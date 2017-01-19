В Челнах многие мамы не занимаются здоровьем своих дочерей, и девочки вырастают бесплодными

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19 января в 10:33
Мать и дочь сгорели заживо в Татарстане
Мать и дочь сгорели заживо в Татарстане

В МЧС соседи позвонили 18 января в 19.46 и сообщили, что горит жилой дом, там проживают две женщины - мать и дочь. Обеих накануне видели, они были нетрезвы.
19 января в 10:17
«Зависшие» в проблемных банках в РТ налоги могут зачесть как уплаченные
«Зависшие» в проблемных банках в РТ налоги могут зачесть как уплаченные

Налоги и сборы, которые проводились через Татфондбанк и Интехбанк, могут быть зачтены как уплаченные в бюджет, если специальная комиссия сочтет плательщика добросовестным.

19 января в 09:57
В РТ мужчина спаивал 10-летнего пасынка
В РТ мужчина спаивал 10-летнего пасынка

Было возбуждено дело по статье “вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков лицом, достигшим 18-летнего возраста”, свою вину мужчина полностью признал.
19 января в 09:38
В Челнах начались встречи руководства города с населением
В Челнах начались встречи руководства города с населением

На них подводятся итоги проделанной за 2016 год работы и ставятся задачи на 2017 год.

19 января в 08:18
Нелегальных банкиров поймали в Татарстане (ВИДЕО)

Согласно материалам дела, предполагаемый доход составил 70 млн рублей.

19 января в 08:14
В Гостехнадзоре Челнов пройдет прием граждан
В Гостехнадзоре Челнов пройдет прием граждан

Прием пройдет сегодня, 19 января с 9.00 до 12.00. Проведет его начальник республиканского управления Радик Зиатдинов.

18 января в 16:15
Челнинские спортсмены победили во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
Челнинские спортсмены победили во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

В городе Новочебоксарск завершились чемпионат и первенство Приволжского Федерального Округа по легкой атлетике

18 января в 15:17
Рособрнадзор начал выкладывать видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ (ВИДЕО)

В серии из 11 роликов, разработчики контрольных измерительных материалов расскажут об особенностях и содержании экзаменов по каждому предмету.

18 января в 15:11
“КАМАЗ” рухнул с набережной в реку в Татарстане
“КАМАЗ” рухнул с набережной в реку в Татарстане

Сбив ограждения набережной, грузовик упал в Вятку. К месту происшествия прибыла спецтехника, чтобы поднять кран с поверхности реки.

18 января в 14:19
Челнинец и житель Саранска надругались над 36-летним мужчиной из Елабуги
Челнинец и житель Саранска надругались над 36-летним мужчиной из Елабуги

Они совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. 16 января Следственный комитет возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск №2 от 18 января, 2017г.
19 января 2017г. 11:17

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«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
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Выпуск №2 от 18 января 2017 г.
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В Челнах многие мамы не занимаются здоровьем своих дочерей, и девочки вырастают бесплодными

В Челнах многие мамы не занимаются здоровьем своих дочерей, и девочки вырастают бесплодными

В России сегодня не могут иметь детей около семи миллионов женщин. О том, почему девушки стали меньше рожать и чаще болеть, в эксклюзивном интервью "ВЧ" рассказал заведующий 1 гинекологическим отделением Городской больницы №5 Рамиль Хамитов.

Рамиль Накимович, количество бездетных женщин идет уже на миллионы. В чем причина такого роста? Может, наши женщины стали меньше любить, в приоритете карьера, не до детей?

– Нет, наши женщины меньше любить не стали. Многие успевают и семьи создать, и карьеру сделать, и родить здоровых детей, но все хорошо в свое время. Как врач с огромным опытом работы, я могу сказать, что пагубно отразилась на рождаемости прежде всего безудержная пропаганда свободных сексуальных отношений. Никогда ранее не было такого количества различных воспалительных заболеваний половых органов, приводящих к бесплодию, у еще совсем молодых девочек. К сожалению, мамы дома мало говорят со своими дочерьми о женском здоровье. Девушки мало что знают о контрацепции, делают аборты, которые не проходят бесследно, дают осложнения.

О каких осложнениях идет речь?

– После каждого искусственного прерывания беременности, тем более у не рожавшей девушки, шанс зачать ребенка сводится к минимуму. Аборты негативно влияют на работу яичников и на репродуктивную систему в целом. Меняется гормональный фон, в некоторых случаях менструации становятся нерегулярными, либо сводятся только к кровотечениям. После одного аборта восстановление нормальной работы репродуктивной системы, отвечающей за воспроизведение потомства, может занять от года и больше.

Если мама заинтересована, чтобы ее дочь сохранила женское здоровье, с чего нужно начинать?

– Я часто беседую со своими пациентками и объясняю, что в каждой женской консультации есть кабинеты детского гинеколога, есть они и в поликлиниках. Мамы не водят туда на плановые осмотры своих дочерей, пока что-нибудь не случится. Очень много в последнее время случаев, когда у девочек 12-13 лет открываются кровотечения, вот тогда родители и начинают бегать по кабинетам. Как объяснить девочке, что гинеколога и эндокринолога, который работает с гормональными нарушениями и нарушениями функций щитовидной железы, игнорировать нельзя, если взрослые женщины этого не понимают?

