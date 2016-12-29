В Челнах хотят построить новый роддом

Рассказать о достижениях и планах на будущее мы попросили руководителя Управления здравоохранения Набережных Челнов Олега Сабаева, главного врача БСМП Марата Мухамадеева и главного врача КДМЦ Тимура Мубаракшина.

Олег Сабаев:

Сегодня в городе работают 32 лечебно-профилактических учреждения. В 2016 году мы достигли хороших демографических показателей: продолжительность жизни достигла возраста 74 года; родилось 7 665 детей; в Челнах самый низкий показатель смертности в Татарстане – 7,6 на 1 000 среднегодового населения.

Огромное внимание мы уделяли диспансеризации. Ее прошли 88 500 взрослого населения, 100 816 детей во время профилактических медицинских осмотров и 22 408 детей в рамках периодических осмотров, 120 детей-сирот, 539 усыновленных детей и детей, принятых на опекунство. Также была проведена масштабная работа по вакцинации населения: против гриппа были привиты 173 020 жителей города. Более 2 490 высокотехнологичных операций, из них в БСМП – 2 260.

Мы успешно внедрили в государственных учреждениях здравоохранения города программу «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». В 2016 году на прием к врачам записалось 1,57 млн. пациентов, из них через портал госуслуг и информаты – 1,02 млн. человек.

Привлекли специалистов

Мы много работали над тем, чтобы привлечь медицинский персонал на работу в учреждения здравоохранения города. Теперь укомплектованность врачебными кадрами составляет 54.7%. Трудоустроились в Челнах 149 врачей-специалистов, из них 58 – молодые специалисты. 41 врач, прибывший из других городов и регионов России, получил грант Правительства Татарстана в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.

И продолжаем работу в этом направлении. В Казанском государственному университете по целевому направлению от города обучаются 32 студента, 31 студент обучается по программе социально адресной подготовки врачей, когда 50% стоимости обучения оплачивает муниципальный бюджет.

В 2016 году мы провели частичный капитальный ремонт городских поликлиник № 3, №2, №6, №7, отделения химиотерапии на базе БСМП, Набережно-Челнинского дома ребенка.

В рамках проекта «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт») создали комфортные условия для пациентов в регистратурах 14 поликлиник.

Ждет впереди

Конечно, у нас много вопросов, требующих внимания, среди них – ремонт больниц города. На капитальный ремонт медицинских учреждений в 2017 году уже выделено порядка 30 195 млн. рублей. Начнется переоборудование детских поликлиник, в планах – строительство нового современного роддома. В 2018 году в Челнах начнется строительство онкологического центра. На территории БСМП разместится стационар на 180 коек, амбулаторно-поликлинический центр с отделением радиологии.

В 2016 году многие больницы и поликлиники города стали победителями в республиканских и всероссийских конкурсах, мы продолжим работу над качеством оказания медицинских услуг, чтобы жители нашего города своевременно получали необходимую помощь и лечение.

Марат Мухамадеев:

В 2016 году в БСМП оказали медицинскую помощь на уровне международных стандартов более 22,5 тысячам пациентам.

Наш региональный сосудистый центр вошел в десятку лучших в европейской системе регистрации инсультов (SITS), куда входят 1600 инсультных центров из 70 стран мира. В настоящее время мы занимаем пятое место.

Наши доктора освоили эндопротезирование коленного сустава пациентам со злокачественными опухолями, поражающими бедренную кость. Сегодня мы успешно проводим стентирование ствола левой коронарной артерии в условиях гибридной операционной с подключением аппарата искусственного кровообращения. Это позволяет сохранить жизнь пациентам с обширным поражением сердца. Врачи-онкологи начали успешно применять мини-инвазивную хирургическую технику при опухолях. Врачи-травматологи выполняют сложнейшие артроскопические операции в условиях Центра амбулаторной травмы. Для комфорта пациентов мы стали проводить эндоскопические исследования под медикаментозным сном. На базе БСМП был открыт первый на Северо-Востоке Татарстана центр безболевой эндоскопии.

Развиваем диагностику

Мы успешно развиваем свои диагностические возможности. Клинико-диагностическая лаборатория начала выполнять генетические исследования системы гемостаза, которые позволяют снизить риски развития сердечно-сосудистой патологии и акушерско-гинекологических осложнений. Тест «тромбодинамика» – это принципиально новая методика, позволяющая выявить нарушения в системе свертывания крови еще до появления симптомов заболеваний. Также у нас появилась возможность с помощью лабораторных исследований определять риск развития наследственного рака молочной железы, выявляя «поломки» в генах BRCA I и BRCA II.

Конечно, в преддверии праздника хочется поделиться с челнинцами успехами своих коллег. В 2016 году заведующая клинико-диагностической лабораторией Ольга Леонтьева заняла 3 место в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» Всероссийского конкурса врачей. Работу сотрудников БСМП высоко оценил президент Татарстана Рустам Минниханов – он вручил нашему коллективу благодарственное письмо.

Тимур Мубаракшин:

Второй год подряд Камский детский медицинский центр принимает более 7000 родов и тем самым, занимает первое место среди родовспомогательных учреждений Татарстана. В этом году в стенах Перинатального центра у челнинских семей родились две тройни – это редкое явление. Тогда как двоен ежегодно рождается по 100 пар.

Нашим врачам удалось выходить ребенка, родившегося с экстремально низкой массой тела — 480 граммов. Девочка появилась на свет на 24 неделе беременности. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить здоровье ребенка. В том числе была проведена операция по лазерной коагуляции сетчатки: недоношенная девочка может видеть и не имеет серьезных проблем со зрением.

В 2016 году КДМЦ в содружестве с Мензелинской ЦРБ под кураторством Детской республиканской клинической больницы КДМЦ вошел в пилотный проект Росздравнадзора по организации принципиально новой системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Мы прошли аудит стандартов внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Не забываем про профилактику

В апреле мы приняли в Набережных Челнах экспертов Всемирной организации здравоохранения и продемонстрировали выполнение программы по вакцинации населения. ВОЗ совместно с Росздравнадзором РФ провела экспертную проверку международного уровня в Детской поликлинике КДМЦ, где на первичном уровне проходит вакцинация детского населения.

Мы стараемся сделать все возможное для профилактики детских заболеваний, наши врачи встречаются с родителями маленьких пациентов, работают для того, чтобы дети выросли здоровыми.