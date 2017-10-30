«Твори добро» вместе с КидСпейс!

Город, где творят и правят дети - именно так все происходит в любимом детьми Детском городе КидСпейс.
Каждый ребенок помнит восторг и чувство неизведанного, когда он впервые попал в Детский город! Каждый мечтает об этом, но есть дети, для которых КидСпейс - это только мечта. Забота близких делает человека сильным, уверенным, счастливым и об этом знают жители детского города - дети, по чьей инициативе состоялось открытие благотворительной Акции «Твори добро».
28 октября прошел запуск нового проекта детского города КидСпейс «Твори добро», который открыл новые возможности для «особенных» детей. Акция «Твори Добро – это возможность детей, которые активно участвуют в жизни КидСпейс, менять свои заработанные «опыты» (это местная валюта) на настоящий билет для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Акция бессрочная и будет действовать круглый год.
Кстати, в рамках Акции «Твори добро» в г.Казань дети КидСпейс подарили своим сверстникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию уже более 1500 билетов.
На торжественном открытии Благотворительной программы «Твори добро» присутствовали приглашенные гости: директор социального приюта «Асылташ» Дамир Ханзаров и заместитель директора реабилитационного Центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Солнышко" Рамиля Малафеева.
Гости отметили, что нельзя допустить, чтобы в современном мире доброта и милосердие уступали черствости и равнодушию. Нельзя терять человеческие качества, нужно призывать окружающих к хорошим взаимоотношениям и жить по этим правилам.
Каждый житель нашего Города может помочь ребятам, для этого необходимо внести 300 опытов в копилку Добрых детей. Отметим, что первые опыты были положены детьми в заветный ящик уже в течение представления! Каждому ребенку вручается значок «Творю добро», а его фото размещается на звездочке, чтобы каждый посетитель КидСпейс знал, кто помогает детям. Надеемся, что с каждым днем на небосводе Детского города КидСпейс будет загораться все больше звезд!
Детский город КидСпейс расположен по адресу:
Пр.Сююмбике, 40, ТРЦ Sunrise City
Тел.: +7 (8552) 200-810
www.kidspacepark.ru;
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