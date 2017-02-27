В Челнах на турнире “Золотой орды” перчатки бойца ММА выкупил за 52 тысячи рублей 12-летний болельщик

И кровь, и слезы, и нокаут – все было на турнире по смешанным единоборствам по правилам ММА «Золотая орда». В минувшую субботу 20 спортсменов из городов России и Казахстана сошлись в «восьмиугольнике».
Несмотря на то, что бои в Ледовом дворце спорта проходили вечером 23 февраля, зрительские трибуны были полны – это был отличный подарок от организаторов для настоящие мужчин Челнов. На третий турнир «Золотой орды» приехали спортсмены из Казахстана, Оренбурга, Челябинска, Ульяновской области, Уфы и Казани. Пять бойцов представляли Набережные Челны.
Несмотря на то, что соревнования поделили на три категории: предварительные бои, основные и главные, каждый поединок – от первого до последнего был бескопромиссным и зрелищным. Достаточно посмотреть на видео первого спарринга в материале, где в октадоне (восьмиугольный ринг) сошлись бойцы ММА с промежуточным весом 63 кг - челнинец Русдем Мухамметшаев и оренбуржец Кольнияс Алиев.
Публика в этот вечер увидел как быстрые безоговорочные победы (нокаут на 20 секунде поединка), так и упорное единоборство. Зрители не давали и секундной передышки спортсменам, перекрикивая наставников: «Бей по печени!», «Души ее!». Да, организаторы турнира по смешанным единоборствам подготовили в этот вечер для мужчин сюрприз — женский бой, в котором представительница нашего города Елена Багнюк одолела башкирку Зарину Гумерову. К слову, это был один из немногих поединков, в котором соперники были настолько равны по уровню подготовки, что до самого конца было трудно догадаться, кому по исходу рефери вскинет руку вверх.
А одним из самых трагичных оказался предпоследний бой, в котором представитель клуба «Золотая Орда» Осман Ёлдашев, несмотря на горячую поддержку болельщиков, проиграл челябинцу Александру Комиссарову. По исходу поединка мастер спорта по Муай Тай, чемпион Туркменистана по кикбоксингу и призер азиатских игр Осман не смог сдержать слезы обиды.
Впрочем, турнир по смешанным единоборствам ММА - это тот самый случай, когда лучше все видеть своими глазами. Смотри больше видео боев в нашей официальной группе ВК https://vk.com/v_chelny.
КСТАТИ
В перерыве между боями организаторы устроили благотворительный аукцион, деньги от которого были направлены на лечение больного ребенка. Перчатки бойца ММА за 52 тысячи рублей приобрел 12-летний паренек из числа болельщиков.
Комментарии посетителей
Ничего не надо кроме приличных туалетов Все равно разгромят испортят варваров полно в Челнах почему тоноч
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