Свалки в Татарстане могут привести к экологической катастрофе

В муниципальных образованиях Татарстана на сегодня практически исчерпаны введенные мощности полигонов твердых коммунальных отходов. Это становится одной из причин возникновения стихийных несанкционированных свалок в республике. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, пишет ИА «Татар-информ».



Всего на территории республики имеется 53 полигона твердых коммунальных отходов. Согласно информации из разных источников, еще 7 лет назад количество образующихся твердых коммунальных отходов в РТ составляло 1 млн 200 тысяч тонн в соответствии с обобщенными данными, предоставляемыми организациями коммунального комплекса. При этом значительное количество полигонов в Татарстане до сих пор не оборудованы пунктами весового контроля, пишет информагентство.



В 2017 году данные по отходам в РТ были уточнены. Ежегодно в республике образуется 1 млн 574 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Татарстан согласно территориальной схеме обращения с отходами условно поделен на две зоны: Восточную и Западную. Мусор в них каждый год образуется примерно поровну: в Восточной зоне – около 782,5 тыс. тонн, в Западной – 791,5 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Более 346 гектаров – именно такую площадь согласно выполненной в 2016 году геодезической съемке сейчас занимают действующие карты полигонов республики, на которых осуществляется захоронение мусора.

«Практика полигонного захоронения может применяться там, где земельные ресурсы и ресурсы ассимиляционного потенциала окружающей среды позволяют это делать, – рассказал ИА «Татар-информ» начальник отдела обращения с отходами Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рустем Богданов. – Нельзя делать ставку только на захоронение, обязательно нужно наращивать долю отходов, подвергаемых утилизации (переработке), а захоранивать необходимо только так называемые «хвосты» – те отходы, которые уже невозможно переработать. Основной акцент нужно сделать на развитие раздельного сбора мусора и его сортировку».



При этом, по словам Богданова, те немногочисленные попытки внедрить в Татарстане систему раздельного сбора мусора показали, что даже отсортированные отходы требуют очистки от примесей. Поэтому их все равно приходится отвозить на мусоросортировочную станцию, где отходы досортировывают вручную. Полигонное захоронение твердых коммунальных отходов по-прежнему будет осуществляться, тем более что современные технологии, которые будут применены в республике на межмуниципальных объектах, позволяют это делать безопасно для окружающей среды и здоровья населения.

Мусорная бомба замедленного действия

Чем опасны полигоны ТБО, с которыми мы имели дело прежде? Согласно российской статистике, ежегодно каждый городской житель выбрасывает от 200 до 400 килограммов, или свыше 2 кубометров твердых коммунальных отходов. Каждые 15-20 лет вокруг каждого города-миллионника образуется свалка площадью 30-40 гектаров. Помимо пищевых отходов, бумаги, стеклянной, полимерной и металлической тары на полигоны попадают разбитые ртутьсодержащие люминесцентные лампы и термометры, батарейки, лекарства с просроченным сроком годности, тара с остатками лаков, красок, ядохимикатов и т.п.



Два основных фактора негативного эмиссионного воздействия полигонов ТКО на окружающую среду – это фильтрат и так называемый свалочный газ. Фильтрат – это сложная и неоднородная по химическому составу жидкость, которая возникает в процессе проникновения атмосферных осадков глубь полигона. Попадая под основание полигона, фильтрат способен проникнуть в поверхностные и подземные воды, загрязняя их не только вредными соединениями, но и патогенными микроорганизмами.



Еще один бич полигонов – это свалочный газ. Он образуется путем биотермического разложения (брожения) отходов и является результатом жизнедеятельности анаэробных организмов. Основные компоненты свалочного газа – это метан и диоксид углерода. Помимо этого газ содержит большое количество токсических веществ. Каждый год из одной тонны ТКО образуется 4-5 кубометров свалочного газа. Как результат на полигонах возникает опасность возникновения пожара. При самовозгораниях твердых коммунальных отходов образуются токсичные вещества, в том числе диоксины. Кроме того, полигон – это еще и вечный рассадник заразы. Здесь благоприятная среда для жизни патогенной микрофлоры, а также паразитической фауны: грызунов и мух. Вывод один – полигонному захоронению подлежат только отходы после предварительной обработки (сортировки) и компостирования органической фракции в отдельном цеху.



Откуда дует мусорный ветер?



