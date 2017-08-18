В Челнах мальчишки изучают основы программирования и 3D моделирования в «Академии робототехники»

Традиционные курсы и кружки отходят на второй план. Все больше родителей желают вырастить из детей востребованных специалистов в новом мире высоких технологий.

Постигать основы механики и программирования дети могут отправиться в «Академию робототехники». Она открылась в городе в 2015 году и за два года существования успела завоевать популярность среди челнинцев. За это время обучение прошли более 200 ребят в возрасте от 4 до 12 лет.

Основал академию – Башкатов Алексей Юрьевич – судья всероссийской робототехнической олимпиады г. Иннополис, международных соревнований IYRC в Южной Корее, эксперт «Junior Skills» в компетенции «Мобильная робототехника», тренер победителей и призеров международных, всероссийских и республиканских соревнований по робототехнике.

Обучаются здесь в основном мальчики (95% от всех учащихся), но и девочкам не чужды новые знания. А некоторые и вовсе приезжают на занятия с Елабуги.

В настоящий момент, помимо робототехники, в «Академии Робототехники» ребята изучают основы программирования, 3D моделирования и прототипирования, а так же авиамоделирования.

Как рассказали организаторы проекта, в новом учебном году в академии открываются новые направления: loT (Интернет вещей), Технический английский язык и Основы видео и фото монтажа.

Для начала формируется база знаний по конструированию и программированию, а затем у ребят есть выбор: делать роботов для участия в различных соревнованиях (за 2 года ребята из Академии завоевали 37 наград городского, республиканского и всероссийского масштаба), или вести творческие и исследовательские проекты (в активе ребят Академии есть проекты посвященные роботизированным героям мультфильмов, роботам для использования в космосе, роботы-животные и роботы-насекомые, роботы делающие суши и пирожные, есть даже машина Руба Голдберга).

Пользу от занятий видят и родители, ведь занятия позволяют не только реализовать интерес к техническому творчеству и раскрыть их способности, но и сформировать такую индивидуальную траекторию развития ребенка, чтобы знания, умения и навыки приобретаемые в Академии помогли ему стать востребованным специалистом в новом мире. По прогнозам Агенства стратегических инициатив уже через несколько лет появится множество новых профессий связанных с робототехникой, нейротехнологиями и 3D прототипированием, которые еще вчера казались фантастикой.

Стоит отметить, что «Академия Робототехники» проводит традиционные соревнования по робототехнике «РОБОДЖАМ», в которых слушатели академии демонстрируют приобретенные за год навыки конструирования и программирования. Чтобы дети не потеряли навык и продолжали проявлять интерес к технике, в каникулярное время проходят летние и зимние робототехнические школы.

Контактная информация:

Телефон: 8-904-669-01-01

Группа в контакте: vk.com/robot16

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