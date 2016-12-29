В Челнах хотят построить новый роддом

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29 декабря в 15:46
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы

1 января работа общественного транспорта будет возобновлена в 5:00. 

29 декабря в 13:22
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины

Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.

29 декабря в 11:13
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда  вызвали и врачей из Казани.
29 декабря в 10:45
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии

Трагический инцидент произошел накануне вечером на трассе Самара — Уфа — Челябинск.  Погибла семья из Татарстана, которая ехала на «УАЗе» — супруги и их 13-летний сын.

29 декабря в 10:21
Народный журналист: ДТП в центре Челнов спровоцировало дорожную пробку
Народный журналист: ДТП в центре Челнов спровоцировало дорожную пробку

Возле ТЦ “Омега” на проспекте Мира столкнулись Тайота и Лада Приора, затор образовался в направлении поселка ГЭС, сообщает наш читатель.

29 декабря в 10:14
Путин наградил Сергея Когогина орденом Почета
Путин наградил Сергея Когогина орденом Почета

Кроме того, указом президента почетные звания получили рихтовщик, слесарь, фрезеровщик КАМАЗа.

29 декабря в 08:57
Челнинец подозревается в покушении на убийство собственного сына
Челнинец подозревается в покушении на убийство собственного сына

Пенсионер попытался скрыться от гнева отпрыска на кухне, но тот продолжил преследование. Тогда отец схватил со стола нож и несколько ударил им в живот и спину сына.

29 декабря в 08:21
Крановый завод в Челнах выпустил корпоративный календарь на 2017 год (ФОТО)
Крановый завод в Челнах выпустил корпоративный календарь на 2017 год (ФОТО)

Несмотря на резонансное анонсирование, он получился более целомудренным - в нем приняли участие жена и супруга гендиректора НЧКЗ Марса Тимербулатова.

29 декабря в 08:18
Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154
Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154

17 из них, а также все фрагменты тел доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы.

29 декабря в 08:07
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского самолета Ту-154
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского самолета Ту-154

Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись  гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется».

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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
29 декабря 2016г. 17:03

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Выпуск 50 от 29 декабря 2016 г.

В Челнах хотят построить новый роддом

В Челнах хотят построить новый роддом

Рассказать о достижениях и планах на будущее мы попросили руководителя Управления здравоохранения Набережных Челнов Олега Сабаева, главного врача БСМП Марата Мухамадеева и главного врача КДМЦ Тимура Мубаракшина.

Олег Сабаев:

Сегодня в городе работают 32 лечебно-профилактических учреждения. В 2016 году мы достигли хороших демографических показателей: продолжительность жизни достигла возраста 74 года; родилось 7 665 детей; в Челнах самый низкий показатель смертности в Татарстане – 7,6 на 1 000 среднегодового населения.

Огромное внимание мы уделяли диспансеризации. Ее прошли 88 500 взрослого населения, 100 816 детей во время профилактических медицинских осмотров и 22 408 детей в рамках периодических осмотров, 120 детей-сирот, 539 усыновленных детей и детей, принятых на опекунство. Также была проведена масштабная работа по вакцинации населения: против гриппа были привиты 173 020 жителей города. Более 2 490 высокотехнологичных операций, из них в БСМП – 2 260.

Мы успешно внедрили в государственных учреждениях здравоохранения города программу «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». В 2016 году на прием к врачам записалось 1,57 млн. пациентов, из них через портал госуслуг и информаты – 1,02 млн. человек.

Привлекли специалистов

Мы много работали над тем, чтобы привлечь медицинский персонал на работу в учреждения здравоохранения города. Теперь укомплектованность врачебными кадрами составляет 54.7%. Трудоустроились в Челнах 149 врачей-специалистов, из них 58 – молодые специалисты. 41 врач, прибывший из других городов и регионов России, получил грант Правительства Татарстана в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.

И продолжаем работу в этом направлении. В Казанском государственному университете по целевому направлению от города обучаются 32 студента, 31 студент обучается по программе социально адресной подготовки врачей, когда 50% стоимости обучения оплачивает муниципальный бюджет.

В 2016 году мы провели частичный капитальный ремонт городских поликлиник № 3, №2, №6, №7, отделения химиотерапии на базе БСМП, Набережно-Челнинского дома ребенка.

