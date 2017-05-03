В Челнах горожане заполонили соцсети жалобами на километровые пробки на въезде в город

Отправившиеся на дачи жители города не ожидали, что дорога обратно займет столько времени. Причиной всему стал светофор на перекрестке проспектов Чулман и Яшьлек при въезде в город, который появился только в прошлом году в ходе реконструкции проспекта.

Как утверждают горожане, разрешающий сигнал для въезжающих в город горит гораздо быстрее, чем для выезжающих из города.

Ранее, такой режим работы никого не смущал, однако в минувшие выходные это обернулось большими проблемами.

«Новый светофор перед боровецким мостом с наступлением дачного сезона создал огромную проблему, а именно пятикилометровую пробку! Дорогу, которую проезжали за пять минут по направлению в город, теперь преодолеваем за 40 мин» – написал челнинец в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

В комментариях другие жители уже начали искать решение проблемы.

«Наверное не подумали какой трафик будет, светофор же можно отрегулировать чтобы заторов не было. На этом светофоре должна постоянно работать допсекция (стрелка) с моста на Чулман! Тогда и пробки не будет...».

Между тем, в ГИБДД рекомендуют заранее продумывать маршруты, учитывая при этом возможные заторы на дорогах.