В Челнах исчез инвалид-эпилептик

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09 января в 16:29
Народный журналист: четыре машины столкнулись на проспекте Мира
Народный журналист: четыре машины столкнулись на проспекте Мира

Авария спровоцировала небольшой затор, который усугубится вместе с приближением часа-пик.

09 января в 15:37
Следственный комитет начал проверку, после смерти школьницы в Челнах
Следственный комитет начал проверку, после смерти школьницы в Челнах

16-летняя девочка принимала таблетки для похудения. В настоящее время препараты направлены на экспертизу.

09 января в 15:20
Штаб по поддержке клиентов «Татфондбанка» в Челнах сократил работу до одного часа
Штаб по поддержке клиентов «Татфондбанка» в Челнах сократил работу до одного часа

Как показала практика, большинство предпринимателей уже получили необходимую  консультацию и проинформированы должным образом.

09 января в 15:01
Челнинка “сдала” свою квартиру мошеннику
Челнинка “сдала” свою квартиру мошеннику

Купившись на уловку злоумышленников, женщина лишилась более 200 000 рублей.

09 января в 12:28
В Челнах полиция задержала группу наркосбытчиков
В Челнах полиция задержала группу наркосбытчиков

В настоящее время, все семеро участников группы находятся под стражей.

09 января в 12:13
Челнинцев просят зимой кормить уток
Челнинцев просят зимой кормить уток

Уже четыре года подряд стая птиц выбирает три озера в районе городской набережной. По словам экологов, холодов утки не боятся, а вот от голода могут умереть.

09 января в 12:07
УК будут штрафовать за неправильно выставленный счет в квитанции
УК будут штрафовать за неправильно выставленный счет в квитанции

Сумма штрафа может составить порядка 50% от суммы превышения. Если это будет доказано, то потребителю за неправильно выставленный счет заплатит управляющая или ресурсоснабжающая компания.
09 января в 11:51
Школьникам Татарстана не стали продлевать каникулы из-за морозов
Школьникам Татарстана не стали продлевать каникулы из-за морозов

Минобрнауки РТ напоминает, что занятия могут быть отменены: у классов с 1-го по 4-й в городских школах — при температуре воздуха -25 градусов, у классов с 5-го по 9-й — при -27.

09 января в 10:56
В Татарстане под лед провалился снегоход
В Татарстане под лед провалился снегоход

Два человека также на снегоходе отправились искать пострадавших, но сами попали в промоину.

09 января в 10:19
В первую неделю января в Челнах выпало больше месячной нормы осадков
В первую неделю января в Челнах выпало больше месячной нормы осадков

Несмотря на недовольство и жалобы жителей, чиновники сегодня отчитались, что все обслуживающие службы автограда работали в круглосуточном режиме.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
09 января 2017г. 23:27

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Это Милана Ситникова
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“Погорельцы” Татфондбанка намерены сегодня провести новую акцию
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Выпуск 50 от 29 декабря 2016 г.

В Челнах исчез инвалид-эпилептик

В Челнах исчез инвалид-эпилептик

В Набережных Челнах продолжаются поиски 34-летнего Азата Сулейманова, пропавшего из виду родных 7 января. Сообщения с просьбой помочь, появились в социальных сетях.

«Потерялся молодой человек, около дома 59/07. Пока его мама и сестра закрывали машину, пошел в сторону подъезда и в считанные минуты пропал. Эпилептик» – в миг распространилось по группам.

Как рассказала «Вечерке» двоюродная сестра пропавшего Резида Фардутдинова, на записи с камер видеонаблюдения магазина, расположенного рядом с домом, видно, что в 17:29 он пошел в сторону первой автодороги. Позже его видела водитель трамвая, которая подобрала Азата на остановке «Орловское кольцо» и высадила на «Санэпидемстанции».

– Она спросила: «Тебе куда нужно?». Он махнул рукой и ушел, – поделилась Резида. – Накануне, люди катались в поселке Дикий, который находится в поселке ЗЯБ, Там женщина сказала, что видела похожего парня, который прихрамывал на левую ногу. Он шел в сторону комплексов. Вообще все зацепки, которые есть, ведут на ЗЯБ.

Как рассказала девушка, эпилепсией Азат болеет уже очень много лет. В день перед пропажей, у него случилось пять приступов.

– У него частые приступы. Он от них очень тяжело отходит, – говорит она. – Каждый раз человек падает и ударяется головой. Азат скорее всего не понимает даже где он находится. Домой дорогу найти не может. Он плохо разговаривает, речь нарушена.

Родственники подчеркивают, что молодой человек нуждается в медицинской помощи, так как за ним нужен постоянный уход и он должен регулярно принимать лекарства.

– Погодные условия и физическое здоровье Азата угрожают его жизни. Нам очень нужна помощь людей! Их бдительность, – отмечает Резида.

Стоит отметить, что одними из первых на призыв о помощи откликнулся Добровольный Поисковой Отряд «Лиза Алерт». Волонтеры распространяют по городу листовки и прочесывают дома и улицы. Не остаются в стороне и просто неравнодушные челнинцы, которые объединяются и формируют поисковые группы.

ПРИМЕТЫ: Худощавого телосложения, на вид 23-25 лет. Был одет в синюю куртку с серым капюшоном, на голове серая шапка и капюшон, черные вельветовые брюки, на руках черный пакет с термосом.

Все, кто обладает какой-либо информацией о местоположении Азата, просьба звонить на телефон редакции: 34-71-20 или по номерам: 8 927-465-00-02 или 8 904-674-25-17.

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