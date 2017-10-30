«Твори добро» вместе с КидСпейс!

Вход | Регистрация
Курсы валют (30.10.2017):
$58.08330 67.52760
Погода в Набережных Челнах:
Дождь Дождь Малооблачно
+4° +6° +5°
Ночь
31 октября		 Утро
31 октября		 День
31 октября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
30 октября в 13:02
В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве
В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве

Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова провела проверку.

30 октября в 10:17
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто

Инцидент произошел на улице Авиаторов в районе Солнцево.

30 октября в 10:03
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль

Пламя было настолько сильным, что его было видно жителям многоэтажек, находящихся на удалённом расстоянии от места происшествия. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания. 

30 октября в 09:37
В Челнах бойцы Росгвардии задержали разбойника в мини-маркете
В Челнах бойцы Росгвардии задержали разбойника в мини-маркете

Парень забежал в магазин и под угрозой ножа потребовал выдать из кассы наличные деньги. Потерпевшая мгновенно сориентировалась и воспользовалась кнопкой экстренного вызова наряда.

30 октября в 08:55
В Челнах введено в эксплуатацию 170,6 тыс. кв. метров жилья
В Челнах введено в эксплуатацию 170,6 тыс. кв. метров жилья

Завершены основные работы по благоустройству бульвара Шишкинский; II этапа набережной Габдуллы Тукая и бульвара им. К. Тинчурина; причала с выставочной зоной на Набережной Тукая.
30 октября в 08:32
В Торгово-промышленной палате Челнов прошло заседание Антикризисного штаба по предпринимательству.
В Торгово-промышленной палате Челнов прошло заседание Антикризисного штаба по предпринимательству.

«Своих надо поддерживать. Если по качеству, цене, характеристикам все подходит, то почему бы и не использовать продукцию, которая производится у нас», - сказал мэр Челнов.
30 октября в 08:26
Telegram заблокировал 8,5 тыс. каналов из-за связи с терроризмом
Telegram заблокировал 8,5 тыс. каналов из-за связи с терроризмом

Создатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что в некоторых странах они являются единственной популярной платформой для независимых источников информации.

30 октября в 08:22
В Тукаевском районе опрокинулся грузовик, перевозивший сырую нефть
В Тукаевском районе опрокинулся грузовик, перевозивший сырую нефть

Как выяснилось, водитель «КАМАЗа», груженного сырой нефтью, не справился с управлением, грузовик вылетел в кювет и опрокинулся.

30 октября в 08:17
Во всех мечетях РТ прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах
Во всех мечетях РТ прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил: “Сегодня татарский язык, попав в жернова общественного невежества и небрежности, вновь нуждается в нашей защите”.

27 октября в 15:33
В РФ задержан мужчина, который тела девушек провернул через мясорубку
В РФ задержан мужчина, который тела девушек провернул через мясорубку

Жертвами 31-летнего мужчины стали жительницы Волгоградской области в возрасте 28 и 29 лет, с которыми он познакомился в местном кафе, а затем пригласил домой и расправился с ними.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 36%
Проголосовало: 76

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
30 октября 2017г. 22:28

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Олег Газманов спел песню про выпавший в Челнах снег (ВИДЕО)
Олег Газманов спел песню про выпавший в Челнах снег (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяНовости
Выпуск 42 от 24 октября 2017 г.
Автор:

«Твори добро» вместе с КидСпейс!

«Твори добро» вместе с КидСпейс!

Город, где творят и правят дети - именно так все происходит в любимом детьми Детском городе КидСпейс.

Каждый ребенок помнит восторг и чувство неизведанного, когда он впервые попал в Детский город! Каждый мечтает об этом, но есть дети, для которых КидСпейс - это только мечта. Забота близких делает человека сильным, уверенным, счастливым и об этом знают жители детского города - дети, по чьей инициативе состоялось открытие благотворительной Акции «Твори добро».

28 октября прошел запуск нового проекта детского города КидСпейс «Твори добро», который открыл новые возможности для «особенных» детей. Акция «Твори Добро – это возможность детей, которые активно участвуют в жизни КидСпейс, менять свои заработанные «опыты» (это местная валюта) на настоящий билет для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Акция бессрочная и будет действовать круглый год.

Кстати, в рамках Акции «Твори добро» в г.Казань дети КидСпейс подарили своим сверстникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию уже более 1500 билетов.

На торжественном открытии Благотворительной программы «Твори добро» присутствовали приглашенные гости: директор социального приюта «Асылташ» Дамир Ханзаров и заместитель директора реабилитационного Центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Солнышко" Рамиля Малафеева.

Гости отметили, что нельзя допустить, чтобы в современном мире доброта и милосердие уступали черствости и равнодушию. Нельзя терять человеческие качества, нужно призывать окружающих к хорошим взаимоотношениям и жить по этим правилам.

Каждый житель нашего Города может помочь ребятам, для этого необходимо внести 300 опытов в копилку Добрых детей. Отметим, что первые опыты были положены детьми в заветный ящик уже в течение представления! Каждому ребенку вручается значок «Творю добро», а его фото размещается на звездочке, чтобы каждый посетитель КидСпейс знал, кто помогает детям. Надеемся, что с каждым днем на небосводе Детского города КидСпейс будет загораться все больше звезд!

Детский город КидСпейс расположен по адресу:

Пр.Сююмбике, 40, ТРЦ Sunrise City

Тел.: +7 (8552) 200-810

www.kidspacepark.ru;

https://vk.com/kidspace_chelny

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru