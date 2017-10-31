Тукаевский район: Суд обязал Василя Хазеева привести дорогу к Белоусу в порядок

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31 октября в 14:28
Один из военных кораблей ВМФ будет носить название «Набережные Челны»
Один из военных кораблей ВМФ будет носить название «Набережные Челны»

Это большой действующий ракетный катер, экипажем до 50 человек.

31 октября в 13:47
Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)
Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)

И вновь челнинское предприятие не изменяет своим традициям - в пикантных съемках приняли участие сотрудницы НЧКЗ.

31 октября в 11:08
В Челнах продолжаются поиски пропавших школьниц
В Челнах продолжаются поиски пропавших школьниц

Волонтеры распространяют ориентировки по социальным сетям.

31 октября в 08:33
КДМЦ Челнов к юбилею получил в подарок вертолетную площадку
КДМЦ Челнов к юбилею получил в подарок вертолетную площадку

Как сообщил руководитель управления здравоохранения  Челнов Олег Сабаев, подготовленная вертолётная площадка даст возможность КДМЦ доставлять тяжелобольных детей в республиканские больницы.

31 октября в 08:18
В Татарстане заключенных СИЗО отправляют в Марий Эл
В Татарстане заключенных СИЗО отправляют в Марий Эл

Заключенных отправлют в изоляторы Марий Эл, чтобы решить проблему перелимита. На сегодня в РТ в СИЗО содержатся 2245 подозреваемых, что превышает лимит наполняемости на 203 человека.
31 октября в 08:09
Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешеходов на зебре
Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешеходов на зебре

Штраф для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов на зебре, теперь составит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей в зависимости от тяжести ситуации и последствий правонарушения.

31 октября в 08:05
На праздники из расписания выводятся электрички Набережные Челны – Ижевск
На праздники из расписания выводятся электрички Набережные Челны – Ижевск

В остальные дни пригородные поезда будут следовать согласно действующему расписанию.

30 октября в 13:02
В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве
В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве

Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова провела проверку.

30 октября в 10:17
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто

Инцидент произошел на улице Авиаторов в районе Солнцево.

30 октября в 10:03
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль

Пламя было настолько сильным, что его было видно жителям многоэтажек, находящихся на удалённом расстоянии от места происшествия. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания. 


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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
31 октября 2017г. 22:36

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 42 от 24 октября 2017 г.

Тукаевский район: Суд обязал Василя Хазеева привести дорогу к Белоусу в порядок

Тукаевский район: Суд обязал Василя Хазеева привести дорогу к Белоусу в порядок

Руководство Тукаевского района должно совершить практически чудо — за 2 месяца отремонтировать аварийные участки дороги от Боровецкого моста через СНТ Боровинка, поселок Белоус, ДНТ Сосновый Бор и до деревни Малая Шильна. Именное такое предписание в октябре выдал районный суд, полностью удовлетворив иск белоусовцев Алексея Шишкарева и Сергея Еретнова. 

В суде они заявили о незаконном бездействии руководства района в вопросе благоустройства дороги, на которой с января 2016 по март 2017 произошло около 10 ДТП. Они так же указали на множество участков дороги Челны-Белоус с ограниченной зоной видимости из-за разрушенного покрытия, изгибов и близко растущих деревьев, на отсутствие дорожных знаков предупреждающие об опасности, об ограничении скорости, о запрете обгона. 

«Вечерние Челны» уже писали о проблеме — дело в том, что дорога эта проходит через Национальный парк «Нижняя Кама» и относится к особо охраняемой территории. На это ссылались власти, говоря о том, что просто не могут проводить там дорожные работы. Однако, 21 марта 2016 года между нацпарком и исполкомом было заключено мировое соглашение об установлении сервитута, согласно п 1.2 которого исполком взял на себя обязанность по благоустройству. 

Взял на бумаге, но не более. Как установил суд, ни в бюджет 2017 года, ни в проект бюджета на 2018 год, не были заложены расходы для приведения дороги в нормативное состояние. Какие-то контраргументы и доводы районные власти не представили — они вовсе проигнорировали судебное заседание. В итоге, иск был удовлетворен - суд обязал главу Василя Хазеева и исполком устранить допущенные нарушения до конца этого года и принять меры для очистки от снега и наледи в зимний период.

- Очень жаль, что населению удается только через суд добиваться исполнения обязанностей чиновников местного значения — того, что они должны делать согласно своим должностным инструкциям, - прокомментировал решение суда житель Белоуса, депутат Роман Ваганов. 

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Комментарии:

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31.10.2017 20:24

Так в чём проблема ???
Писали на днях, что у экс-главы, Асылгараева, при обыске 20 млн.руб. нашли...
Что значит - НЕТ денег ????
Деньги есть...
Искать лучше надо...

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31.10.2017 20:27

http://v-chelny.ru/online/smi-zaderzhan-eks-rukovoditel-tukaevskogo-ispolkoma-i-rodstvennik-shajhrazi/

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