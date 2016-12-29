В Челнах продавали нелегальный алкоголь под носом у полиции

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30 декабря в 10:03
Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища
Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища

Снимать решили у Арского кладбища. Всех желающих ждут сегодня, 30 декабря, в 12:00 на Ершова перед входом на кладбище. Просят прийти и сотрудников банков.

30 декабря в 09:55
Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада
Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада

Улицы и дворы в Набережных Челнах  погрязли в снежной каше. Погодные условия заставляют дорожные службы в эти дни работать в усиленном режиме.
30 декабря в 09:45
Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ
Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ

Екатерина Банцырева из Набережных Челнов заняла первое место в конкурсе на звание самой очаровательной сотрудницы МЧС в Татарстане. Голосование проходило на сайте Womans day.
30 декабря в 09:37
В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя
В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя

В «Народный контроль» поступили 224 жалобы о незаконных продажах алкоголя. Реальных фактов торговли спиртным без лицензий было 11, «фанфуриками» — 36, ночью — 56.

30 декабря в 08:31
В Челнах изменят устав города
В Челнах изменят устав города

Публичные слушания пройдут после праздников.

29 декабря в 15:46
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы

1 января работа общественного транспорта будет возобновлена в 5:00. 

29 декабря в 13:22
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины

Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.

29 декабря в 11:13
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда  вызвали и врачей из Казани.
29 декабря в 10:45
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии

Трагический инцидент произошел накануне вечером на трассе Самара — Уфа — Челябинск.  Погибла семья из Татарстана, которая ехала на «УАЗе» — супруги и их 13-летний сын.

29 декабря в 10:21
Народный журналист: ДТП в центре Челнов спровоцировало дорожную пробку
Народный журналист: ДТП в центре Челнов спровоцировало дорожную пробку

Возле ТЦ “Омега” на проспекте Мира столкнулись Тайота и Лада Приора, затор образовался в направлении поселка ГЭС, сообщает наш читатель.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Индекс правды: 85%
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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
30 декабря 2016г. 10:18

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Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
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Выпуск 50 от 29 декабря 2016 г.

В Челнах продавали нелегальный алкоголь под носом у полиции

В Челнах продавали нелегальный алкоголь под носом у полиции

Ситуацию в сфере незаконного оборота алкогольной продукции обсудили накануне в мэрии города. На заседание пригласили и предпринимателей, которые в той или иной степени нарушают закон.

Напомним, что необходимость в очередной раз поговорить об этой проблеме озвучил на деловом понедельнике мэр Челнов Наиль Магдеев. Причиной стало массовое отравление жителей Иркутска концентратом для ванн «Боярышник». Там, по последним данным скончались 77 человек.

– У нас в городе этот вопрос тоже стоит остро. Многие предприниматели балуются и нарушают законодательство, – отметил руководитель исполкома Ринат Абдуллин. – Управление внутренних дел активно занимается борьбой, постоянно идут проверки, изъятия. У нас в городе тоже происходят отравления. Для нас это большая проблема.

Руководитель исполкома с самого начала дал понять присутствующим предпринимателям, что скрывать фамилии никто не собирается.

– Пусть «героев» нашего города все знают пофамильно, – сказал Ринат Абдуллин.

В итоге, в черном списке, который озвучила и.о. начальника территориального органа Госалкогольинспекции Лилия Муллина, оказались 15 индивидуальных предпринимателей, которые торгуют спиртосодержащей жидкостью двойного назначения или реализуют алкоголь без лицензии.

– Вот Казымов, – смотря на список, начал говорить Абдуллин. – Он также продолжает продавать? Никаких мер воздействия у нас нет?

– Мы приглашаем, проводим беседы, но заставить их у нас нет полномочий. Это требуется 65 тысяч рублей в год. Действуют административные штрафы, к сожалению, они мизерные – 4 тысячи рублей. Индивидуальный предприниматель несет убытки в виде изъятой алкогольной продукции.

Один из присутствующих предпринимателей заметил, что они бы с удовольствием получили лицензию, однако у них нет такой возможности.

– Дело в том, что на ИП лицензии не выдаются, – пояснила присутствующим Муллина. – Они должны в ООО какое-нибудь вступить.

Не обошли стороной и тех, кто торгует спиртосодержащей продукцией двойного назначения. Их, к слову, в зале видно не было, ну или по крайней мере не слышно. Как подметил чиновник: «такие люди обычно не приходят».

Кроме того, выяснилось, что один из предпринимателей торгует спиртосодержащей продукцией на остановке «УВД».

– Данил Романович, это для вас что ли продают круглосуточно? – обратился Абдуллин к заместителю начальника полиции УМВД Челнов Данилу Астраханцеву. – Вы что, не можете принять меры? Целое УВД напротив! Нельзя разобраться что ли с этим Маркетановым?

– Была аптека, теперь магазин круглосуточный. Штрафуем, – ответил Астраханцев.

Уже выступая с докладом, Астраханцев рассказал, что борьба с нарушениями в сфере реализации алкоголя остается приоритетным направлением в работе правоохранителей.

В текущем году сотрудниками УМВД проведено 980 проверок алкогольного рынка. По результатам которых, составлено более 800 протоколов о привлечении к административной ответственности. Из нелегального оборота изъято 38 тысяч литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По его словам, нелегальный оборот значительно влияет на криминогенную обстановку в городе. Так, в состоянии алкогольного опьянения на улицах города было совершено 481 преступление.

КСТАТИ: С 26 декабря 2016 года вступило в силу Постановление главного государственного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей».

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