Мусор в России решили свести к нулю и запустили пилотный проект «Нулевое захоронение отходов». В стране планируют построить пять мусоросжигательных заводов. Четыре – в Московской области и один – в Казани. Под завод по термической переработке твердых коммунальных отходов в Казани Правительством РТ совместно с инвестором ООО «РТ-Инвест» была выделена площадка на значительном удалении от жилой застройки – в непосредственной близости от полигона «Восточный» и закрытой городской свалки «Самосырово».



Начало строительства завода запланировано на октябрь 2017 года, тогда как в эксплуатацию предприятие будет введено не раньше 2021 года. Проект обязательно должен будет пройти предусмотренные федеральным законодательством общественные слушания, процедуры оценки воздействия на окружающую среду и государственной экологической экспертизы. Между тем представители общественных организаций уже начали бить в набат, собирая подписи против проекта.



«Сейчас население беспокоится, и правильно делает, – говорит председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев. – Нужно приглашать активистов, выслушивать. Какие есть вопросы – на них нужно честно, открыто отвечать. Мы живем в одном городе, все равно нам надо уходить от старой системы складирования отходов. Другого выхода нет».

Чтобы лично убедиться в том, что современные мусоросжигательные заводы не несут опасности для экологии и людей, в конце января Тахир Хадеев во главе делегации из Татарстана посетил один из мусоросжигательных заводов Москвы, расположенный в промзоне Бирюлево. Татарстанцам провели экскурсию по предприятию, ознакомив их с технологией сжигания отходов и очисткой отходящих газов.



«Там абсолютно ничем не пахнет! Я даже не думал, что они ежедневно принимают по 1000 тонн отходов, – поделился впечатлениями от поездки на завод возглавивший делегацию от Республики Татарстан Хадеев. – На заводе современные установки, убирают металл, стекло, а потом остаются, как они называют, «хвостики». Именно их они и пропускают через котельную. В этой котельной температура превышает 1000 градусов. И здесь не только экологическая сторона, но и экономическая: выработка электроэнергии».



По словам главы комитета экологии Госсовета РТ, представители московского мусоросжигательного завода рассказали, что при высокой температуре резко снижается вредность газов . После чего они проходят через тройной фильтр. На выходе специалисты проводят замеры воздуха. Все показатели в норме. «Вредность этого завода, по словам представителей завода, равняется выбросам от 5 грузовых автомобилей», – говорит Хадеев.

«Никакого запаха не ощущается, – поделился с «Татар-информ» впечатлениями от поездки на московский мусоросжигательный завод и начальник отдела обращения с отходами Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рустем Богданов. – Уровень диоксинов в выбросах завода в атмосферу в два раза ниже предельно допустимых! А когда происходит рассеивание этих выбросов за пределами санитарно-защитной зоны, там уже речь идет о долях пикограмма. За все время эксплуатации этого завода ни разу не было превышений значений предельно допустимых выбросов диоксинов в атмосферу. На наш вопрос о риске аварийных ситуаций директор завода недоуменно пожал плечами. Очевидно, что для современных технологий термического обезвреживания отходов, широко применяемых в развитых странах, данный вопрос уже давно не актуален. Мы не увидели, в чем там может быть аварийная ситуация. Технология достаточно проста и надежна».



«Мусоросжигательный завод – это последняя ступень большой системы управления отходами, – говорит директор Института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская. – На этот завод должны отправляться только те отходы, с которыми вообще больше ничего нельзя сделать. Сначала из всей массы отходов должен извлекаться мусор, который представляет из себя коммерческую ценность – стекло, полиэтилен, металл, картон. Дальше должна извлекаться органическая фракция, из которой можно произвести нетрадиционные удобрения в виде компостов. Дальше должны изыматься материалы, которые сами могут быть использованы в качестве топлива. И лишь остатки могут либо захораниваться, либо отправляться на мусоросжигательные заводы».

По словам эколога, строительство мусоросжигательного завода нужно рассматривать не отдельно, а в единой системе управления отходами. «Мусоросжигательный завод имеет место быть. Вопрос в том, насколько грамотно он будет эксплуатироваться, – подытожила беседу Светлана Селивановская. – В Татарстане недавно возведен новый полигон "Восточный". Его проектная мощность – это 6 млн тонн мусора. Казань за год производит порядка 600 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Выходит, что через 9-10 лет и этот полигон исчерпает себя. А значит, вопрос дальнейшей утилизации мусора в республике нужно решать "еще вчера"».