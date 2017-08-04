Мэру Челнов и руководителю исполкома запретят иметь банковские счета за границей

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04 августа в 14:32
Руководитель следственного управления РТ проведет прием граждан в Челнах
Руководитель следственного управления РТ проведет прием граждан в Челнах

Встреча пройдет 10 августа в следственном отделе города.

04 августа в 13:15
В Челнах «клонировали» голос депутата (ВИДЕО)

Несмотря на отсутствие фактического большинства депутатов, заседание постоянных комиссий признали правомочным.

04 августа в 12:55
Челнинская гимназия вошла в Топ-3 лучших школ Татарстана
Челнинская гимназия вошла в Топ-3 лучших школ Татарстана

Набережночелнинские лицей № 78 им.А. С. Пушкина и лицей-интернат инновационных технологий № 36 заняли 5-е и 9-е место.

04 августа в 11:37
На следующей неделе камазовцы уйдут в корпоративный отпуск
На следующей неделе камазовцы уйдут в корпоративный отпуск

В штатном режиме продолжат работать ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений.

04 августа в 10:18
В Елабуге сегодня начинается Всероссийская Спасская ярмарка
В Елабуге сегодня начинается Всероссийская Спасская ярмарка

Народные гулянья и ярмарочная торговля будут продолжаться три дня.

04 августа в 09:07
Оглашен первый приговор по делу ОПГ «52-й комплекс»
Оглашен первый приговор по делу ОПГ «52-й комплекс»

В задачу члена группировки входило “крышевать” в Челнах подпольные казино и таксистов.
04 августа в 08:46
Шаймиев о договоре с Москвой: «Думаю, найдем общий язык»
Шаймиев о договоре с Москвой: «Думаю, найдем общий язык»

Госсоветник РТ надеется, что договор о разграничении полномочий между Казанью и Москвой все-таки продлят.
04 августа в 08:23
Около тысячи человек планируют пробежать в Челнах Камский полумарафон
Около тысячи человек планируют пробежать в Челнах Камский полумарафон

Любителям и профессионалам бега предложили три дистанции: 4,2 км, 10 км и 21,1 км.

04 августа в 08:18
Герои «Спокойной ночи, малыши!» навестили в Челнах маленьких пациентов КДМЦ
Герои «Спокойной ночи, малыши!» навестили в Челнах маленьких пациентов КДМЦ

Центру был подарен аппарат искусственной вентиляции легких для отделения анестезиологии и реанимации детского стационара стоимостью 1 500 000 рублей.

04 августа в 08:13
Любимец челнинской публики Elvin Grey выпустил новый клип
Любимец челнинской публики Elvin Grey выпустил новый клип

Песню он записал вместе с румынским исполнителем. (ВИДЕО)


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Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 30 от 02 августа 2017 г.

Мэру Челнов и руководителю исполкома запретят иметь банковские счета за границей

Мэру Челнов и руководителю исполкома запретят иметь банковские счета за границей

Сегодня в мэрии города прошло совместное заседание постоянных комиссий горсовета. На первый взгляд, в повестке были «проходные и технические» вопросы, которые депутатам надо было принять к рассмотрению на предстоящей сессии. Так, и. о. начальника управления финансов Ирина Сагидуллина вынесла вопрос о повышении окладов на 28% и 23% работникам культурной отрасли и руководителям учреждения дополнительного образования (расходы бюджета при этом не увеличатся). Кроме того, было предложено 13 ноября в 14:00 в зале 400 администрации города провести публичные слушания по проекту бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Далее предлагалось увеличить именную стипендию мэра в два раза, а так же включить в список на приватизацию два недостроенных объекта — постройку для Горсвета (2200 кв.м.) возле дома 54/12 и аварийное здание садика (1165 кв.м.) в 61 микрорайоне.

Антикоррупционные полномочия президента

В устав города планируют внести изменения. Подробности во время заседания не раскрывались, но «Вечерке» стало известно, что документ хотят дополнить новыми пунктами. В них будет прописано, что мэр Набережных Челнов и руководитель исполкома должны соблюдать ограничения и запреты, в соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции». Наиль Магдеев и Ринат Абдуллин не могут иметь вклады и хранить деньги и ценности в иностранных банках. Кроме того, по новому закону, Президент Татарстана наделяется полномочиями: принимать решения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе депутата или выборного должностного лица местного самоуправления. Он так же может заявить о досрочном прекращении их полномочий или расторгнуть контракты с мэром и главой исполкома в судебном порядке за несоблюдение антикоррупционного законодательства. По новым правилам, в случае внезапного ухода главы администрации со своего поста, очередной мэр должен быть избран в течение шести месяцев.

Одного считать за двух

Не обошлось на сегодняшнем заседании без казусов. В самом начале, согласно регламенту, спикер заседания — заместитель мэра Флера Андреева огласила, что из 45 человек, входящих в депутатский корпус, присутствуют 23. Это означало, что кворум (половина +1) имеется, и принятые народными избранниками решения — законны. Однако, один из депутатов, Рузиль Мингалимов, посчитал коллег «по головам», и вышло, что в зале присутствовало лишь 20 депутатов. О чем он и заявил, отказавшись голосовать по вопросам повестки.

- Вы же у нас представляете две комиссии, и еще у нас есть письменные согласия от других депутатов, - возразила Андреева. - Наше заседание правомочное.

- Я что-то не могу понять, если я вхожу в две комиссии (по образованию, культуре, национальным вопросам, делам молодежи и спорту и по вопросам охраны здоровья граждан и социальной защиты), это же не значит, что обладаю двумя голосами, - высказал затем в беседе с корреспондентом «Вечерки» свое недоумение Мингалимов. - И что это за таинственные «письменные разрешения» от других депутатов? Может, вообще не стоит тогда ходить на заседания в горсовет? Написать один раз «голосую «за» на целый год, и все.

Позднее депутат выложил на своей страничке Вконтакте ироничный пост:

«А меня сегодня умножили на 2, так как член двух комиссий. По уставу депутату нельзя участвовать в деятельности более двух комиссий, но допустим, появится такая возможность. Тогда учитывая, что количество комиссий - 5, то хватит всего 9 депутатов для того чтобы их расклонировать на все 45 мандатов. А может так и сделать?".
Рузиль Мингалимов предположил, что «у кого-то, похоже, с арифметикой начинаются сложности», и предложил своим коллегам, которые физически не могут присутствовать на заседания и сессиях горсовета, использовать чаты и программы для видеоконференций.

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