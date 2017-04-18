В Челнах активист разоблачил «вандальные причины» разрушения памятника Тукаю

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18 апреля в 17:04
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию

Челнинцы будут защищать честь России и Татарстана на международных соревнованиях.

18 апреля в 13:39
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов

В Казани прошел очередной Съезд духовных лидеров Татарстана, на котором ещё на четыре года продлили полномочия главе республиканской умы.

18 апреля в 13:08
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками

Указом президента РТ этот год был объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
18 апреля в 10:01
В Татарстане нашли тело мужчины без головы
В Татарстане нашли тело мужчины без головы

Возле поселка Мирный прохожие нашли обезглавленное тело человека. Как сообщает СУ СКР по Республике Татарстан, голова погибшего находилась рядом. Эксперты полагают, что ее от тела отделили животные.
18 апреля в 08:22
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя

Супруги поругались, и дочка пожаловалась на мужа отцу. Пенсионер  схватил гранату и пошел в дом к зятю. Он бросил ее в помещение, но молодой человек успел выскочить за дверь.

18 апреля в 08:12
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели

Компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке. В какой-то момент лодку захлестнуло волной, и она перевернулась.

18 апреля в 08:06
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию

В Москве, в 50 метровом  плавательном бассейне  спортивного комплекса «Олимпийский», прошел Чемпионат России по плаванию.

17 апреля в 14:38
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь

Животное несколько сотен метров тащило за собой ребенка, выпавшего из седла.

17 апреля в 14:13
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити

На часть стены со стороны улицы Батурина злоумышленники нанесли символику высотой в метр.

17 апреля в 13:41
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства

Это бывший директор Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Айрат Сагдеев.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №14 от 12 апреля 2017 г.
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В Челнах активист разоблачил «вандальные причины» разрушения памятника Тукаю

В Челнах активист разоблачил «вандальные причины» разрушения памятника Тукаю

Информация о «вандалах», что разбили гранитные плиты у памятника Габдулле Тукаю, появилась в социальных сетях 1 апреля от неравнодушного челнинца. Новость оказалась далеко не розыгрышем, и ее затем распространили все местные СМИ. Руководитель ОАО «Горзеленхоз» (на балансе которого находятся все монументы) Салим Хабибуллин заявил тогда о поиске денег на ремонт.

Однако общественный активист Александр Голышев считает, что причиной разрушения памятника являются вовсе не неизвестные хулиганы, а рабочие - халтурщики.

- Еще осенью прошлого года я обратил внимание на отлетающую облицовочную плитку и написал об этом в мэрию города, - рассказала «Вечерним Челнам» Александр, который когда-то занимал одну из руководящих должностей в «Горзеленхоз». - По правилам, на каждый подобный объект должен быть заведен паспорт, и обслуживающая организация должна следить за ним, своевременно проводить текущий ремонт. В ответ мне пришла, проще говоря, отписка.

Разваливается на глазах

Этой весной мужчина вновь пришел к монументу, чтобы посмотреть последствия «вандализма» и посмотрел на проблемы в прямом смысле — глубже.

- Разве можно просто пнуть или даже попрыгать сверху и повредить гранит? Это нереально. Что мы видим под большой разбитой плитой? Правильно — пустоту!, - наглядно показал Александр нашему корреспонденту провал под облицовочным камнем. - Это совершенно недопустимо и говорит о некачественной работе. Ну, хорошо, здесь вандалы, там вандалы, но мы видим, что плитка отваливается везде и не первый год уже.

- Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор, но это просто халтура! - поддержала активиста (как потом выяснилось) мастер субподрядной организации «Мир камня», которая в эти дни занимается обновлением памятника. - Камень — прочный материал, но это не несущая конструкция. Под ним должна быть подушка из металлической сетки, раствор, все должно быть хорошо проклеено и загерметизировано. Я не знаю кто это делал, но сделано было плохо.

Через несколько минут на наших глазах рабочие голыми руками и совершенно без усилий сняли с основания монумента три облицовочные плиты, которые с виду выглядели не поврежденными и вполне презентабельно. Под ними видна сырость. Мастер допускает, что одной из причин разрушения памятника могла быть и некомпетентность заказчика.

Гарантии не даю

Если вспомнить, то торжественное открытие памятника Габдулле Тукаю планировалось на 19 ноября 2011 года и приурочено было к 125-летию великого татарского поэта. Однако строители не успели завершить работы и дату открытия перенесли на 22 ноября. Выходит, что монтаж монумента и благоустройство прилегающей территории велись при минусовой температуре, что нарушает технологические нормы.

- Это совершенно недопустимо, - считает мастер «Мир камня». - Даже сейчас мы приводим в порядок, переделываем облицовку, по планам до 20 апреля надо заменить 120 плит. Мы, конечно, сделаем, но не могу дать гарантии на результат, ведь пока температурный режим неустойчивый, ночью может подморозить.

- Я могу гарантировать, что ремонт будет качественным, - заявил нам замдиректора по общим вопросам компании- подрядчика ГК «Профит» Рубин Бадиков, и осторожно высказался в адрес коллег. - Я не могу так сказать, что тогда некачественно были выполнены работы по монтажу. Скорее всего, тут группа факторов. Возможно, были допущены технологические ошибки в процессе, где-то погодные условия повлиять могли, где-то вандалы.

А возможно - и сами сотрудники жилищно-коммунальной сферы. Ведь, как рассказали местные жители, этой зимой они неоднократно видели на территории у памятника снегоуборочную технику, которая заезжала, якобы, прямо на основание памятника, что и могло послужить причиной скола и трещин самых больших плит.

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