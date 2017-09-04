Родители Челнов о добровольном изучении татарского языка: «Спасибо, Путин...наконец-то!»

«Спасибо, Путин...наконец-то!». Примерно такую реакцию можно увидеть в социальных сетях от родителей школьников. Поводом тому стал список поручений Президента России, который был опубликован на официальном сайте Кремля 28 августа по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить:

а) принятие мер по доведению объема изучения обучающимися по основным общеобразовательным программам русского языка до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России, а также по повышению уровня и качества освоения ими русского языка как государственного языка Российской Федерации;

б) изучение обучающимися по основным общеобразовательным программам родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации, на добровольной основе по выбору их родителей (законных представителей)», - говорится в 4 пункте перечня поручений президента.

Там же на Генеральную прокуратуру возложена ответственность за обеспечение соблюдения прав граждан на добровольное изучение родного языка.

Терпение не бесконечное

Родители-активисты, которые уже многие годы безуспешно пытались добиться отмены повсеместного изучения татарского языка для русскоязычных детей, мгновенно активизировались. В Набережных Челнах в эти дни организуется филиал Комитета русскоязычных родителей РТ. Создана группа в Вконтакте, в которой родители школьников обсуждают новости, разрабатывают план действий и делятся шаблонами заявлений.

- Народ у нас терпеливый, но не до бесконечности. В петиции за полноценное изучение русского языка и добровольное изучение татарского подписались уже более 20 000 человек. Многие еще не в курсе, пока только между собой возмущаются. Но самоорганизация постепенно нарастает и дальше будет нарастать все более быстрыми темпами, - уверена одна из казанских активистов Комитета, Елена. - В России всегда так: медленно запрягаем, да быстро едем.

Вместо татарского - пробел

Между тем, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Школы города пока не спешат что-либо менять в уже утвержденных на этот год учебный планах. Во многих расписаниях все так же стоят татарский язык и литература.

- Мой ребенок 1 сентября, увидев в расписании на понедельник татарскую литературу, спросил во время классного часа у учителя: можно ли отказаться от татарского языка? - рассказала мама ученика 4 класса, Алсу. - На что учитель ответила: изучать будут все.

А, к примеру, родители учеников челнинской школы №35 обратили внимание, что у них татарский язык пропал из расписания в электронном дневнике, однако появились пробелы между уроками. Реакция родителей не заставила долго ждать. Они разместили в сети обращение к директорам школ:

«Мы не злорадствуем. Нам больно и стыдно смотреть на вас - директоров школ. Вас заставляют видеть в нас врагов и источник неприятностей. Но на деле вы такие же жертвы, как и наши дети. И даже нарушения прячете также по-детски: прикрываете сломанную игрушку одеялом в надежде на то, что взрослая тетя Прокуратура не заметит поломки».

- Если посмотреть, что недавно делалось в Башкирии, то там какое-то время министерство образования, видимо, давило на директоров школ, чтобы они заставляли родителей подписывать согласие на изучение башкирского языка, - рассказала нам активист Елена. - Вероятно, такое давление будет сейчас осуществляться на родителей Татарстана. Здесь главное не поддаваться шантажу. Сразу обращаться в прокуратуру РТ и даже РФ, в Комитет русскоязычных родителей РТ и филиал в Челнах. В общем, не молчать.

Плюс ко всему, родители уверены, что отмена принудительного изучения татарского языка приведет к тому, что большинство русскоязычных детей (и не только) получит возможность перейти на пятидневную учебную неделю (за счет сокращения пяти часов татарского языка и литературы). Правда, не все разделяют такое мнение.

- Каждый человек, как и каждый народ, имеет право на развитие своей культуры и на самоидентичность. Язык - это основа, - убежден отец двоих детей, депутат горсовета Челнов Рузиль Мингалимов. - Поэтому перечень поручений Президента по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 20 июля 2017 года, считаю абсурдным, так как это опять из серии "грести всех под одну гребёнку".

Министерство подтвердило

В День знаний на сайте Министерства образования и науки РТ появилось важное сообщение. В нем говорится о том, что «с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных Минобрнауки России, школы разрабатывают учебные планы, согласно которым должно быть обеспечено преподавание и изучение русского языка, а также на добровольной основе возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения». Там же приведены слова Министра Образования России.

- Изучение государственного языка в российских школах в полном объеме и на должном уровне играет важную роль в создании единого образовательного пространства, поэтому Минобрнауки России намерено уделить данному вопросу особое внимание, - заявила на днях Ольга Васильева. - Не менее важным для нас является соблюдение установленного законодательством Российской Федерации права граждан на добровольное изучение родного языка.

P.S.

Мы еще не раз вернемся к этой теме. Редакция направила официальные запросы на комментарии в Прокуратуру РТ и Управление образования.

КСТАТИ

В Татарстане во второй половине 2017 года на поддержку государственных языков Татарстана, в частности, татарского, должны будут потратить свыше 135 млн рублей. Ранее министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов пожаловался на недостаточность образования на татарском языке.