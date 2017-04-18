В Челнах эвакуировали людей из здания автовокзала

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18 апреля в 17:04
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию

Челнинцы будут защищать честь России и Татарстана на международных соревнованиях.

18 апреля в 13:39
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов

В Казани прошел очередной Съезд духовных лидеров Татарстана, на котором ещё на четыре года продлили полномочия главе республиканской умы.

18 апреля в 13:08
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками

Указом президента РТ этот год был объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
18 апреля в 10:01
В Татарстане нашли тело мужчины без головы
В Татарстане нашли тело мужчины без головы

Возле поселка Мирный прохожие нашли обезглавленное тело человека. Как сообщает СУ СКР по Республике Татарстан, голова погибшего находилась рядом. Эксперты полагают, что ее от тела отделили животные.
18 апреля в 08:22
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя

Супруги поругались, и дочка пожаловалась на мужа отцу. Пенсионер  схватил гранату и пошел в дом к зятю. Он бросил ее в помещение, но молодой человек успел выскочить за дверь.

18 апреля в 08:12
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели

Компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке. В какой-то момент лодку захлестнуло волной, и она перевернулась.

18 апреля в 08:06
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию

В Москве, в 50 метровом  плавательном бассейне  спортивного комплекса «Олимпийский», прошел Чемпионат России по плаванию.

17 апреля в 14:38
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь

Животное несколько сотен метров тащило за собой ребенка, выпавшего из седла.

17 апреля в 14:13
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити

На часть стены со стороны улицы Батурина злоумышленники нанесли символику высотой в метр.

17 апреля в 13:41
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства

Это бывший директор Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Айрат Сагдеев.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №14 от 12 апреля, 2017г.
19 апреля 2017г. 07:27

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Выпуск №14 от 12 апреля 2017 г.

В Челнах эвакуировали людей из здания автовокзала

В Челнах эвакуировали людей из здания автовокзала

Один из последних примеров наблюдательности челнинцев – эвакуация автовокзала. 17 апреля в полицию поступило сообщение о подозрительной сумке. Прибывшие на место спецслужбы оперативно эвакуировали жителей и гостей города. Обследовавшие предмет специалисты ничего опасного не обнаружили. Скорее всего кто-то уехал и забыл сумку с личными вещами.

12 апреля примерно в 16:00 из магазина «Эссен экспресс» в 58 комплексе вывели всех посетителей и сотрудников. В торговом центре обнаружили подозрительный предмет. Как стало известно «Вечерке», беспокойство челнинцев вызвала небольшая коробка, которая лежала рядом с «сумочной». Выяснилось, что одна из посетительниц магазина забрала посылку из интернет магазина, офис которого находится в этом здании, а после забыла ее на столе.

Несколькими днями ранее, из-за подозрительного предмета полицейские перекрыли проспект Мира. Очевидцы сообщили в полицию о подозрительной сумке, оставленной у дороги. Ее обследовали кинологи и наличие взрывного устройства не подтвердилось. В сумке находились вещи, которые кто-то забыл.

Стоит отметить, то это далеко не все сообщения, которые поступают в экстренные службы. Информация о некоторых просто не получает широкой огласки.

Звонки не новость

Говорить о том, что челнинцы активизировались после теракта в Санкт-Петербурге нельзя. Как рассказал «ВЧ» руководитель пресс-службы УМВД города Артур Муллин, сообщения о подозрительных предметах в полицию поступают постоянно.

Наши сотрудники всегда выезжают на место. К счастью, чаще всего информация не подтверждается, – отметил он.

Между тем, если вы все же заметили что-то подозрительное, ни в коем случае ничего не трогайте, напоминают правоохранители.

Если вы заметили что-то в магазине, следует сразу обратить на это внимание охраны или администрации торгового центра, – советует Артур Муллин. – Необходимо также отойти как можно дальше от места обнаружения и, по возможности, не подпускать к нему остальных.

В случае, если вы наткнулись на что-то на улице, необходимо самостоятельно обратиться в полицию. По номеру 02 нужно сообщить ФИО (чтобы не подумали, что вы «шутник» – прим.ред.) и точное место нахождения.

Кстати, не стоит соглашаться караулить чьи-то вещи на вокзалах, пока незнакомцы отлучаются по делам. Для этого есть камеры хранения, отмечают в полиции.  

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