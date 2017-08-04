В Челнах под колесами иномарки скончалась девушка (ВИДЕО)

Как сообщили «ВЧ» в отделе пропаганды ГИБДД города, ДТП случилось сегодня, 4 августа, около 2:00. Под мостом на Московском проспекте 37-летний водитель Hyundai, по предварительным данным, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасное движение, и сбил девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась до приезда медиков.
Между тем, в социальных сетях челнинцы обсуждают возможные причины ДТП:
«У машины все цело, фары, лобовое стекло, капот, бампер (т.е. наезда небыло), тормозной путь минимальный до 10м.. девушка видимо лежала целенаправленно на дороге, продольно движению автомобиля..впереди идущий автомобиль успел среагировать, и объехать, едущий вслед за ним солярис не успел...автомобиль проехал над ней...сегодня в полночь..» – рассказали свою версию случившегося горожане.
Личность погибшей установить на месте не удалось, так как при себе у нее не было ни документов, ни мобильного телефона. Позже стало известно, что это 21-летняя челнинка.
Инспекторы ищут свидетелей данного ДТП. Тех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону дежурной части ГИБДД: 37-95-59 или 51-18-14.
Комментарии посетителей
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