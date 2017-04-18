В Челнах активист разоблачил «вандальные причины» разрушения памятника Тукаю

Информация о «вандалах», что разбили гранитные плиты у памятника Габдулле Тукаю, появилась в социальных сетях 1 апреля от неравнодушного челнинца. Новость оказалась далеко не розыгрышем, и ее затем распространили все местные СМИ. Руководитель ОАО «Горзеленхоз» (на балансе которого находятся все монументы) Салим Хабибуллин заявил тогда о поиске денег на ремонт.
Однако общественный активист Александр Голышев считает, что причиной разрушения памятника являются вовсе не неизвестные хулиганы, а рабочие - халтурщики.
- Еще осенью прошлого года я обратил внимание на отлетающую облицовочную плитку и написал об этом в мэрию города, - рассказала «Вечерним Челнам» Александр, который когда-то занимал одну из руководящих должностей в «Горзеленхоз». - По правилам, на каждый подобный объект должен быть заведен паспорт, и обслуживающая организация должна следить за ним, своевременно проводить текущий ремонт. В ответ мне пришла, проще говоря, отписка.
Разваливается на глазах
Этой весной мужчина вновь пришел к монументу, чтобы посмотреть последствия «вандализма» и посмотрел на проблемы в прямом смысле — глубже.
- Разве можно просто пнуть или даже попрыгать сверху и повредить гранит? Это нереально. Что мы видим под большой разбитой плитой? Правильно — пустоту!, - наглядно показал Александр нашему корреспонденту провал под облицовочным камнем. - Это совершенно недопустимо и говорит о некачественной работе. Ну, хорошо, здесь вандалы, там вандалы, но мы видим, что плитка отваливается везде и не первый год уже.
- Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор, но это просто халтура! - поддержала активиста (как потом выяснилось) мастер субподрядной организации «Мир камня», которая в эти дни занимается обновлением памятника. - Камень — прочный материал, но это не несущая конструкция. Под ним должна быть подушка из металлической сетки, раствор, все должно быть хорошо проклеено и загерметизировано. Я не знаю кто это делал, но сделано было плохо.
Через несколько минут на наших глазах рабочие голыми руками и совершенно без усилий сняли с основания монумента три облицовочные плиты, которые с виду выглядели не поврежденными и вполне презентабельно. Под ними видна сырость. Мастер допускает, что одной из причин разрушения памятника могла быть и некомпетентность заказчика.
Гарантии не даю
Если вспомнить, то торжественное открытие памятника Габдулле Тукаю планировалось на 19 ноября 2011 года и приурочено было к 125-летию великого татарского поэта. Однако строители не успели завершить работы и дату открытия перенесли на 22 ноября. Выходит, что монтаж монумента и благоустройство прилегающей территории велись при минусовой температуре, что нарушает технологические нормы.
- Это совершенно недопустимо, - считает мастер «Мир камня». - Даже сейчас мы приводим в порядок, переделываем облицовку, по планам до 20 апреля надо заменить 120 плит. Мы, конечно, сделаем, но не могу дать гарантии на результат, ведь пока температурный режим неустойчивый, ночью может подморозить.
- Я могу гарантировать, что ремонт будет качественным, - заявил нам замдиректора по общим вопросам компании- подрядчика ГК «Профит» Рубин Бадиков, и осторожно высказался в адрес коллег. - Я не могу так сказать, что тогда некачественно были выполнены работы по монтажу. Скорее всего, тут группа факторов. Возможно, были допущены технологические ошибки в процессе, где-то погодные условия повлиять могли, где-то вандалы.
А возможно - и сами сотрудники жилищно-коммунальной сферы. Ведь, как рассказали местные жители, этой зимой они неоднократно видели на территории у памятника снегоуборочную технику, которая заезжала, якобы, прямо на основание памятника, что и могло послужить причиной скола и трещин самых больших плит.
Комментарии посетителей
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