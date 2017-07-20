В Челнах по «политической статье» были расстреляны 50 человек

В феврале этого года исполком Набережных Челнов рассказал об идее установки в городе памятника жертвам политических репрессий. В июне специалист отдела архитектуры, рекламы и дизайна исполкома города Набережные Челны Ирина Малова рассказала СМИ о том, что по результатам конкурса жюри был отобран один из проектов будущего мемориала. Однако, после этого тема сошла на нет. Как рассказал источник в мэрии, ее решили «притормозить» из-за общественных разногласий.

Большинство реабилитированы

По данным издательства «Книга памяти», в нашем городе и Тукаевском районе по 58-й «политической» статье были репрессированы 705 человек. Из них впоследствии реабилитированы 556:

– Получили от 1 года до 3 лет тюрьмы или исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) – 103 человека;

– 4 года ИТЛ – 4 человека;

– 5 лет тюрьмы или ИТЛ – 127 человек;

– 6 лет тюрьмы или ИТЛ – 9 человек;

– 7 лет тюрьмы или ИТЛ – 14 человек;

– 8 лет тюрьмы или ИТЛ – 43 человека;

– 10 лет тюрьмы или ИТЛ – 132 человека;

– 15 лет тюрьмы – 1 человек;

– Расстреляны – 50 человек;

– Заключен в психбольницу – 1 человек.

Остальные граждане были отпущены под подписку о невыезде, либо осуждены условно. Почему одни челнинцы считают, что памятник жертвам просто необходим, а другие выступают против его установки? «ВЧ» выслушали и то, и другое мнение.

Олег Богданов (протоиерей, настоятель храма святых бсс. Космы и Дамиана): «Чтобы люди не повторяли ошибок»

- Людей потрясли события в годы репрессий, они имеют огромное значение. Это же продолжалось много десятилетий, чуть ли не с самой революции и закончилось в 50-60 годах. Я еще, помню, пацаном был, когда людей выселяли из квартиры в Нижнекамске за какие-то взгляды. Как инакомыслящего.

- По-вашему, памятник нужен?

- Он необходим для того, чтобы люди знали - не то, что Сталин был плохой или хороший, а что была такая в нашей истории веха, когда очень неоднозначные события происходили. То, что не разбирались с юридической стороны: прав не прав, заставляли признавать и подписываться, это одна ситуация. Другой вопрос, что этот человек отстаивал. Если у него в свое время отняли семью, любимое занятие, лишили чести (дворянства или духовенства)... Ведь купечество было честное, достаточно было одного слова для заключения больших сделок. И сравнить сейчас – сколько мошенников, начиная от телефонных, и заканчивая окружением Президента. Мое мнение личное (оно может отличаться от официальной позиции РПЦ), что эти памятники нужны в назидание, чтобы люди не повторяли ошибок.

- Ваше детство прошло в эпоху атеизма. Ваша семья была набожной?

- Нет. Однажды бабушка пошла тайком крестить моего старшего брата. Это было в Мензелинске. Так отец, а он был военный - коммунист, естественно, поймал и отругал, чтобы больше такого не было. В наше время я уже не чувствовал такого гнета и притеснения. Я сам работал в общественных организациях, которые, в какой-то степени, контролировали молодежь.

- Вы были комсомольцем?

- Более того, я был партийным. И к нам приходили сведения: этот человек крестился, этот венчался. И вот их вызывали на комитет комсомола.

- Это разве не притеснение?

- Нам повезло. У нас комитет возглавлял парень из Чистополя. Он всегда спрашивал мотивы. И если человек был верующим по убеждениям, мы эти листочки с донесениями просто убирали и выкидывали. Это было в 70-х годах, когда партия уже по-другому смотрела на религии. А в 1985 году уже все - отдали Даниловский монастырь в Москве под реставрацию к 1000-летию крещения Руси. Я свой билет оставил в 1982 году. Но я ничего не имею против КПСС. Люди шли за идею. Другой вопрос - не надо было трогать бога.

- Похоже, что никто особенно не страдал за веру?

