В Челнах чиновник через суд оспаривает эвакуацию своей машины

Сегодня в ГИБДД города прошла пресс-конференция, на которой не только подвели итоги деятельности минувшего года, но и поговорили о проблемах текущего.
25-летний чиновник исполкома Набережных Челнов подал в суд на «неправомерные» действия инспекции. И это из-за того, что личную машину молодого человека, которая мешала чистить дорогу от снега, эвакуировали.
– Он был у меня на приеме в декабре, – пояснил начальник ГИБДД города Радий Кадиков. – Я ему объясняю, что это установка и мэра, и руководителя исполкома. Весь город озабочен этой проблемой. Население просит. Исполком реагирует, мы реагируем. А он машину бросил ушел.
Отметим, что согласно законодательству РФ, за остановку/стоянку на проезжей части при создании помехи другим транспортным средствам предусмотрено административное наказание и эвакуация средства.
«Но я считаю, что это незаконно» – приводит его слова главный инспектор.
– Когда себя касается, это незаконно, – возмутился Кадиков. – У человека хватает совести, занимая такие посты, приходить сюда и оспаривать законность действий. Он наоборот должен с населением работать.
Как стало известно «Вечерке», суд не удовлетворил жалобу чиновника. Теперь ему придется заплатить штраф 2000 рублей. К слову, Радий Кадиков не сомневался, что ГИБДД выиграет это дело, так как у инспекции была вся доказательная база.
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сергуня, не переживай ты так. Быть таким же шариковым как ты тоже ведь кому то надо. Кстати, у тебя не плохо...
Перебухали чтоли до посинения))))