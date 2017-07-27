В Челнах резидент ТОСЭР запускает производство с уникальной технологией анодирования

Вход | Регистрация
Курсы валют (27.07.2017):
$59.9102+0.0917 69.6816-0.0189
Погода в Набережных Челнах:
Малооблачно Малооблачно Ясно
+25° +19° +17°
День
27 июля		 Вечер
27 июля		 Ночь
28 июля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
27 июля в 12:38
Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей
Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей

В период с января по июнь на российском рынке тяжелых грузовых автомобилей было реализовано 12 986 единиц автотехники.

27 июля в 12:00
В Челнах создадут академию футбольных фанатов
В Челнах создадут академию футбольных фанатов

Проект ФК «КАМАЗ» будет направлен на дальнейшее развитие болельщицкого движения и культуры футбольных фанатов.

27 июля в 11:22
Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ
Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ

Набережночелнинский городской суд вынес решение о штрафе в 30 тысяч рублей и высылке и-за миссионерской деятельности.

27 июля в 10:16
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева

Металлическую скульптуру в виде герба города планируют сделать ко Дню республики.

27 июля в 09:35
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ

Создатели документальной работы обещают показать реальную жизнь “ночных бабочек”.

27 июля в 09:18
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ

По оценке экспертов, форвард «Ак Барса» точно получит контракт на миллион долларов.

27 июля в 08:55
В Татарстане бабушка с внуком попали под машину (ФОТО)
В Татарстане бабушка с внуком попали под машину (ФОТО)

Согласно предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Она скончалась на месте.

27 июля в 08:19
Альфия Когогина примет жителей Тукаевского района по личным вопросам
Альфия Когогина примет жителей Тукаевского района по личным вопросам

Прием будет проходить в кабинете №204 районной администрации с 10.00 до 12.00.

27 июля в 07:51
Промпарк «Развитие» в Челнах проводит отбор резидентов
Промпарк «Развитие» в Челнах проводит отбор резидентов

Размещение в промышленном парке позволит увеличить объем выпускаемой продукции в 5-6 раз и создать новые рабочие места.

26 июля в 16:48
Журналистка, уроженка Челнов, рассказала о своем выдворении из Украины
Журналистка, уроженка Челнов, рассказала о своем выдворении из Украины

Как передают СМИ слова Князевой, ей устроили пятичасовой допрос, после чего ночью повезли на границу с Россией.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

Ложь
Правда

Индекс правды: 75%
Проголосовало: 4

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 29 от 26 июля, 2017г.
27 июля 2017г. 12:49

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
В Челнах резидент ТОСЭР запускает производство с уникальной технологией анодирования
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяНовости
Выпуск 29 от 26 июля 2017 г.
Автор:

В Челнах резидент ТОСЭР запускает производство с уникальной технологией анодирования

В Челнах резидент ТОСЭР запускает производство с уникальной технологией анодирования

Корпус телефона может служить вечно, а мягкий алюминий — становится прочнее стали, и быть защищенным от коррозии. Журналистов Набережных Челнов пригласили на новое производство компании «Техноанод», которая год назад стала резидентом территории опережающего развития, и сейчас готовит к запуску уникальную для России линию по покрытию металлических изделий.

В России такого нет

Было бы странным ожидать, что группа журналистов (половина из которых — представительницы прекрасной половины человечества) смогут с ходу оценить преимущества твердого анодирования. Поэтому директор «Техноанод» Сергей Бараненко терпеливо отвечал на вопросы любопытствующих, и как можно проще пояснял саму технологию превращения мягкого алюминия в прочный и долговечный металл.

- У нас используется анодирование с очень низкой температурой электролитов. Это позволяет наращивать оксидный слой до 60 микрон, и использовать деталь в судостроении, морских климатах, в трущихся поверхностях — в поршневой группе, к примеру. В принципе, в промышленных масштабах в России такого пока нет.

На деле — новая линия анодирования, которую компания приобрела за 715 000 евро у итальянской фирмы Italtecno, представляет собой 26 резервуаров с прозрачными и не очень жидкостями: кислотой, органическими красителями или теплосдерживающими шариками (в режиме «сушка»). На титановую систему завешиваются детали, которые окунаются по очереди в каждую ванну. Один цикл занимает три часа, в процессе которого деталь очищают, промывают, в несколько этапов наносят покрытие, красят и сушат.

