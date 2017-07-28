Специалисты объяснили откуда в Челнах столько комаров

«В этом году очень много комаров! Нереально много. Облепляют все тело. А они ведь являются переносчиками болезней» – написала челнинка Елена в системе «Народный контроль» и попросила провести обработку территорий.

Между тем, как рассказала «Вечерке» главный специалист-эксперт Роспотребнадзора РТ Зульфия Бахтигараева, нынешняя ситуация с комарами из ряда вон выходящей не считается.

– Ежегодно комаров много. Просто в этом году они появились в природе намного позже, – объяснила она. – Потому что была очень холодная весна, холодное лето, а для того чтобы развивались комары нужна теплая погода – они очень теплолюбивые, им требуется очень высокая температура окружающей среды и высокая температура водных объектов.

Поэтому благоприятная температура окружающей среды, которая установилась буквально недавно, и высокая влажность способствовали тому, что произошло увеличение количества комаров в природе, отмечает специалист.

Борются с личинками

По словам эксперта, с целью уменьшения численности насекомых специальными службами проводится обработка близлежащих водоемов от их личинок.

– Все они стоят у нас на учете. С апреля-месяца ежедекадно проводится энтомологический контроль за развитием личинок комаров, – заметила она. – Если есть определенные стадии – у нас это является сигналом для проведения обработок.

Так, по ее словам, на сегодняшний день (с июня по 24 июля) проведена трехкратная обработка всех водоемов. После каждой проводится контроль эффективности. При этом, против окрыленных комаров мероприятий не проводится.

– Если появляются очаги заболеваний, которые передаются через укусы комаров – малярия, лихорадка западного Нила – тогда уже проводится обработка и в очагах против окрыленных комаров, – рассказала специалист.

В этом году таких очагов не наблюдалось.

Cоблюдайте меры личной профилактики

В первую очередь специалисты советуют обезопасить жилище – установить на окна и двери противомоскитные сетки.

Если комары все таки попали в квартиру, от них следует избавляться механическим путем или с помощью аэрозоля или фумигатора.

Если вы находить на улице не забывайте про отпугивающие насекомых средства – репелленты.

В период, когда повышается активность комаров – ранние утренние часы и с наступлением сумерек – следует надевать одежду, закрывающую большую часть тела.