Девочки с кровотечениями попадают к вам?

– Да, девочки с кровотечениями в подростковом возрасте попадают к нам, в детских больницах их не лечат. Мы уже проводим кровоостанавливающее лечение, назначаем гормональную терапию. В любом случае после выписки из стационара девочка должна наблюдаться у гинеколога в своей поликлинике, при необходимости – повторить курс лечения. Если мама не займется здоровьем своей дочери своевременно, в итоге получит бесплодную девочку. У нас быстрыми темпами растет количество девушек, у которых нарушена репродуктивная функция, имеется дисфункция яичников. Если бы в детстве и подростковом возрасте родители уделяли их здоровью внимание, проблем могло бы и не быть.

Мы проводили опрос, многие челнинские девушки не видят необходимости в планировании беременности. Мол, если можешь родить, родишь и так. Как вы относитесь к такой точке зрения?

– Отрицательно. Забеременеть – это еще полдела, главное – суметь выносить ребенка и родить его здоровым. В Челнах в каждой женской консультации есть кабинеты планирования семьи. Их нужно посещать не только женщинам, но и их мужьям, обязательно вместе пройти обследования, чтобы потом не было трагедий. Молодые пары даже не задумываются над тем, к каким патологиям может привести халатное отношение к этому вопросу: к не развивающейся беременности, к внематочной беременности, к угрозе выкидыша.

А стрессы или перенапряжение могут создать проблемы в попытке забеременеть?

– Любая девушка может столкнуться с такой ситуацией, когда менструации исчезнут после длительного напряжения, например, волнений во время сдачи экзаменов, конфликтов на работе. Повторное возобновление репродуктивных функций зависит от того, как организму удастся справиться со стрессами. Репродуктивная система женщины очень чутко реагирует на психологическое напряжение. Если женщина постоянно пребывает в состоянии стресса, угнетения, тогда менструации могут исчезнуть и не наступить совсем. Вследствие этого попытки забеременеть будут безуспешными.

Очень часто говорят, что гормональный фон в норме у тех женщин, кто пользуется противозачаточными средствами с самого начала половой жизни. Так ли это?

– Только если делать это правильно. Девочки должны знать, что такое контрацепция, но ни в коем случае самостоятельно не назначать себе противозачаточные таблетки. Бесконтрольный прием любых гормональных препаратов не может быть безобидным. Тем более когда идет речь о таблетках для экстренной контрацепции, пользующихся большим спросом у женщин.

Рамиль Накимович, с чего нужно начать женщине, которая планирует беременность, помимо посещения врачей и обследований?

– Хочется или нет, перейдите на здоровый образ жизни. Вам необходимы прогулки на свежем воздухе. Регулярные занятия спортом не только приведут в хорошую физическую форму, но и укрепят мышцы для беременности и родов. Особое внимание уделите мышцам спины и брюшного пресса. Увеличьте в рационе количество свежих овощей и фруктов, а также продуктов, богатых фолиевой кислотой: свежая зелень, капуста, свекла, морковь, картофель с кожурой, горох, бобы, отруби, семечки, орехи. Если вы хотите зачать ребенка, то постарайтесь избегать стрессов. Не можете с ними справиться самостоятельно – обратитесь к психологам. 

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Комментарии:


Ольга 19.01.2017 08:13

В статье много раз прозвучала фраза “уделять внимание здоровью девочек”, но конкретно так ничего и не сказано. Что я должна делать? С 6 лет водить дочку к гинекологу? Рассказывать о рисках ранней половой жизни? Что еще? Неконкретная статья, поговорить поговорили, а о чем - непонятно

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. 19.01.2017 08:24

Организуйте вашей дочке здоровый образ жизни. Ей необходимы прогулки на свежем воздухе. Регулярные занятия спортом не только приведут её в хорошую физическую форму, но и укрепят все мышцы, сделают её фигуру стройной, а её саму уверенной в себе. Увеличьте в рационе количество свежих овощей и фруктов, а также продуктов, богатых фолиевой кислотой: свежая зелень, капуста, свекла, морковь, картофель с кожурой, горох, бобы, отруби, семечки, орехи.

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Ольга 19.01.2017 08:58

Это я понимаю не только как мать, но и как человек. В своем сообщении я хотела сделать замечание автору. Что в статье этого не было. Если обозначают проблему, то надо говорить и остальное

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. 19.01.2017 10:15

Как не было. Про прогулки, семечки и орехи - это цитата из материала, читайте внимательнее. Более подробные рекомендации вам даст только врач.

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. 19.01.2017 11:17

Может вам еще диагноз в статье нужно было поставить? У вас что-то с мозгами. Вся статья из советов. Даже врачи названы, которые нужны девочкам. Хотите индивидуальных советов - идите к гинекологу.

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