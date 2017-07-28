Специалисты объяснили откуда в Челнах столько комаров

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28 июля в 16:30
В Чебоксарах подняли со дна реки машину с телами людей (ВИДЕО)
В Чебоксарах подняли со дна реки машину с телами людей (ВИДЕО)

После опознания выяснилось, что это мертвые парень и девушка, пропавшие еще 11 лет назад.

28 июля в 15:32
В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)
В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)

Причем, он снял весь процесс на видео, а затем выложил в интернет. Вредителя задержали.

28 июля в 14:45
В Челнах выбирают “Мисс Камаза”
В Челнах выбирают “Мисс Камаза”

На кастинг конкурса красоты подали заявки больше 40 девушек - работниц автогиганта.

28 июля в 13:57
График отключения горячей воды в Челнах
График отключения горячей воды в Челнах

С 8 по 22 августа в городе пройдет четвертый этап опрессовки тепловых сетей.

28 июля в 13:15
Следком назвал имя подозреваемого в осквернении собора в Челнах
Следком назвал имя подозреваемого в осквернении собора в Челнах

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

28 июля в 12:08
Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в присвоении денег на откорм быков
Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в присвоении денег на откорм быков

Чтобы обман не раскрылся, соучастники потратили часть средств на покупку мяса для заключенных.

28 июля в 10:30
В Татарстане пьяный водитель протаранил полицейского
В Татарстане пьяный водитель протаранил полицейского

24-летнему парню не удалось уйти от погони - позже в его крови обнаружат почти четырехкратное превышение допустимых норм содержания алкоголя.

28 июля в 10:11
В Челнах на участке проспекта Московский полностью перекроют движение
В Челнах на участке проспекта Московский полностью перекроют движение

Водителей просят учесть это при движении, а пользователей общественного транспорта предупреждают об изменении в движении маршрута.

28 июля в 09:59
Мэр Челнов выразил соболезнования родным и близким Хании Фархи
Мэр Челнов выразил соболезнования родным и близким Хании Фархи

Наиль Магдеев отправил телеграмму супругу певицы, скоропостижно скончавшейся накануне.

28 июля в 09:19
НХЛ запретит Зарипову выступать у себя
НХЛ запретит Зарипову выступать у себя

Либо по причине того, что у него имеются действующие контрактные обязательства, либо потому, что его дисквалификация будет в силе и там.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 29 от 26 июля, 2017г.
28 июля 2017г. 19:13

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Выпуск 29 от 26 июля 2017 г.

Специалисты объяснили откуда в Челнах столько комаров

Специалисты объяснили откуда в Челнах столько комаров

«В этом году очень много комаров! Нереально много. Облепляют все тело. А они ведь являются переносчиками болезней» – написала челнинка Елена в системе «Народный контроль» и попросила провести обработку территорий.

Между тем, как рассказала «Вечерке» главный специалист-эксперт Роспотребнадзора РТ Зульфия Бахтигараева, нынешняя ситуация с комарами из ряда вон выходящей не считается.

– Ежегодно комаров много. Просто в этом году они появились в природе намного позже, – объяснила она. – Потому что была очень холодная весна, холодное лето, а для того чтобы развивались комары нужна теплая погода – они очень теплолюбивые, им требуется очень высокая температура окружающей среды и высокая температура водных объектов.

Поэтому благоприятная температура окружающей среды, которая установилась буквально недавно, и высокая влажность способствовали тому, что произошло увеличение количества комаров в природе, отмечает специалист.

Борются с личинками

По словам эксперта, с целью уменьшения численности насекомых специальными службами проводится обработка близлежащих водоемов от их личинок.

– Все они стоят у нас на учете. С апреля-месяца ежедекадно проводится энтомологический контроль за развитием личинок комаров, – заметила она. – Если есть определенные стадии – у нас это является сигналом для проведения обработок.

Так, по ее словам, на сегодняшний день (с июня по 24 июля) проведена трехкратная обработка всех водоемов. После каждой проводится контроль эффективности. При этом, против окрыленных комаров мероприятий не проводится.

– Если появляются очаги заболеваний, которые передаются через укусы комаров – малярия, лихорадка западного Нила – тогда уже проводится обработка и в очагах против окрыленных комаров, – рассказала специалист.

В этом году таких очагов не наблюдалось.

Cоблюдайте меры личной профилактики

В первую очередь специалисты советуют обезопасить жилище – установить на окна и двери противомоскитные сетки.

Если комары все таки попали в квартиру, от них следует избавляться механическим путем или с помощью аэрозоля или фумигатора.

Если вы находить на улице не забывайте про отпугивающие насекомых средства – репелленты.

В период, когда повышается активность комаров – ранние утренние часы и с наступлением сумерек – следует надевать одежду, закрывающую большую часть тела. 

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