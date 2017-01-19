В Челнах многие мамы не занимаются здоровьем своих дочерей, и девочки вырастают бесплодными

В России сегодня не могут иметь детей около семи миллионов женщин. О том, почему девушки стали меньше рожать и чаще болеть, в эксклюзивном интервью "ВЧ" рассказал заведующий 1 гинекологическим отделением Городской больницы №5 Рамиль Хамитов.

– Рамиль Накимович, количество бездетных женщин идет уже на миллионы. В чем причина такого роста? Может, наши женщины стали меньше любить, в приоритете карьера, не до детей?

– Нет, наши женщины меньше любить не стали. Многие успевают и семьи создать, и карьеру сделать, и родить здоровых детей, но все хорошо в свое время. Как врач с огромным опытом работы, я могу сказать, что пагубно отразилась на рождаемости прежде всего безудержная пропаганда свободных сексуальных отношений. Никогда ранее не было такого количества различных воспалительных заболеваний половых органов, приводящих к бесплодию, у еще совсем молодых девочек. К сожалению, мамы дома мало говорят со своими дочерьми о женском здоровье. Девушки мало что знают о контрацепции, делают аборты, которые не проходят бесследно, дают осложнения.

– О каких осложнениях идет речь?

– После каждого искусственного прерывания беременности, тем более у не рожавшей девушки, шанс зачать ребенка сводится к минимуму. Аборты негативно влияют на работу яичников и на репродуктивную систему в целом. Меняется гормональный фон, в некоторых случаях менструации становятся нерегулярными, либо сводятся только к кровотечениям. После одного аборта восстановление нормальной работы репродуктивной системы, отвечающей за воспроизведение потомства, может занять от года и больше.

– Если мама заинтересована, чтобы ее дочь сохранила женское здоровье, с чего нужно начинать?

– Я часто беседую со своими пациентками и объясняю, что в каждой женской консультации есть кабинеты детского гинеколога, есть они и в поликлиниках. Мамы не водят туда на плановые осмотры своих дочерей, пока что-нибудь не случится. Очень много в последнее время случаев, когда у девочек 12-13 лет открываются кровотечения, вот тогда родители и начинают бегать по кабинетам. Как объяснить девочке, что гинеколога и эндокринолога, который работает с гормональными нарушениями и нарушениями функций щитовидной железы, игнорировать нельзя, если взрослые женщины этого не понимают?

– Девочки с кровотечениями попадают к вам?

– Да, девочки с кровотечениями в подростковом возрасте попадают к нам, в детских больницах их не лечат. Мы уже проводим кровоостанавливающее лечение, назначаем гормональную терапию. В любом случае после выписки из стационара девочка должна наблюдаться у гинеколога в своей поликлинике, при необходимости – повторить курс лечения. Если мама не займется здоровьем своей дочери своевременно, в итоге получит бесплодную девочку. У нас быстрыми темпами растет количество девушек, у которых нарушена репродуктивная функция, имеется дисфункция яичников. Если бы в детстве и подростковом возрасте родители уделяли их здоровью внимание, проблем могло бы и не быть.

– Мы проводили опрос, многие челнинские девушки не видят необходимости в планировании беременности. Мол, если можешь родить, родишь и так. Как вы относитесь к такой точке зрения?

– Отрицательно. Забеременеть – это еще полдела, главное – суметь выносить ребенка и родить его здоровым. В Челнах в каждой женской консультации есть кабинеты планирования семьи. Их нужно посещать не только женщинам, но и их мужьям, обязательно вместе пройти обследования, чтобы потом не было трагедий. Молодые пары даже не задумываются над тем, к каким патологиям может привести халатное отношение к этому вопросу: к не развивающейся беременности, к внематочной беременности, к угрозе выкидыша.

– А стрессы или перенапряжение могут создать проблемы в попытке забеременеть?

– Любая девушка может столкнуться с такой ситуацией, когда менструации исчезнут после длительного напряжения, например, волнений во время сдачи экзаменов, конфликтов на работе. Повторное возобновление репродуктивных функций зависит от того, как организму удастся справиться со стрессами. Репродуктивная система женщины очень чутко реагирует на психологическое напряжение. Если женщина постоянно пребывает в состоянии стресса, угнетения, тогда менструации могут исчезнуть и не наступить совсем. Вследствие этого попытки забеременеть будут безуспешными.

– Очень часто говорят, что гормональный фон в норме у тех женщин, кто пользуется противозачаточными средствами с самого начала половой жизни. Так ли это?

– Только если делать это правильно. Девочки должны знать, что такое контрацепция, но ни в коем случае самостоятельно не назначать себе противозачаточные таблетки. Бесконтрольный прием любых гормональных препаратов не может быть безобидным. Тем более когда идет речь о таблетках для экстренной контрацепции, пользующихся большим спросом у женщин.

– Рамиль Накимович, с чего нужно начать женщине, которая планирует беременность, помимо посещения врачей и обследований?

– Хочется или нет, перейдите на здоровый образ жизни. Вам необходимы прогулки на свежем воздухе. Регулярные занятия спортом не только приведут в хорошую физическую форму, но и укрепят мышцы для беременности и родов. Особое внимание уделите мышцам спины и брюшного пресса. Увеличьте в рационе количество свежих овощей и фруктов, а также продуктов, богатых фолиевой кислотой: свежая зелень, капуста, свекла, морковь, картофель с кожурой, горох, бобы, отруби, семечки, орехи. Если вы хотите зачать ребенка, то постарайтесь избегать стрессов. Не можете с ними справиться самостоятельно – обратитесь к психологам.