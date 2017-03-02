Строительство в Челнах приюта для животных победило в голосовании за лучшую идею на сайте моногородов

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02 марта в 17:09
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS

Награда вручена директору Центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ» Артему Головатому.

02 марта в 16:20
«Газпром» прогнозирует рост цен на газ для населения
«Газпром» прогнозирует рост цен на газ для населения

Порядок повышения ожидается в ближайшие годы, но он будет ниже, чем уровень инфляции, считают в правлении компании.

02 марта в 15:21
КФУ вошел в российский топ по объему госзакупок имплантатов груди
КФУ вошел в российский топ по объему госзакупок имплантатов груди

Всего в 2016 году государственные клиники за счет ОМС выполнили около 3 тыс. операций по восстановлению молочной железы после мастэктомии.

02 марта в 14:23
МУП ПАД Челнов закупает за счет бюджета рыбу

Цена лота, выставленного на сайте государственных закупок, составляет 135 500 рублей.

02 марта в 13:44
«Булгар банк» признан банкротом
«Булгар банк» признан банкротом

Центробанк недосчитался 740 миллионов рублей.

02 марта в 13:23
В Челнах председатель отделения Союза художников РФ избил фотографа (ВИДЕО)
В Челнах председатель отделения Союза художников РФ избил фотографа (ВИДЕО)

По словам мужа пострадавшей, Факиль Гайфуидинов ударил ее кулаком и ключом по голове.

02 марта в 12:23
Разыскивается пропавший челнинец с шрамом на носу
Разыскивается пропавший челнинец с шрамом на носу

23 ноября прошлого года молодой человек вышел из дома и до сих пор не вернулся.

02 марта в 12:20
В Челнах 15 управляющих компаний задолжали 370 миллионов рублей
В Челнах 15 управляющих компаний задолжали 370 миллионов рублей

Прокуратура города провела проверку соблюдения управляющими компаниями требований жилищного законодательства.

02 марта в 11:53
Все челнинцы, переболевшие гриппом, не были привиты
Все челнинцы, переболевшие гриппом, не были привиты

В городе отменили карантин. Автоград находится ниже эпидемиологического порога на 41,8%.

02 марта в 11:43
ТНВ начнет транслировать турецкие сериалы на татарском языке
ТНВ начнет транслировать турецкие сериалы на татарском языке

По словам генконсула Турции в Казани Турхана Дильмача, они будут предоставлены телеканалу за «небольшую плату или, может быть, даже безвозмездно»


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Новости

Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
02 марта 2017г. 22:12

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Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
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МУП «ПАД» ждет потепления, чтобы доделать подземки в Челнах
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Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 8 от 02 марта 2017 г.
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Строительство в Челнах приюта для животных победило в голосовании за лучшую идею на сайте моногородов

Строительство в Челнах приюта для животных победило в голосовании за лучшую идею на сайте моногородов

Горожане сделали свой выбор. Ни аквапарк, ни метрополитен, ни даже «порталы» на площади Азатлык не смогли зацепить челнинцев больше, чем идея строительства в Челнах полноценного приюта для бездомных животных. 

Упорству супругов Шакировых — основателей благотворительного приюта «Азира», можно только позавидовать. С 2013 года они боролись за возможность реализовать свой проект — строительство большого капитального питомника для безнадзорных животных.

Напомним, 4 года назад по обращению Ильхама Шакирова в районе Мензелинского тракта и улицы Металлургическая был сформирован участок в 1 га и выставлен на аукцион. Тогда кадастровая стоимость этой земли была всего 20 тысяч 300 рублей, а на аукцион он выставлялся со стартовой ценой аренды 50 тысяч рублей в год.

В аукционе, помимо фонда, участвовал МУП «Горкоммунхоз», который, в итоге выиграл участок, подняв цену аренды до 150 тысяч рублей. Тогда же, директор муниципального предприятия (монополист по услугам отлова и утилизации бездомных собак), проанонсировал строительство на этой земле приюта для бездомышей на 250 собак и 150 кошек.

В апреле 2016 года журналисты поинтересовались ходом реализации этой идеи.

- Без проекта дальнейший разговор по финансированию строительства бесполезен, - признал тогда Минефанис Хабибуллин. – В этом году мы постараемся его сделать. Геологию я уже оплачиваю из своих средств, еще 1,5 млн я найду как-нибудь. Может, спонсоры помогут, договоримся. По строительству – будем решать финансовый вопрос через депутатов.

При этом, сначала МУП хотел построить приют за 55 миллионов рублей, потом всего за 10-15. Однако, уже в сентябре «Горкоммунхоз» решил вообще отказаться от этого проекта.

- И тогда я снова написал заявление в исполком с просьбой продать нам этот участок. Но выяснилось, что его кадастровая стоимость теперь 39 миллионов рублей и стартовая цена аренды будет 1,1 миллиона рублей в год или 95 тысяч рублей в месяц, - рассказал осенью прошлого года во время публичных слушаний Ильхам Шакиров. - Такую цену мы платить не сможем.

Приют «Азира» все же стал арендатором желанной земли, когда ее вновь выставили на аукцион, однако теперь волонтеры добиваются придания ей статуса «для приюта животных», за которую арендная плата в разы меньше.

Тем временем, Шакировы выставили на голосование идею о строительстве питомника на сайте моногорода.рф в рамках программы «Пять шагов благоустройства». По условиям - лучший проект определяет народное голосование (до 1 марта), и он будет воплощен в жизнь. Несмотря на активное продвижение мэром Челнов Наилем Магдеевым идеи реконструкции Московского проспекта, народное голосование определило победителем Идею №1836. 

«БЫЛО БЫ ЗДОРОВО, ЕСЛИ ... бы в городе появился приют для бездомных животных. Они первоначально будут проходить карантин для исключения заражения инфекционными заболеваниями, после чего будут размещаться в отдельных вольерах и клетках. Животные будут осматриваться ветеринаром, проходить противопаразитарную обработку, кастрироваться. Также будет проводиться поведенческая оценка и при необходимости – мероприятия по социализации и дрессировке животных. После этого собакам и кошкам будут подыскиваться новые добросовестные хозяева. Приют будет открыт для посещения школьникам, студентам, семьям с детьми. Детям будет с детства прививаться любовь к животным и ответственность по отношению к более слабым созданиям. ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ, ПОТОМУ ЧТО … городские власти не имеют желания что-то делать для решения этого вопроса» - описали свою задумку Шакировы. 

По планам приют будет рассчитан на содержание 200 кошек и 350 собак. Примерно 10% мест будет отдано под оказание платных зоогостиничных услуг для обеспечения работы с бездомными животными. Также в дальнейшем планируется разместить на территории питомника собственную ветеринарную клинику с ветеринарной аптекой и зоомагазином, а также дрессировочную площадку для занятий с собаками. Строительство первого этапа стоит более 700 000 рублей. На одной из краудфандинговых российских площадок проект за месяц набрал чуть более 15 тысяч рублей. 

Пока же благотворительный «Азира» располагается на личном садовом участке супругов в 15 соток. Количество животных летом около 70, а зимой доходит до 120. 

КСТАТИ

Второй по популярности в народном голосовании на сайте моногорода.рф стала идея благоустройства площади Азатлык. Кроме того, челнинцы предлагали построить в Челнах аквапарк, зоопарк и высотную смотровую площадку со стеклянным полом, отремонтировать здание Колизея и инфекционной больницы — всего поступило более 50 проектов.

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