В Челнах резидент ТОСЭР запускает производство с уникальной технологией анодирования

Корпус телефона может служить вечно, а мягкий алюминий — становится прочнее стали, и быть защищенным от коррозии. Журналистов Набережных Челнов пригласили на новое производство компании «Техноанод», которая год назад стала резидентом территории опережающего развития, и сейчас готовит к запуску уникальную для России линию по покрытию металлических изделий.

В России такого нет

Было бы странным ожидать, что группа журналистов (половина из которых — представительницы прекрасной половины человечества) смогут с ходу оценить преимущества твердого анодирования. Поэтому директор «Техноанод» Сергей Бараненко терпеливо отвечал на вопросы любопытствующих, и как можно проще пояснял саму технологию превращения мягкого алюминия в прочный и долговечный металл.

- У нас используется анодирование с очень низкой температурой электролитов. Это позволяет наращивать оксидный слой до 60 микрон, и использовать деталь в судостроении, морских климатах, в трущихся поверхностях — в поршневой группе, к примеру. В принципе, в промышленных масштабах в России такого пока нет.

На деле — новая линия анодирования, которую компания приобрела за 715 000 евро у итальянской фирмы Italtecno, представляет собой 26 резервуаров с прозрачными и не очень жидкостями: кислотой, органическими красителями или теплосдерживающими шариками (в режиме «сушка»). На титановую систему завешиваются детали, которые окунаются по очереди в каждую ванну. Один цикл занимает три часа, в процессе которого деталь очищают, промывают, в несколько этапов наносят покрытие, красят и сушат.

- Есть опытные образцы - мы пытаемся освоить технологию химического полирования, - поделился Бараненко. - Поверхность алюминия под воздействием агрессивной азотно-фосфорной кислоты делают очень гладкой. В результате, в нее можно смотреться, как в зеркало. Такой технологии в России пока нет.

По мнению специалистов, твердое анодирование, которое уже не один десяток лет широко применяется в Европе, позволит отечественным компаниям использовать алюминий в собственном производстве, а не вывозить металл на экспорт, что происходит сейчас.

Покрытие для смартфонов

Дочернее предприятие компании «Р.О.С.Л.А.» (мебельная отрасль) «Техноанод» было создано специально под ТОСЭР и отвечает всем его требованиям— в инновационное производство уже было инвестировано 69 миллионов рублей. Девять месяцев ушло только на изготовление и монтаж новой линии твердого анодирования. Сейчас в разгаре пусконаладочный процесс и обучение персонала.

- Для работы линии в круглосуточном режиме нужны три техника для компьютерной программы, два-четыре человека для загрузки, и два для разгрузки, - уточнил совладелец Italtecno Рафаэлле Финесси. - Гарантийный срок покрытия зависит от потребности клиента - корпус телефона (если не использовать химические продукты) может прослужить вечно.

Разговор о телефонах зашел не случайно — ведь именно эта итальянская компания в свое время поставляла оборудование в Китай для производства продукции компании Apple. Да и у челнинской фирмы есть задумка сотрудничать с производителем отечественных смартфонов, когда таковой появится в России по факту. Пока же «Техноанод» тестирует продукцию, к примеру, для тольяттинского завода «Лада», совместного предприятия «Кнорр-Бремзе Кама», «Астейс» (оборонная промышленность) и ПАО «КАМАЗ».

- Вообще, идея – закрыть несколько отраслей. Это авиационная промышленность и судостроительная, автомобилестроение, товары народного потребления, медицинское оборудование, возможно, электротехническая промышленность, мебельная фурнитура, - перечислил гендиректор «Р.О.С.Л.А.» Геннадий Гусаков. - Дальше будем ждать, когда промышленность подтянется к этой продукции.

С нуля

По словам Гусакова, пока говорить об итогах года работы, в плане конкретных заказов, не приходиться. Они выполнили тот минимум обязательств, которые взяли на себя перед городом — вложили инвестиции, создали 34 рабочих места со стартовой зарплатой в 29 000 рублей. В конце месяца дополнительно будет закуплено чешское оборудование на семь миллионов. В планах – начать производство собственных деталей. Для этого потребуется оборудование для высокоточной обработки. Кстати, на примере этого резидента, ТОСЭР столкнулся с проблемой.

- Они сначала получают статус резидента, а уже потом начинают деятельность. Если это формат brownfield - когда уже готовое производство, это одно. Но есть еще greenfield — производство «с нуля», как в данном случае, - пояснил заместитель руководителя исполкома Эльдар Тимергалиев. - И получается, новый резидент за год должен построить объект, закупить оборудование, сделать наладку всего, взять и обучить персонал. В очень краткие сроки. Мы сейчас ведем несколько проектов greenfield и сталкиваемся в такой проблемой, что по факту в первый год реализации нет необходимости создания рабочих мест. Поэтому мы хотим выйти с инициативой, чтобы на уровне Правительства РФ это пересмотрели.

Вообще, по ТОСЭР перед Челнами стоит до конца этого года план-минимум – 20 резидентов (на данный момент их 11). Сейчас в высокой степени проработки имеется еще 10 заявок в области химии, пищевой промышленности, бытовой техники, переработки. Планируется привлечь с ними 5–6 миллиардов рублей новых инвестиций и создать еще тысячу рабочих мест.

СПРАВКА

Анодирование алюминия— это электролитический процесс в среде агрессивного электролита (серная кислота), в результате которого на поверхности алюминия образуется оксидная пленка. Пленки, которые образуются при этом процессе, имеют толщину от 5 до 25 мкм и надежно защищают металл от коррозии и механических повреждений. При твердом анодировании получают толстое покрытие (до 60 микрон). Применяется в машиностроении для компонентов, которым необходима очень стойкая к износу поверхность, например, поршней цилиндров и гидравлических механизмов.