Обращаюсь к организаторам! Вы вообще проводить такие мероприятия умеете? Вы хоть пытались прикинуть, сколько к вам народа придет? Вы же все эти чеки и СМС где-то считаете? Или нет? К чему вообще это издевательство над людьми?

Несмотря на то, что по данному факту в правоохранительные органы никто не жаловался, прокуратура города начала проверку «по факту публикации в социальных сетях».

Розыгрыш розыгрыша?

Между тем, не совсем ясна ситуация и с самим призом. Одни участники розыгрыша видели, якобы автомобиль выиграла молодая пара, другой претендент, житель Казани, считает обладателем новой машины должен был стать именно он.

«Когда разыгрывали автомашину и был назван номер чека, он совпал с моим номером», - рассказал Руслан журналистам. «Я с женой пробился через толпу народа к сцене. Здесь начали проверку чека. Выяснилось, что номер телефона в чеке, вынутом из лототрона, оказался другим - организаторы на него звонили, но абонент оказался недоступным. В итоге автомобиль переиграли».

Руслан намерен обратится в прокуратуру и добиться приза, который, по его мнению, принадлежит ему.

Сегодня в соцсетях продолжение скандальной истории:

«Магнит-Косметик заметает следы! На официальной странице группы до сих пор не только не опубликованы имена и счастливые лица победителей. А пост о розыгрыше вообще удалили! Как будто ничего и не было… Так что уважаемые покупатели все что было в прошлую субботу вам приснилось! Проверьте, не расстворились ли товары приобретенные в этой сети!», - появилась публикация в одном из городских сообществ.

Впрочем, как мы смогли убедиться, на официальном сайте компании итоги розыгрыша и имена всех победителей были опубликованы.