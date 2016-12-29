В Челнах продавали нелегальный алкоголь под носом у полиции

Ситуацию в сфере незаконного оборота алкогольной продукции обсудили накануне в мэрии города. На заседание пригласили и предпринимателей, которые в той или иной степени нарушают закон.

Напомним, что необходимость в очередной раз поговорить об этой проблеме озвучил на деловом понедельнике мэр Челнов Наиль Магдеев. Причиной стало массовое отравление жителей Иркутска концентратом для ванн «Боярышник». Там, по последним данным скончались 77 человек.

– У нас в городе этот вопрос тоже стоит остро. Многие предприниматели балуются и нарушают законодательство, – отметил руководитель исполкома Ринат Абдуллин. – Управление внутренних дел активно занимается борьбой, постоянно идут проверки, изъятия. У нас в городе тоже происходят отравления. Для нас это большая проблема.

Руководитель исполкома с самого начала дал понять присутствующим предпринимателям, что скрывать фамилии никто не собирается.

– Пусть «героев» нашего города все знают пофамильно, – сказал Ринат Абдуллин.

В итоге, в черном списке, который озвучила и.о. начальника территориального органа Госалкогольинспекции Лилия Муллина, оказались 15 индивидуальных предпринимателей, которые торгуют спиртосодержащей жидкостью двойного назначения или реализуют алкоголь без лицензии.

– Вот Казымов, – смотря на список, начал говорить Абдуллин. – Он также продолжает продавать? Никаких мер воздействия у нас нет?

– Мы приглашаем, проводим беседы, но заставить их у нас нет полномочий. Это требуется 65 тысяч рублей в год. Действуют административные штрафы, к сожалению, они мизерные – 4 тысячи рублей. Индивидуальный предприниматель несет убытки в виде изъятой алкогольной продукции.

Один из присутствующих предпринимателей заметил, что они бы с удовольствием получили лицензию, однако у них нет такой возможности.

– Дело в том, что на ИП лицензии не выдаются, – пояснила присутствующим Муллина. – Они должны в ООО какое-нибудь вступить.

Не обошли стороной и тех, кто торгует спиртосодержащей продукцией двойного назначения. Их, к слову, в зале видно не было, ну или по крайней мере не слышно. Как подметил чиновник: «такие люди обычно не приходят».

Кроме того, выяснилось, что один из предпринимателей торгует спиртосодержащей продукцией на остановке «УВД».

– Данил Романович, это для вас что ли продают круглосуточно? – обратился Абдуллин к заместителю начальника полиции УМВД Челнов Данилу Астраханцеву. – Вы что, не можете принять меры? Целое УВД напротив! Нельзя разобраться что ли с этим Маркетановым?

– Была аптека, теперь магазин круглосуточный. Штрафуем, – ответил Астраханцев.

Уже выступая с докладом, Астраханцев рассказал, что борьба с нарушениями в сфере реализации алкоголя остается приоритетным направлением в работе правоохранителей.

В текущем году сотрудниками УМВД проведено 980 проверок алкогольного рынка. По результатам которых, составлено более 800 протоколов о привлечении к административной ответственности. Из нелегального оборота изъято 38 тысяч литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По его словам, нелегальный оборот значительно влияет на криминогенную обстановку в городе. Так, в состоянии алкогольного опьянения на улицах города было совершено 481 преступление.

КСТАТИ: С 26 декабря 2016 года вступило в силу Постановление главного государственного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей».