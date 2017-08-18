В Челнах мальчишки изучают основы программирования и 3D моделирования в «Академии робототехники»

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18 августа в 08:07
С начала года в Челнах из-за москитных сеток из окна выпало трое детей
С начала года в Челнах из-за москитных сеток из окна выпало трое детей

Прокуратура города просит родителей не оставлять своих малолетних детей без надлежащего контроля.

17 августа в 16:41
Телемедицина «врач-пациент» станет доступной в РТ с начала 2018 года
Телемедицина «врач-пациент» станет доступной в РТ с начала 2018 года

- Существуют девайсы, которые меряют давление, уровень сахара, холестерина. Все это можно вписать в информационную систему, после чего удаленно врач проконсультирует пациента, - заявил Адель Вафин.

17 августа в 15:12
В Челнах запретили “Свидетелей Иеговых”
В Челнах запретили “Свидетелей Иеговых”

Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах.

17 августа в 14:37
На “КАМАЗе” почти откажутся от синтетической робы
На “КАМАЗе” почти откажутся от синтетической робы

В ткани корпоративной рабочей формы заводчан будет больше хлопка, чем раньше.

17 августа в 14:25
“АК БАРС“ Банк: «Кажется, ложь начинается»
“АК БАРС“ Банк: «Кажется, ложь начинается»

Глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов и главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов призвали предпринимателей не реагировать на слухи.

17 августа в 13:57
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам

На самом деле этот праздник является частью паломничества в Мекку, а так как не каждый может совершить поход в долину Мина, приносить жертву принято повсюду, где могут быть верующие.

17 августа в 12:19
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ

Решения о штрафах за участие в пикете выносились в Набережночелнинском суде, и все участники пытались обжаловать постановления в Верховном суде Татарстана.

17 августа в 11:33
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»

Были осуждены восемь человек. Двое из низ получили реальные сроки, один условный, а остальных приговорили к обязательным работам.

17 августа в 10:33
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство

Руководитель коммунальных служб Рафаиль Киямов опять хочет засудить депутата горсовета Сергея Яковлева.

17 августа в 10:04
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»

Происшествие случилось накануне, в 10:45. Пострадавшей самой понадобилась помощь медиков.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 32 от 17 августа, 2017г.
18 августа 2017г. 08:21

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Как задерживали экс-ректора Казанского кооперативного института (ВИДЕО)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 32 от 17 августа 2017 г.
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В Челнах мальчишки изучают основы программирования и 3D моделирования в «Академии робототехники»

В Челнах мальчишки изучают основы программирования и 3D моделирования в «Академии робототехники»

Традиционные курсы и кружки отходят на второй план. Все больше родителей желают вырастить из детей востребованных специалистов в новом мире высоких технологий.

Постигать основы механики и программирования дети могут отправиться в «Академию робототехники». Она открылась в городе в 2015 году и за два года существования успела завоевать популярность среди челнинцев. За это время обучение прошли более 200 ребят в возрасте от 4 до 12 лет.

Основал академию – Башкатов Алексей Юрьевич – судья всероссийской робототехнической олимпиады г. Иннополис, международных соревнований IYRC в Южной Корее, эксперт «Junior Skills» в компетенции «Мобильная робототехника», тренер победителей и призеров международных, всероссийских и республиканских соревнований по робототехнике.

Обучаются здесь в основном мальчики (95% от всех учащихся), но и девочкам не чужды новые знания. А некоторые и вовсе приезжают на занятия с Елабуги.

В настоящий момент, помимо робототехники, в «Академии Робототехники» ребята изучают основы программирования, 3D моделирования и прототипирования, а так же авиамоделирования.

Как рассказали организаторы проекта, в новом учебном году в академии открываются новые направления: loT (Интернет вещей), Технический английский язык и Основы видео и фото монтажа.

Для начала формируется база знаний по конструированию и программированию, а затем у ребят есть выбор: делать роботов для участия в различных соревнованиях (за 2 года ребята из Академии завоевали 37 наград городского, республиканского и всероссийского масштаба), или вести творческие и исследовательские проекты (в активе ребят Академии есть проекты посвященные роботизированным героям мультфильмов, роботам для использования в космосе, роботы-животные и роботы-насекомые, роботы делающие суши и пирожные, есть даже машина Руба Голдберга).

Пользу от занятий видят и родители, ведь занятия позволяют не только реализовать интерес к техническому творчеству и раскрыть их способности, но и сформировать такую индивидуальную траекторию развития ребенка, чтобы знания, умения и навыки приобретаемые в Академии помогли ему стать востребованным специалистом в новом мире. По прогнозам Агенства стратегических инициатив уже через несколько лет появится множество новых профессий связанных с робототехникой, нейротехнологиями и 3D прототипированием, которые еще вчера казались фантастикой.

Стоит отметить, что «Академия Робототехники» проводит традиционные соревнования по робототехнике «РОБОДЖАМ», в которых слушатели академии демонстрируют приобретенные за год навыки конструирования и программирования. Чтобы дети не потеряли навык и продолжали проявлять интерес к технике, в каникулярное время проходят летние и зимние робототехнические школы. 

Контактная информация:

Телефон: 8-904-669-01-01

Группа в контакте: vk.com/robot16

Адреса: поселок ГЭС, ост. Центральная, пр-кт М.Джалиля дом 51, здание КАМСНАБ, офис 214

Новый город, пр-кт Др. Народов, дом 34 А (41/10А), магазин Шатура, 3 этаж.

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