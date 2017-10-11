Советы челнинского психолога: как отличить тренинг личностного роста от секты?

Тренинги личностного роста заманивают в свои адепты все больше и больше людей. Но, как оказалось на деле, некоторые из них не только не помогают стать лучше, но и наносят серьезный вред.

Среди последних примеров – арест руководителей Центра личностного роста «Зеора» в Санкт-Петербурге. По версии следствия, одна из клиенток организации покончила с собой после тренинга. В работе Центра усмотрели «признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью».

Как уже сообщала «Вечерка», тренеры активно проводили программы не только в северной столице, но и в Казани, Набережных Челнах и других городах России.

Впрочем, по нашим данным, в городе есть как минимум одна подобная организация, которая попала в поле зрения правоохранительных органов.

Так как же отличить тренинг личностного роста от секты, которая может навредить?

Психолог Елена Зобнина советует перед тем, как идти на подобные занятия, внимательно изучить информацию о тренинге: есть ли у педагога психологическое образование и закреплен ли он за какой-нибудь организацией.

– Подходите к этому осознанно. Проверяйте информацию, не бегите куда попало, – предупреждает специалист. – Эти люди пользуются слабостями. Вам плохо, у вас это, то, третье-десятое и цепляют за такие слабые места. Когда человеку плохо, он, как правило, не выясняет, куда ему идти.

Кроме того, как «вход», так и «выход» из тренинга должен происходить легко.

– Плюс эти безумные поступки, которые они по городу творят. Они психику ломают людей, – заметила Зобнина. – Почему я против этих тренингов? Может, они неплохие вещи какие-то говорят, но не каждая психика к этому готова. Поэтому и происходят такие случаи.

По ее словам, перед любой серьезной психотерапевтической программой проводится диагностика человека.

Стоит отметить, что недавно челнинцы действительно стали свидетелями необычного тренинга. Соответствующее видео выложили очевидцы в социальной сети. На записи группа людей, мужчины и женщины, идут по улице города в нелепых нарядах. Некоторые даже приняли его за гей-парад, который ранее запретили проводить.

Кстати, как сообщает RT, в общественной палате планируют разработать документ, который будет регламентировать тренинговую деятельность в России. По мнению авторов инициативы, это необходимо для того, чтобы избежать попадания россиян в замаскированные секты, а также гарантировать, что клиенты подобных мероприятий не получат психические травмы.