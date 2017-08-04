Мэру Челнов и руководителю исполкома запретят иметь банковские счета за границей

Сегодня в мэрии города прошло совместное заседание постоянных комиссий горсовета. На первый взгляд, в повестке были «проходные и технические» вопросы, которые депутатам надо было принять к рассмотрению на предстоящей сессии. Так, и. о. начальника управления финансов Ирина Сагидуллина вынесла вопрос о повышении окладов на 28% и 23% работникам культурной отрасли и руководителям учреждения дополнительного образования (расходы бюджета при этом не увеличатся). Кроме того, было предложено 13 ноября в 14:00 в зале 400 администрации города провести публичные слушания по проекту бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Далее предлагалось увеличить именную стипендию мэра в два раза, а так же включить в список на приватизацию два недостроенных объекта — постройку для Горсвета (2200 кв.м.) возле дома 54/12 и аварийное здание садика (1165 кв.м.) в 61 микрорайоне.
Антикоррупционные полномочия президента
В устав города планируют внести изменения. Подробности во время заседания не раскрывались, но «Вечерке» стало известно, что документ хотят дополнить новыми пунктами. В них будет прописано, что мэр Набережных Челнов и руководитель исполкома должны соблюдать ограничения и запреты, в соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции». Наиль Магдеев и Ринат Абдуллин не могут иметь вклады и хранить деньги и ценности в иностранных банках. Кроме того, по новому закону, Президент Татарстана наделяется полномочиями: принимать решения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе депутата или выборного должностного лица местного самоуправления. Он так же может заявить о досрочном прекращении их полномочий или расторгнуть контракты с мэром и главой исполкома в судебном порядке за несоблюдение антикоррупционного законодательства. По новым правилам, в случае внезапного ухода главы администрации со своего поста, очередной мэр должен быть избран в течение шести месяцев.
Одного считать за двух
Не обошлось на сегодняшнем заседании без казусов. В самом начале, согласно регламенту, спикер заседания — заместитель мэра Флера Андреева огласила, что из 45 человек, входящих в депутатский корпус, присутствуют 23. Это означало, что кворум (половина +1) имеется, и принятые народными избранниками решения — законны. Однако, один из депутатов, Рузиль Мингалимов, посчитал коллег «по головам», и вышло, что в зале присутствовало лишь 20 депутатов. О чем он и заявил, отказавшись голосовать по вопросам повестки.
- Вы же у нас представляете две комиссии, и еще у нас есть письменные согласия от других депутатов, - возразила Андреева. - Наше заседание правомочное.
- Я что-то не могу понять, если я вхожу в две комиссии (по образованию, культуре, национальным вопросам, делам молодежи и спорту и по вопросам охраны здоровья граждан и социальной защиты), это же не значит, что обладаю двумя голосами, - высказал затем в беседе с корреспондентом «Вечерки» свое недоумение Мингалимов. - И что это за таинственные «письменные разрешения» от других депутатов? Может, вообще не стоит тогда ходить на заседания в горсовет? Написать один раз «голосую «за» на целый год, и все.
Позднее депутат выложил на своей страничке Вконтакте ироничный пост:
«А меня сегодня умножили на 2, так как член двух комиссий. По уставу депутату нельзя участвовать в деятельности более двух комиссий, но допустим, появится такая возможность. Тогда учитывая, что количество комиссий - 5, то хватит всего 9 депутатов для того чтобы их расклонировать на все 45 мандатов. А может так и сделать?".
Рузиль Мингалимов предположил, что «у кого-то, похоже, с арифметикой начинаются сложности», и предложил своим коллегам, которые физически не могут присутствовать на заседания и сессиях горсовета, использовать чаты и программы для видеоконференций.
Комментарии посетителей
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