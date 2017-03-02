Строительство в Челнах приюта для животных победило в голосовании за лучшую идею на сайте моногородов

Горожане сделали свой выбор. Ни аквапарк, ни метрополитен, ни даже «порталы» на площади Азатлык не смогли зацепить челнинцев больше, чем идея строительства в Челнах полноценного приюта для бездомных животных.

Упорству супругов Шакировых — основателей благотворительного приюта «Азира», можно только позавидовать. С 2013 года они боролись за возможность реализовать свой проект — строительство большого капитального питомника для безнадзорных животных.

Напомним, 4 года назад по обращению Ильхама Шакирова в районе Мензелинского тракта и улицы Металлургическая был сформирован участок в 1 га и выставлен на аукцион. Тогда кадастровая стоимость этой земли была всего 20 тысяч 300 рублей, а на аукцион он выставлялся со стартовой ценой аренды 50 тысяч рублей в год.

В аукционе, помимо фонда, участвовал МУП «Горкоммунхоз», который, в итоге выиграл участок, подняв цену аренды до 150 тысяч рублей. Тогда же, директор муниципального предприятия (монополист по услугам отлова и утилизации бездомных собак), проанонсировал строительство на этой земле приюта для бездомышей на 250 собак и 150 кошек.

В апреле 2016 года журналисты поинтересовались ходом реализации этой идеи.

- Без проекта дальнейший разговор по финансированию строительства бесполезен, - признал тогда Минефанис Хабибуллин. – В этом году мы постараемся его сделать. Геологию я уже оплачиваю из своих средств, еще 1,5 млн я найду как-нибудь. Может, спонсоры помогут, договоримся. По строительству – будем решать финансовый вопрос через депутатов.

При этом, сначала МУП хотел построить приют за 55 миллионов рублей, потом всего за 10-15. Однако, уже в сентябре «Горкоммунхоз» решил вообще отказаться от этого проекта.

- И тогда я снова написал заявление в исполком с просьбой продать нам этот участок. Но выяснилось, что его кадастровая стоимость теперь 39 миллионов рублей и стартовая цена аренды будет 1,1 миллиона рублей в год или 95 тысяч рублей в месяц, - рассказал осенью прошлого года во время публичных слушаний Ильхам Шакиров. - Такую цену мы платить не сможем.

Приют «Азира» все же стал арендатором желанной земли, когда ее вновь выставили на аукцион, однако теперь волонтеры добиваются придания ей статуса «для приюта животных», за которую арендная плата в разы меньше.

Тем временем, Шакировы выставили на голосование идею о строительстве питомника на сайте моногорода.рф в рамках программы «Пять шагов благоустройства». По условиям - лучший проект определяет народное голосование (до 1 марта), и он будет воплощен в жизнь. Несмотря на активное продвижение мэром Челнов Наилем Магдеевым идеи реконструкции Московского проспекта, народное голосование определило победителем Идею №1836.

«БЫЛО БЫ ЗДОРОВО, ЕСЛИ ... бы в городе появился приют для бездомных животных. Они первоначально будут проходить карантин для исключения заражения инфекционными заболеваниями, после чего будут размещаться в отдельных вольерах и клетках. Животные будут осматриваться ветеринаром, проходить противопаразитарную обработку, кастрироваться. Также будет проводиться поведенческая оценка и при необходимости – мероприятия по социализации и дрессировке животных. После этого собакам и кошкам будут подыскиваться новые добросовестные хозяева. Приют будет открыт для посещения школьникам, студентам, семьям с детьми. Детям будет с детства прививаться любовь к животным и ответственность по отношению к более слабым созданиям. ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ, ПОТОМУ ЧТО … городские власти не имеют желания что-то делать для решения этого вопроса» - описали свою задумку Шакировы.

По планам приют будет рассчитан на содержание 200 кошек и 350 собак. Примерно 10% мест будет отдано под оказание платных зоогостиничных услуг для обеспечения работы с бездомными животными. Также в дальнейшем планируется разместить на территории питомника собственную ветеринарную клинику с ветеринарной аптекой и зоомагазином, а также дрессировочную площадку для занятий с собаками. Строительство первого этапа стоит более 700 000 рублей. На одной из краудфандинговых российских площадок проект за месяц набрал чуть более 15 тысяч рублей.

Пока же благотворительный «Азира» располагается на личном садовом участке супругов в 15 соток. Количество животных летом около 70, а зимой доходит до 120.

КСТАТИ

Второй по популярности в народном голосовании на сайте моногорода.рф стала идея благоустройства площади Азатлык. Кроме того, челнинцы предлагали построить в Челнах аквапарк, зоопарк и высотную смотровую площадку со стеклянным полом, отремонтировать здание Колизея и инфекционной больницы — всего поступило более 50 проектов.