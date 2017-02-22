Свинокомплекс возле Коноваловки начнут строить в апреле, несмотря на протесты?

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22 февраля в 15:15
Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ
Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ

Напомним, тело 24-летнего второкурсника юрфака Махджуба Тиджаки Хасана было обнаружено 16 февраля с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями.

22 февраля в 13:25
Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин
Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин

Список возглавил (с большим отрывом) Владимир Путин, а президент Татарстана занял 14 место.

22 февраля в 11:47
Артем Прокофьев обиделся на челнинцев
Артем Прокофьев обиделся на челнинцев

Депутат Госсовета РТ заметил, что чем больше жители автоград а получают из республики поддержки, тем меньше голосуют за коммунистов.

22 февраля в 10:07
Вкладчик Татфондбанка устроил в Челнах одиночный пикет
Вкладчик Татфондбанка устроил в Челнах одиночный пикет

Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к проблеме Премьер-министра РТ Ильдара Халикова, который приехал на отчетную сессию горсовета.

22 февраля в 09:37
Новый мост через Волгу построят под Казанью
Новый мост через Волгу построят под Казанью

Таким образом, вокруг столицы Татарстана замкнется кольцо объездной дороги, которая сократится на целых 100 километров.

22 февраля в 09:33
Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша
Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша

Читатель прислал в редакцию видео, на котором заметно, как с крыши одной из подземок на остановке «Электротехников» капает вода.

22 февраля в 09:16
Женщина впала в кому в Челнах после наезда машины
Женщина впала в кому в Челнах после наезда машины

По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

22 февраля в 08:53
В РТ обвиняемого в экстремизме не смогли доставить в суд из-за клаустрофобии
В РТ обвиняемого в экстремизме не смогли доставить в суд из-за клаустрофобии

Мужчина не может находиться в закрытом автозаке, который возит обвиняемых в суд. Данис Сафаргали обвиняется в экстремизме. Он негативно высказывался о русских, Русской православной церкви.

22 февраля в 08:35
49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики
49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики

Получить квартиру сможет активист одного из молодежных объединений РТ в возрасте от 18 до 35 лет, ведущий активную общественную деятельность, нуждающийся в улучшении жилищных условий.

22 февраля в 08:27
В Челнах «ролевые игры» супругов и их знакомого закончились поножовщиной
В Челнах «ролевые игры» супругов и их знакомого закончились поножовщиной

Семейная пара пригласила в гости знакомого - разнообразить сексуальную жизнь. Но после того, как фантазии мужа были удовлетворены, он приревновал свою благоверную к новому партнеру.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
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Новости

Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
22 февраля 2017г. 18:39

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Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Милана Ситникова
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Выпуск 6 от 16 февраля 2017 г.
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Свинокомплекс возле Коноваловки начнут строить в апреле, несмотря на протесты?

Свинокомплекс возле Коноваловки начнут строить в апреле, несмотря на протесты?

Мензелинский район уже почти месяц лихорадит от противостояния местного населения с чиновниками. На данный момент жители собрали более четырех тысяч подписей под петицией против строительства в деревне Коноваловка свиноводческого комплекса ООО «Камский Бекон».

Хана Мензелинску

По их словам, о скором соседстве с добрых десятков тысяч хрюшек люди узнали в начале февраля, во время презентации проекта в администрации Мензелинска, которую проводил лично гендиректор «Камского бекона» Равиль Сафиуллин. Он рассказал, что строительство пройдет в два этапа — весной этого года планируется начало возведения селекционно-генетического центра на 3800 голов, а в 2018 году будет реализована вторая очередь - свинокомплекс на 7560 свиноматок.

Однако, местных жителей проект не только не впечатлил, но и вызвал возмущение, которое вылилось в небывалый, для этого района, протест. Активисты и единомышленники Мензелинского района нашли друг друга сначала на просторах интернета, создав сообщество в Вконтакте. Одними из самых ярых противников стали мусульмане, считающие соседство с «харамным животным» - прямым оскорблением веры (пунктуация и орфография здесь и далее-авторов):

«Президент мусульманин, совершает намаз, Хадж и Умру. В голове не укладывается, какие свиньи могут быть в Республике Татарстан? Свинина это запрещенные животное, нельзя есть и выращивать, нельзя зарабатывать на запрещенном».

Затем к ним присоединились и другие жители, считающие, что свинокомплекс нанесет непоправимый урон экосистеме района:

«Коноваловка — это грибные, ягодные места, место паломничества. Кто мог смешать со свиным навозом то самое дорогое, ценное, оберегаемое нашими предками, нами и нашими детьми?»

«Все, хана Мензелинску. Наверное скоро переезжать придется, какой у нас еще экологический чистый город остался в Татарстане?»

Хотите конфеты Порошенко?

Тем временем письменные жалобы пошли в адрес Администрации Президента России, Минприроды и ресурсов РФ, Росприроднадзора Российской Федерации, уполномоченной по правам человека Эллы Памфиловой, Рустама Минниханова и Фарида Мухаметшина. Последний из перечисленных - председатель Госсовета РТ 17 февраля приехал в Мензелинск для участия в обсуждении итогов развития района в 2016 году, сообщил портал «Бизнес Онлайн».

- Необходимо учесть, что Коноваловка граничит с селом Белопахотное, а также расположено на расстоянии всего в 8 километров от Мензелинска,- обратился тогда к Мухаметшину депутат от Подбайларского сельского поселения Язкар Бизянов. В совокупности здесь проживают свыше 18 тысяч человек. Эксплуатация свинокомплекса создаст угрозу их жизни и здоровья, нарушает Конституцию РФ».

- Вы же на 70% дотационный район! Вы себе на свою жизнь только 30% зарабатываете! - пристыдил присутствующих председатель Госсовета. - Мы вам построили школы, бассейн, спортзалы. Они практически бесплатные — на дотациях содержатся, отнимаем у кого-то и отдаем вам. Мы ставим задачу: ищите способы, ищите инвестиции, расширяйте свою налоговую базу, поправляйте свой бюджет. Глава у вас „плохой“ — нашел на 9 миллиардов рублей свинокомплекс. Вам что, шоколадную фабрику надо было найти, чтобы хороший запах был? Вон, шоколадную фабрику Порошенко хотят продать, можно туда съездить!

Немного успокоившись Мухамедшин заверил, что без согласия жителей проект не станет реализовываться. Однако, немногие из местных поверили этим словам. Ведь сейчас «Камский бекон» занят поиском подрядчика на строительство, и, как говорится на официальном сайте компании, работы по возведению первой очереди стартуют уже 10 апреля.

СПРАВКА

Благодаря реализации проекта ВРП района удвоится, сейчас этот показатель составляет 3,7 млрд. рублей. Кроме того, деревня Коноваловка, возле которой и будет строиться комплекс, ежегодно будет получать 2 млн. рублей налогов. Реализация инвестпроекта позволит создать до 250 рабочих мест

КСТАТИ

Всего в Коноваловском поселении, куда входят еще 6 деревень — Топасево, Канонерка, Белопахотный, Старая Ашпала и Феоновка проживает 1279 жителей.

ДОСЬЕ

ООО «Камский Бекон» - самый крупный производитель свинины в Республике Татарстан. Блок свиноводства представлен четырьмя фермами в совокупности на 16800 свиноматок, в том числе племенной репродуктор на 4550 свиноматок.

По производственной эффективности предприятие находится на уровне наиболее успешных свиноферм мира.

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