В рамках проекта «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт») создали комфортные условия для пациентов в регистратурах 14 поликлиник.

Ждет впереди

Конечно, у нас много вопросов, требующих внимания, среди них – ремонт больниц города. На капитальный ремонт медицинских учреждений в 2017 году уже выделено порядка 30 195 млн. рублей. Начнется переоборудование детских поликлиник, в планах – строительство нового современного роддома. В 2018 году в Челнах начнется строительство онкологического центра. На территории БСМП разместится стационар на 180 коек, амбулаторно-поликлинический центр с отделением радиологии.

В 2016 году многие больницы и поликлиники города стали победителями в республиканских и всероссийских конкурсах, мы продолжим работу над качеством оказания медицинских услуг, чтобы жители нашего города своевременно получали необходимую помощь и лечение.

Марат Мухамадеев:

В 2016 году в БСМП оказали медицинскую помощь на уровне международных стандартов более 22,5 тысячам пациентам.

Наш региональный сосудистый центр вошел в десятку лучших в европейской системе регистрации инсультов (SITS), куда входят 1600 инсультных центров из 70 стран мира. В настоящее время мы занимаем пятое место.

Наши доктора освоили эндопротезирование коленного сустава пациентам со злокачественными опухолями, поражающими бедренную кость. Сегодня мы успешно проводим стентирование ствола левой коронарной артерии в условиях гибридной операционной с подключением аппарата искусственного кровообращения. Это позволяет сохранить жизнь пациентам с обширным поражением сердца. Врачи-онкологи начали успешно применять мини-инвазивную хирургическую технику при опухолях. Врачи-травматологи выполняют сложнейшие артроскопические операции в условиях Центра амбулаторной травмы. Для комфорта пациентов мы стали проводить эндоскопические исследования под медикаментозным сном. На базе БСМП был открыт первый на Северо-Востоке Татарстана центр безболевой эндоскопии.

Развиваем диагностику

Мы успешно развиваем свои диагностические возможности. Клинико-диагностическая лаборатория начала выполнять генетические исследования системы гемостаза, которые позволяют снизить риски развития сердечно-сосудистой патологии и акушерско-гинекологических осложнений. Тест «тромбодинамика» – это принципиально новая методика, позволяющая выявить нарушения в системе свертывания крови еще до появления симптомов заболеваний. Также у нас появилась возможность с помощью лабораторных исследований определять риск развития наследственного рака молочной железы, выявляя «поломки» в генах BRCA I и BRCA II.

Конечно, в преддверии праздника хочется поделиться с челнинцами успехами своих коллег. В 2016 году заведующая клинико-диагностической лабораторией Ольга Леонтьева заняла 3 место в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» Всероссийского конкурса врачей. Работу сотрудников БСМП высоко оценил президент Татарстана Рустам Минниханов – он вручил нашему коллективу благодарственное письмо. 

Тимур Мубаракшин:

Второй год подряд Камский детский медицинский центр принимает более 7000 родов и тем самым, занимает первое место среди родовспомогательных учреждений Татарстана. В этом году в стенах Перинатального центра у челнинских семей родились две тройни – это редкое явление. Тогда как двоен ежегодно рождается по 100 пар.

Нашим врачам удалось выходить ребенка, родившегося с экстремально низкой массой тела — 480 граммов. Девочка появилась на свет на 24 неделе беременности. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить здоровье ребенка. В том числе была проведена операция по лазерной коагуляции сетчатки: недоношенная девочка может видеть и не имеет серьезных проблем со зрением.

В 2016 году КДМЦ в содружестве с Мензелинской ЦРБ под кураторством Детской республиканской клинической больницы КДМЦ вошел в пилотный проект Росздравнадзора по организации принципиально новой системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Мы прошли аудит стандартов внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Не забываем про профилактику

В апреле мы приняли в Набережных Челнах экспертов Всемирной организации здравоохранения и продемонстрировали выполнение программы по вакцинации населения. ВОЗ совместно с Росздравнадзором РФ провела экспертную проверку международного уровня в Детской поликлинике КДМЦ, где на первичном уровне проходит вакцинация детского населения.

Мы стараемся сделать все возможное для профилактики детских заболеваний, наши врачи встречаются с родителями маленьких пациентов, работают для того, чтобы дети выросли здоровыми.

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