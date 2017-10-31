Тукаевский район: Суд обязал Василя Хазеева привести дорогу к Белоусу в порядок

Руководство Тукаевского района должно совершить практически чудо — за 2 месяца отремонтировать аварийные участки дороги от Боровецкого моста через СНТ Боровинка, поселок Белоус, ДНТ Сосновый Бор и до деревни Малая Шильна. Именное такое предписание в октябре выдал районный суд, полностью удовлетворив иск белоусовцев Алексея Шишкарева и Сергея Еретнова.

В суде они заявили о незаконном бездействии руководства района в вопросе благоустройства дороги, на которой с января 2016 по март 2017 произошло около 10 ДТП. Они так же указали на множество участков дороги Челны-Белоус с ограниченной зоной видимости из-за разрушенного покрытия, изгибов и близко растущих деревьев, на отсутствие дорожных знаков предупреждающие об опасности, об ограничении скорости, о запрете обгона.

«Вечерние Челны» уже писали о проблеме — дело в том, что дорога эта проходит через Национальный парк «Нижняя Кама» и относится к особо охраняемой территории. На это ссылались власти, говоря о том, что просто не могут проводить там дорожные работы. Однако, 21 марта 2016 года между нацпарком и исполкомом было заключено мировое соглашение об установлении сервитута, согласно п 1.2 которого исполком взял на себя обязанность по благоустройству.

Взял на бумаге, но не более. Как установил суд, ни в бюджет 2017 года, ни в проект бюджета на 2018 год, не были заложены расходы для приведения дороги в нормативное состояние. Какие-то контраргументы и доводы районные власти не представили — они вовсе проигнорировали судебное заседание. В итоге, иск был удовлетворен - суд обязал главу Василя Хазеева и исполком устранить допущенные нарушения до конца этого года и принять меры для очистки от снега и наледи в зимний период.

- Очень жаль, что населению удается только через суд добиваться исполнения обязанностей чиновников местного значения — того, что они должны делать согласно своим должностным инструкциям, - прокомментировал решение суда житель Белоуса, депутат Роман Ваганов.