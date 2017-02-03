«Магнит-косметик»: история скандального розыгрыша автомобиля в Челнах

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03 февраля в 11:19
В РТ на кладбище изнасиловали 13-летнюю девочку из Украины
В РТ на кладбище изнасиловали 13-летнюю девочку из Украины

В Зеленодольске накануне вечером на городском кладбище была изнасилована девочка, которая учится в одной из школ города. Она находилась на кладбище в районе 20:30.
03 февраля в 10:01
В Челнах сократят количество микроавтобусов
В Челнах сократят количество микроавтобусов

Исполком просит перевозчиков следовать конкурсной документации, где четко прописано количество машин. Сокращение коснется 100 микроавтобусов, без работы останутся 200 водителей.

03 февраля в 09:49
Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену
Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену

Специалисты принимают простыни, нижнее белье, одежду, салфетки, средства контрацепции и даже женские прокладки. Главное условие проведения экспертизы — видимые пятна.
03 февраля в 09:30
КАМАЗ-5490 – в числе лучших товаров года
КАМАЗ-5490 – в числе лучших товаров года

Более 200 предприятий и организаций представили на конкурсе почти 450 товаров и услуг.

03 февраля в 09:21
День защитника Отечества подарит россиянам дополительные выходные
День защитника Отечества подарит россиянам дополительные выходные

Правительство России заранее перенесло выходной с 1 января 2017 года на 24 февраля.

03 февраля в 08:32
В Татарстане школьник погиб при взрыве котла
В Татарстане школьник погиб при взрыве котла

Возгорания после взрыва не произошло, но частично обрушились две стены.

02 февраля в 14:49
Диспансеризация помогла выявить онкологию у 100 челнинцев
Диспансеризация помогла выявить онкологию у 100 челнинцев

Среди выявленных онкологических заболеваний на первом месте рак молочной железы, на втором месте рак предстательной железы и на третьем месте рак прямой кишки.

02 февраля в 14:43
ООО «ТЭСК» стал седьмым резидентом ТОСЭР “Челны” (ВИДЕО)

Объем инвестиций компании - 147 млн, средняя заработная плата составляет около 40 тысяч рублей.

02 февраля в 11:53
Четыре года назад была убита челнинская школьница Василиса Галицына
Четыре года назад была убита челнинская школьница Василиса Галицына

В этот день на поиски 8-летней девочки вышли сотни добровольцев, к которым присоединились тысячи.

02 февраля в 10:46
В Татарстане студент трижды пытался вскрыть банкомат (ВИДЕО)
В Татарстане студент трижды пытался вскрыть банкомат (ВИДЕО)

На очередной попытке его с поличным задержали сотрудники правоохранительных органов.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Выпуск 4 от 01 февраля, 2017г.
03 февраля 2017г. 12:45

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Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Ганиятуллин Фазыл
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ООО «ТЭСК» стал седьмым резидентом ТОСЭР “Челны” (ВИДЕО)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Выпуск 4 от 01 февраля 2017 г.

«Магнит-косметик»: история скандального розыгрыша автомобиля в Челнах

«Магнит-косметик»: история скандального розыгрыша автомобиля в Челнах

По факту давки во время розыгрыша автомобиля от «Магнит-косметик» в торговом центре Набережных Челнов, началась прокурорская проверка. Тем временем, житель Казани утверждает, что выиграл главный приз, но компания отказалась признать его победителем.

Не утихает скандал в истории с розыгрышем автомобиля от сети «Магнит-косметик» в Набережных Челнах. Напомним, 28 января в торговый центр «Сити-Молл» были приглашены покупатели-участники акции, где главным призом стала машина.

Впечатлениями от организации розыгрыша разгневанные челнинцы стали делиться в соцсети тем же днем:

«Моя жена оделась культурно, взяла ребенка и поехала за приятными приключениями. Главное не приз, а приятное приключение. Ну, может, даже приз дадут. А что, прикольно же?
Кто ж знал что там такая давка? Просто адище! Еле вылезла из этой давки, вытащила ребенка. Никаких призов уже не надо! Говорят там и на проспекте пробки образовались из-за этого»

«Спасибо тем, кто меня поймал. Толпа людей понеслась вверх по эскалатору и меня прижали к перилам, которые просто отвалились. Это были секунды, но я успела понять, что сейчас улечу вниз между эскалаторами на толпу людей».

«Обращаюсь к организаторам! Вы вообще проводить такие мероприятия умеете? Вы хоть пытались прикинуть, сколько к вам народа придет? Вы же все эти чеки и СМС где-то считаете? Или нет? К чему вообще это издевательство над людьми?

Несмотря на то, что по данному факту в правоохранительные органы никто не жаловался, прокуратура города начала проверку «по факту публикации в социальных сетях».

Розыгрыш розыгрыша?

Между тем, не совсем ясна ситуация и с самим призом. Одни участники розыгрыша видели, якобы автомобиль выиграла молодая пара, другой претендент, житель Казани, считает обладателем новой машины должен был стать именно он.

«Когда разыгрывали автомашину и был назван номер чека, он совпал с моим номером», - рассказал Руслан журналистам. «Я с женой пробился через толпу народа к сцене. Здесь начали проверку чека. Выяснилось, что номер телефона в чеке, вынутом из лототрона, оказался другим - организаторы на него звонили, но абонент оказался недоступным. В итоге автомобиль переиграли».

Руслан намерен обратится в прокуратуру и добиться приза, который, по его мнению, принадлежит ему.

Сегодня в соцсетях продолжение скандальной истории:

«Магнит-Косметик заметает следы! На официальной странице группы до сих пор не только не опубликованы имена и счастливые лица победителей. А пост о розыгрыше вообще удалили! Как будто ничего и не было… Так что уважаемые покупатели все что было в прошлую субботу вам приснилось! Проверьте, не расстворились ли товары приобретенные в этой сети!», - появилась публикация в одном из городских сообществ.

Впрочем, как мы смогли убедиться, на официальном сайте компании итоги розыгрыша и имена всех победителей были опубликованы.

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Комментарии:


. 03.02.2017 09:42

Вот не полюбила я этот магнит-косметик с самого начала)) Все-таки есть у нас хороший Впрок. Если бы там еще продавцы улыбались и не следили на людьми так пристально, цены бы ему не было!

Этот скандал, конечно, сильно скажется на репутации “Магнита”, думаю, туда еще меньше людей станет ходить... Не завидую их маркетологам.

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