- Есть опытные образцы - мы пытаемся освоить технологию химического полирования, - поделился Бараненко. - Поверхность алюминия под воздействием агрессивной азотно-фосфорной кислоты делают очень гладкой. В результате, в нее можно смотреться, как в зеркало. Такой технологии в России пока нет.

По мнению специалистов, твердое анодирование, которое уже не один десяток лет широко применяется в Европе, позволит отечественным компаниям использовать алюминий в собственном производстве, а не вывозить металл на экспорт, что происходит сейчас.

Покрытие для смартфонов

Дочернее предприятие компании «Р.О.С.Л.А.» (мебельная отрасль) «Техноанод» было создано специально под ТОСЭР и отвечает всем его требованиям— в инновационное производство уже было инвестировано 69 миллионов рублей. Девять месяцев ушло только на изготовление и монтаж новой линии твердого анодирования. Сейчас в разгаре пусконаладочный процесс и обучение персонала.

- Для работы линии в круглосуточном режиме нужны три техника для компьютерной программы, два-четыре человека для загрузки, и два для разгрузки, - уточнил совладелец Italtecno Рафаэлле Финесси. - Гарантийный срок покрытия зависит от потребности клиента - корпус телефона (если не использовать химические продукты) может прослужить вечно.

Разговор о телефонах зашел не случайно — ведь именно эта итальянская компания в свое время поставляла оборудование в Китай для производства продукции компании Apple. Да и у челнинской фирмы есть задумка сотрудничать с производителем отечественных смартфонов, когда таковой появится в России по факту. Пока же «Техноанод» тестирует продукцию, к примеру, для тольяттинского завода «Лада», совместного предприятия «Кнорр-Бремзе Кама», «Астейс» (оборонная промышленность) и ПАО «КАМАЗ».

- Вообще, идея – закрыть несколько отраслей. Это авиационная промышленность и судостроительная, автомобилестроение, товары народного потребления, медицинское оборудование, возможно, электротехническая промышленность, мебельная фурнитура, - перечислил гендиректор «Р.О.С.Л.А.» Геннадий Гусаков. - Дальше будем ждать, когда промышленность подтянется к этой продукции.

С нуля

По словам Гусакова, пока говорить об итогах года работы, в плане конкретных заказов, не приходиться. Они выполнили тот минимум обязательств, которые взяли на себя перед городом — вложили инвестиции, создали 34 рабочих места со стартовой зарплатой в 29 000 рублей. В конце месяца дополнительно будет закуплено чешское оборудование на семь миллионов. В планах – начать производство собственных деталей. Для этого потребуется оборудование для высокоточной обработки. Кстати, на примере этого резидента, ТОСЭР столкнулся с проблемой.

- Они сначала получают статус резидента, а уже потом начинают деятельность. Если это формат brownfield - когда уже готовое производство, это одно. Но есть еще greenfield — производство «с нуля», как в данном случае, - пояснил заместитель руководителя исполкома Эльдар Тимергалиев. - И получается, новый резидент за год должен построить объект, закупить оборудование, сделать наладку всего, взять и обучить персонал. В очень краткие сроки. Мы сейчас ведем несколько проектов greenfield и сталкиваемся в такой проблемой, что по факту в первый год реализации нет необходимости создания рабочих мест. Поэтому мы хотим выйти с инициативой, чтобы на уровне Правительства РФ это пересмотрели.

Вообще, по ТОСЭР перед Челнами стоит до конца этого года план-минимум – 20 резидентов (на данный момент их 11). Сейчас в высокой степени проработки имеется еще 10 заявок в области химии, пищевой промышленности, бытовой техники, переработки. Планируется привлечь с ними 5–6 миллиардов рублей новых инвестиций и создать еще тысячу рабочих мест. 

СПРАВКА

Анодирование алюминия— это электролитический процесс в среде агрессивного электролита (серная кислота), в результате которого на поверхности алюминия образуется оксидная пленка. Пленки, которые образуются при этом процессе, имеют толщину от 5 до 25 мкм и надежно защищают металл от коррозии и механических повреждений. При твердом анодировании получают толстое покрытие (до 60 микрон). Применяется в машиностроении для компонентов, которым необходима очень стойкая к износу поверхность, например, поршней цилиндров и гидравлических механизмов.

Оцените материал:
  • Понравился: 2
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Ответьте на вопрос: «Противоположность севера» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru