Ультиматум Правительству Татарстана: помогите клиентам Татфондбанка, иначе мы уйдем

Как стало известно редакции «Вечерних Челнов» около 150 крупных предприятий-налогоплательщиков Татарстана готовы сняться с налогового учета и зарегистрироваться в других регионах в ответ на бездействие властей в ситуации с крахом Татфондбанка.

Они будут отданы шакалам

21 марта Центробанк подал в Арбитражный суд РТ иски о банкротстве Татфондбанка и Интехбанка. Сейчас по закону на вынесение решения у фемиды есть максимум два месяца. Временная администрация Татфондбанка продолжает прием заявлений от клиентов на внесение в реестр, только вот надежды вернуть свои деньги стремительно гаснут. Ежедневно в социальных сетях и мессенжерах группы пострадавших вкладчиков ведут ожесточенные дискуссии и вырабатывают план совместных действий. А кто и просто — изливает свое горе в интернет (орфография и пунктуация авторов сохранены):

Валентин Михайлов: Считаю что процедура банкротства только ухудшит возврат денег, особенно пострадает 3-я очередь и далее! Очень сильно пострадает экономика Татарстана, особенно те предприятия и физлица, которые брали в ТФБ кредиты и не вернули. - Они будут отданы "шакалам на растерзание"! (шакалы-это всякие коллекторские агенства и прочие организации с агрессивным взысканием долгов) - Что приведет к падению деловой активности, повышению безработицы, увеличению коррупции в Татарстане!

Svet Fints: Да вообще все смахивают на любителей капусты! "эти виноваты...и вот эти...а это вот они недоглядели...ввели в заблуждение... неверно отразили отчетность...а эти не контролировали"...в результате: никто ни за что не отвечает!

Irina Lichtenstein: Нам всем надо, чтоб нас признали потерпевшими, неважно, от кого, пусть следаки ищут, кто больше, а кто меньше виноват. Мы все потерпевшие от мошенников. Виноваты собственники и менеджеры банка и ЦБ, Сейчас надо собрать абсолютно все публикации, которые друг другу противоречат, и писать в СКР, СЧ ГСУ МВД, Прокуратуру, ФСБ.

Много «почему»

Большинство пострадавших клиентов полагают, что отвечать за последствия кризиса должны не только банкиры, но и правительство республики, которое являлось, к примеру, крупнейшим акционером Татфондбанка и лоббировало его интересы в предпринимательской сфере. Накануне во время заседания Госсовета РТ депутат Артем Прокофьев предложил премьер-министру Ильдару Халикову инициировать парламентский контроль за ситуацией.

- Они уже выдвигают политические требования, и избежать таких скоропалительных радикальных оценок, снять напряжение можно, если раскрыть подлинные причины краха Татфондбанка и провести прозрачный анализ тех действий, которые принимал кабинет министров для спасения банка. Это можно сделать с помощью парламентского расследования, – сказал Прокофьев.

– На вопрос «кто виноват?» смогут ответить только правоохранительные органы, - уже, наверное, в десятый раз за последние месяцы повторил Халиков. В той сложной ситуации, которая была в августе 2014 года (а уже было понятно, что ситуация в банке сложная), нужно ли было идти в банк, для того, чтобы пытаться его спасти? Или нужно было его бросить и сказать: «Пусть он умирает, зато мне потом в 2017 году на отчете не будут задавать этот вопрос»? Почему Центральный банк поздно принял решение или не проинформировал нас? Почему международные аудиторы ежегодно утверждали отчет? Почему крупнейшие мировые рейтинговые агентства давали достаточно высокие рейтинги Татфондбанка? Но хочу сказать, что сегодня, к сожалению, ответы на эти вопросы, включая парламентское расследование, не дадут ничего хорошего для самих вкладчиков. Потому что главное для них – возврат денег.

Только вот с деньгами — туго. Только в Татфондабке финансовая дыра (по информации месячной давности) составляет почти 100 миллиардов рублей. Число потенциальных пострадавших прокуратура Татарстана оценивает в 2500 человек и свыше 500 компаний. Именно юрлица (на счетах ТФБ у которых заморожены оборотные средства, зарплаты) находятся в самом проигрышном положении. И здесь, похоже, бизнесмены решили идти ва-банк. Как нам стало известно из собственного источника, группа предприятий (около 150 компаний) решила поставить перед властями ультиматум - «или вы нам помогаете, или мы уходим». То есть, фирмы просто-напросто снимутся с налогового учета в Татарстане, зарегистрируются в другом регионе России и будут отныне платить налоги там. Сколько недосчитает бюджет республики после этого, подсчитать пока сложно.

Счета открываются и исчезают за один день

Не все просто среди клиентов Татфондбанка и из числа физических лиц. Особенно тех, кто помимо вклада брал в банке кредит. Во-первых, многие почувствовали на себе давление кредитных отделов, которые всеми путями пытаются добиться от заемщиков досрочного погашения.

- Никогда не пропускала платежи, но в связи с этой ситуацией решила повременить с оплатой, - поделилась с нами челнинка Алена. - Так ко мне домой уже через две недели заявились от банка и оставили в двери уведомление с предупреждением. Как будто я злостный неплательщик!

Во-вторых, они не могут получить свои вклады в банке-агенте до полного погашения обязательств перед банком (кредита). Интересно, что те, кто решил досрочно погасить кредит, не могут получить от банка справку о полном погашении займа. По их словам, работники финансового учреждения просят их подождать документ 1,5-2 месяца.

Темная история складывается сейчас и со счетами Татфондбанка. Так, наш постоянный читатель Ильдар рассказал «ВЧ» о странной схеме.

- Кредит Татфондбанку я оплачивал с пропусками, поэтому в конце прошлого года было вынесено судебное решение о его погашении. Теперь я плачу через службу судебных приставов, - пояснил парень. - Так сложилась ситуация, что в начале марта я взял у пристава счет, на который надо погашать кредит и внес часть суммы, а буквально на следующий день у меня снова появились свободные деньги, но они уже не прошли по этому счету. Обратился в ФССП, они дали другой счет. Недавно я снова решил погасить часть кредита, и мне снова дали новый счет! Сказали, что предыдущие заморожены. А знакомой моей вообще сказали пока что повременить с платежами.

Сейчас Ильдар боится, как бы его платежи не прошли «мимо» погашения кредита, в связи с сумбурной ситуацией в банке.

СПРАВКА

146 тыс. вкладчиков ТФБ на данный момент получили страховые выплаты на сумму 44 млрд рублей – это 95% от общего объема возмещения. 26,5 тыс. вкладчикам ИнтехБанка выплачено более 12,5 млрд рублей, что составляет около 98%. Что касается юрлиц, для них работает программа предоставления микрозаймов до 3 млн рублей под 5% годовых. С начала действия программы одобрено к выдаче более полумиллиарда рублей.