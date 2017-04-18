В Челнах эвакуировали людей из здания автовокзала

Один из последних примеров наблюдательности челнинцев – эвакуация автовокзала. 17 апреля в полицию поступило сообщение о подозрительной сумке. Прибывшие на место спецслужбы оперативно эвакуировали жителей и гостей города. Обследовавшие предмет специалисты ничего опасного не обнаружили. Скорее всего кто-то уехал и забыл сумку с личными вещами.

12 апреля примерно в 16:00 из магазина «Эссен экспресс» в 58 комплексе вывели всех посетителей и сотрудников. В торговом центре обнаружили подозрительный предмет. Как стало известно «Вечерке», беспокойство челнинцев вызвала небольшая коробка, которая лежала рядом с «сумочной». Выяснилось, что одна из посетительниц магазина забрала посылку из интернет магазина, офис которого находится в этом здании, а после забыла ее на столе.

Несколькими днями ранее, из-за подозрительного предмета полицейские перекрыли проспект Мира. Очевидцы сообщили в полицию о подозрительной сумке, оставленной у дороги. Ее обследовали кинологи и наличие взрывного устройства не подтвердилось. В сумке находились вещи, которые кто-то забыл.

Стоит отметить, то это далеко не все сообщения, которые поступают в экстренные службы. Информация о некоторых просто не получает широкой огласки.

Звонки не новость

Говорить о том, что челнинцы активизировались после теракта в Санкт-Петербурге нельзя. Как рассказал «ВЧ» руководитель пресс-службы УМВД города Артур Муллин, сообщения о подозрительных предметах в полицию поступают постоянно.

– Наши сотрудники всегда выезжают на место. К счастью, чаще всего информация не подтверждается, – отметил он.

Между тем, если вы все же заметили что-то подозрительное, ни в коем случае ничего не трогайте, напоминают правоохранители.

– Если вы заметили что-то в магазине, следует сразу обратить на это внимание охраны или администрации торгового центра, – советует Артур Муллин. – Необходимо также отойти как можно дальше от места обнаружения и, по возможности, не подпускать к нему остальных.

В случае, если вы наткнулись на что-то на улице, необходимо самостоятельно обратиться в полицию. По номеру 02 нужно сообщить ФИО (чтобы не подумали, что вы «шутник» – прим.ред.) и точное место нахождения.

Кстати, не стоит соглашаться караулить чьи-то вещи на вокзалах, пока незнакомцы отлучаются по делам. Для этого есть камеры хранения, отмечают в полиции.