В Челнах исчез инвалид-эпилептик

В Набережных Челнах продолжаются поиски 34-летнего Азата Сулейманова, пропавшего из виду родных 7 января. Сообщения с просьбой помочь, появились в социальных сетях.
«Потерялся молодой человек, около дома 59/07. Пока его мама и сестра закрывали машину, пошел в сторону подъезда и в считанные минуты пропал. Эпилептик» – в миг распространилось по группам.
Как рассказала «Вечерке» двоюродная сестра пропавшего Резида Фардутдинова, на записи с камер видеонаблюдения магазина, расположенного рядом с домом, видно, что в 17:29 он пошел в сторону первой автодороги. Позже его видела водитель трамвая, которая подобрала Азата на остановке «Орловское кольцо» и высадила на «Санэпидемстанции».
– Она спросила: «Тебе куда нужно?». Он махнул рукой и ушел, – поделилась Резида. – Накануне, люди катались в поселке Дикий, который находится в поселке ЗЯБ, Там женщина сказала, что видела похожего парня, который прихрамывал на левую ногу. Он шел в сторону комплексов. Вообще все зацепки, которые есть, ведут на ЗЯБ.
Как рассказала девушка, эпилепсией Азат болеет уже очень много лет. В день перед пропажей, у него случилось пять приступов.
– У него частые приступы. Он от них очень тяжело отходит, – говорит она. – Каждый раз человек падает и ударяется головой. Азат скорее всего не понимает даже где он находится. Домой дорогу найти не может. Он плохо разговаривает, речь нарушена.
Родственники подчеркивают, что молодой человек нуждается в медицинской помощи, так как за ним нужен постоянный уход и он должен регулярно принимать лекарства.
– Погодные условия и физическое здоровье Азата угрожают его жизни. Нам очень нужна помощь людей! Их бдительность, – отмечает Резида.
Стоит отметить, что одними из первых на призыв о помощи откликнулся Добровольный Поисковой Отряд «Лиза Алерт». Волонтеры распространяют по городу листовки и прочесывают дома и улицы. Не остаются в стороне и просто неравнодушные челнинцы, которые объединяются и формируют поисковые группы.
ПРИМЕТЫ: Худощавого телосложения, на вид 23-25 лет. Был одет в синюю куртку с серым капюшоном, на голове серая шапка и капюшон, черные вельветовые брюки, на руках черный пакет с термосом.
Все, кто обладает какой-либо информацией о местоположении Азата, просьба звонить на телефон редакции: 34-71-20 или по номерам: 8 927-465-00-02 или 8 904-674-25-17.
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