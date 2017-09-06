В Челнах люди хотят отстоять родник, на который, по их подозрениям, положил глаз местный бизнесмен.

Жители поселка Боровецкий начали сбор подписей под обращением к властям города. Люди хотят отстоять родник, на который, по их подозрениям, положил глаз челнинский бизнесмен.
Вот уже неделю жители поселка Боровецкий в Челнах (возле Свято-Вознесенского собора) «дежурят» возле природного родника, возле которого сначала сожгли инфраструктуру, а теперь, по слухам, хотят продать.
- На этот родник я все тридцать лет, что тут живу, хожу. И воду беру, и закаляюсь, - рассказала нашему корреспонденту местная жительница, Сания. - Здесь у нас кабинка для переодевания была, ее месяц назад бензином облили и подожгли, а тут, над родником - деревянная «пирамида» - ее неделю назад спалили.
Женщина рассказала, что около 8 лет назад за благоустройство этого источника взялся умелец Анатолий Миклюков. Мужчина приходит сюда каждый день, убирает территорию. Это он построил пирамидальную крышу, скамейки и прочую инфраструктуру. А после первого пожара, Анатолий и по ночам стал охранять родник. Однако, неизвестные спалили даже его деревянный хозблок, где мужчина хранил свои инструменты и прочий инвентарь.
Между тем, местные жители заметили, что кто-то явно заинтересовался этим участком — в один день они обнаружили, что почти все деревья на нем вырублены.
- А сегодня утром бизнесмен приехал на хорошей машине и ему все показывал наш староста, Володя, что тут и как будут делать, что подравнять надо, - рассказала нам местная жительницы Рузиля. - Ходили с метровой лентой в руках, измеряли что-то. Я спросила у этого мужчины: вы кто такой? Он говорит: я здешний, боровецкий.
Теперь женщины занялись сбором подписей под обращением в администрацию города с просьбой о защите их родника от продажи.
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