- Я вырос в Мензелинске и знаком с историей местного женского монастыря, его настоятельницы игуменьи Маргариты. Это был очень крепкий монастырь. Даже по тому критерию можно судить, что у него была фотография. В то время это было дорогостоящим удовольствием. Там были иконописная мастерская, огромный преображенский сад, который теперь называется совхоз Воровского. Школа была, причем монашки этой школы уже после выхода декрета в 1918 году об отделении церкви от государства, продолжали 3-4 года преподавать в советских школах. История Мензелинска вообще интересная. Он был уездным городом а Челны- волостью, они подчинялись Мензелинску. И то белочехи, то белогвардейцы, то красные захватывали этот город, он переходил из рук в руки. После революции, в 1918 году красные пришли к монастырю, а там были раненые белогвардейцы укрыты, и Маргарита не пустила этих полупьяных людей в кожанках и с револьверами. Они убили ее. Что плохого она сделал, что укрыла раненых? Это говорит о менталитете того, кто воплощал идеи революции в жизнь. Я за то, чтобы у людей были разные источники информации об истории, чтобы разные памятники были — и Сталину, который сохранил целостность СССР и Европы, и жертвам того режима.



Татьяна Нечаева, представитель «Суть времени-Татарстан»: «Это приведет к нагнетанию межклассового конфликта»

- Мы узнали, что поначалу мэрия Челнов планировала установить этот памятник в Парке Победы, где по-нашему мнению, ему не место, где увековечена слава героев Великой Отечественной войны! И потом, кто эти жертвы, нужен ли памятник челнинцам? Проект не проходил общественные слушания. Может, люди против его установки?

- В любой ситуации найдутся, кто «за» и кто «против».

- Мы выяснили сколько у нас было жертв и сколько реабилитированных. И есть 50 фамилий — тех, кто был репрессирован и расстрелян. Если уж устанавливать памятник, то нужно, чтобы на нем были высечены все их имена. Но потом мы узнали, что инициатором этой идеи выступило НКО «Мемориал», которое признано иностранным агентом. Это выглядит как очевидная провокация, направленная на расшатывание народных скреп в то время, как все призывают не делать этого. Они откровенно поддерживают Рафиса Кашапова и запрещенную организацию «Хисб ут-Тахрир».

- Разве из-за того, что инициатором стал «Мемориал», жертвы перестали быть жертвами?

- Никто не спорит о том, что репрессии и перегибы имели место в нашей истории. Но надо отдавать себе отчет в том, что эта трагедия лишь только часть нашего государства и общества. А если мы признаем все, что тогда было, преступным и незаконным, то мы сами станем преступными и незаконными. Памятник жертвам политических репрессий, который установит мэрия Набережных Челнов под указку «Мемориала», даст радикальным националистам возможность заявить, что русский народ неисправимо виновен. Это приведет к нагнетанию обстановки и межклассовым конфликтам.

Олег Колчерин, «Суть времени»: «У всех процессов есть издержки»

«Сложные периоды в истории, огромного масштаба вызовы, на которые приходилось отвечать подчас всем народом - вот что происходило в период становления молодого советского государства. Надо признать, что у всех процессов есть издержки. И великие изменения подразумевают соразмерные издержки. И тот, кто говорит, что они были чрезмерными, пусть приведет подобный исторический опыт.

Издержки заключались в преодолении старого мышления, в преодолении узкокорыстных личных и классовых интересов групп людей, мыслящих себя отдельно от народа, в том числе и тех, кто по каким-то иным причинам не принял советскую власть и начал бороться против нее, а, значит, и против выбора народа.

Нельзя огульно скидывать со счетов и подковерную борьбу за власть, развернувшуюся в годы становления молодой республики и советской власти. Напоминаю, что в архивах сохранились четыре с половиной миллиона анонимных записок, кем-то написанных. Может, бдительными гражданами, а, может, и мелкими завистниками. Все поступающие сигналы регистрировались и прорабатывались правоохранительными органами, а решение по каждому делу выносил суд согласно законам того времени. За те действия, которые были признаны преступными. И раз есть такая вещь, как судебная ошибка, тогда надо признать и те случаи, когда суд был прав и справедлив в своем решении.

Ради справедливости нужно упомянуть, что обстоятельства, при которых происходила реабилитация, тоже не были свободны от политической конъюнктуры и указаний «сверху». И проводились не как вдумчивые исследования, а как политическая кампания, имеющая цель, отличную от установления истины и объективности. Которая так необходима нам сейчас, когда мы находимся на развилке исторического пути.

Есть те, кого невозможно оправдать. Всякие власовцы, бандеровцы и прочие нацисты, фашисты, убийцы, иностранные шпионы, коррупционеры и т.д. Есть и те, кто сперва был палачом, а затем стал жертвой. Понятно, какое к ним отношение у народа. Надо ли увековечивать их память, а, чиновники?».

КСТАТИ

Редакция газеты связалась с московским пресс-секретарем НКО «Мемориал» Натальей Петровой, и вот какой ответ мы получили: «Международный Мемориал поддерживает безусловно такие инициативы, но никто из моих коллег не в курсе установки памятника в Набережных Челнах».