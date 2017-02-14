У набережной Тукая нет “лица”

Самые активные жители старой части Набережных Челнов потратили свой субботний вечер на обсуждение будущего набережной Тукая.

- У нас сейчас много работы с московскими коллегами в рамках большой программы по подготовке к Чемпионату мира, и мы часто приводим в пример Челны, говорим, что это город невероятно активных людей, - сказала в приветственном слове помощник президента РТ Наталья Фишман и оценила итоги работы первой очереди реконструкции. - Мы смогли, как минимум, сделать привлекательным объект. Честно говоря за две недели до открытия, глядя на то что происходит, там не верилось что мы успеем придать товарный вид.

Забыли про Тукая

В самом начале у челнинцев была возможность высказать все претензии к работам, проведенным ранее. Присутствующая группа архитекторов выслушала немало критики.

Так, один из предпринимателей обратил внимание на опасность езды по велодорожке возле качелей, амплитуды которых хватает, чтобы сбить велосипедистов. Журналистка одного из местных телеканалов пожаловалась на отсутствие укрывных навесов от дождя. Так же было отмечено, что на набережной в зимний период нет отапливаемой точки общепита.

- Хорошо освещенные дорожки актуальны в вечернее время, но не ночью, - выступила пенсионерка из числа общественных активистов. Можно продумать освещение нескольких стадий: праздничное, обычное и дежурная подсветка по ночам.

Впрочем, с ней не согласились представители молодежи, которые высказали противоположное пожелание - чтобы набережная и развлечения на ней работали круглосуточно.

– На мой взгляд, у набережная нет лица, – высказала мнение член Союза архитекторов России Елена Сафиуллина. – Она должна отражать национальный характер, образ героев или самого Тукая. Нет зонирования территории. А кафе, которое строится, – слишком примитивное. Просто коробочка стоит и не вписывается.

Без брака

Будут ли учтены замечания, станет известно предстоящим летом. Пока же, у архитекторов нет даже эскизного проекта второй очереди реконструкции, поэтому они готовы были выслушать любые предложения.

- Вся молодежь, отдыхающая на набережной осенью, ходила в туалет к нам в четыре арки, - пожаловалась жительница дома 10/70. - Это было что-то! Так же они занимали наши парковочные места у дома, и до 12 ночи нам негде было поставить машины. Сейчас наступает весна, мы с ужасом ее ждем. Нужны не биотуалеты, а стационарные с пеленальными столиками для молодых мама. И к нам поближе.

- Надо усилить контроль за качеством проделанных работ, - заметил представитель благотворительного фонда «Люди Татарстана». - В прошлом году мы проводили проверки, нами был выявлен брак.

Присутствующий на семинаре градоначальник согласился, что реконструкция должна проводиться при общественном контроле.

- Есть правило большинства. Универсальных решений не бывает, но предложения, которые удовлетворяют большинство жителей города, сегодня здесь обязательно найдем, - сказал Наиль Магдеев.

Барбекю не пройдет

Далее отдельные рабочие группы, состоящие из профессиональных дизайнеров и архитекторов, студентов и активной молодежи, представителей ТОСов, чиновников и депутатов корпели над собственными проектами реконструкции набережной, который затем представили на суд присутствующих. Идеи прозвучали и прагматичные и оригинальные: предлагалось организовать на территории (от дома 10/70 до 10/57/1) пирсы для рыбаков, «стену Цоя» с площадкой для уличных музыкантов и художников, лекторий, уличный театр, спортивные и детские площадки, зоны семейного отдыха и даже барбекю. Впрочем, последнее предложение не впечатлило мэра.

- Я со всеми предложениями согласен, кроме, пожалуй барбекю, - заметил Магдеев. - С трудом себе это представляю — жарить шашлык на набережной. Где шашлык, там и пиво. Это будет лишним.

Примерно через две недели активистам предложили вновь встретится для обсуждения эскизного проекта, который архитектор Ильдар Мирзаянов на основе предложений. Реконструкция продолжиться, как только наступит потепление, пообещало руководство города.