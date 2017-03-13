Спуртбанк в Челнах: «мы подверглись информационной атаке»

Сегодня в городском офисе АКБ «Спуртбанк»— очередь из вкладчиков, которые стремятся побыстрее забрать свои деньги. 7 марта в интернете прошла информация об отзыве у финансового учреждения лицензии. Несмотря на мгновенное опровержение этой новости, слуха было достаточно для возникновения тревоги у клиентов банка.

- Сейчас уже веры нет никому, после истории с Татафондбанком, - поделился пожилой мужчина, стоящий в очереди челнинского филиала. - Видите очередь? Завтра уже с четырех утра надо будет занимать, чтобы попасть к специалисту.

В связи с возникшим ажиотажем, банк был вынужден сегодня, 13 марта, ввести лимит на выдачу денежных средств с банковских счетов и вкладов для физических лиц. Об этом говориться в объявлении, которое лежит на стойке информации.

«Данная ситуация сложилась в результате информационной атаки на банк в результате распространение в социальных сетях и СМИ недостоверной информации. Органы управления банка предпринимают все меры для снятия вынужденных ограничений уже в ближайшее время» - говорится в нем.

Здесь же — успокаивающая информация о том, что клиенты могут получить до 50 000 рублей в течение одного операционного дня. Однако на деле не все так гладко. Так, журналист «ВЧ» попыталась узнать у представителя банка порядок снятия денег.

- Вам нужно подать заявку в бухгалтерию, до 50 000 рублей вы сможете получить в четверг, остальные деньги — на следующей неделе, - сообщила она.

В очереди люди рассказали о том, что по карте Спурта средства не получается снять, если сумма запроса превышает 20 000 рублей.

Доверие к банковской системе Татарстана пошатнулось в конце прошлого года после заморозки средств одного из крупнейших финансовых учреждений республики – Татфондбанка. В первые дни его представители так же ссылались на инфоатаки. В итоге, 6 марта следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По предварительной версии, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».