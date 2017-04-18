В Челнах у активистов не было шансов согласовать антикоррупционный митинг

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18 апреля в 17:04
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию

Челнинцы будут защищать честь России и Татарстана на международных соревнованиях.

18 апреля в 13:39
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов

В Казани прошел очередной Съезд духовных лидеров Татарстана, на котором ещё на четыре года продлили полномочия главе республиканской умы.

18 апреля в 13:08
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками

Указом президента РТ этот год был объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
18 апреля в 10:01
В Татарстане нашли тело мужчины без головы
В Татарстане нашли тело мужчины без головы

Возле поселка Мирный прохожие нашли обезглавленное тело человека. Как сообщает СУ СКР по Республике Татарстан, голова погибшего находилась рядом. Эксперты полагают, что ее от тела отделили животные.
18 апреля в 08:22
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя

Супруги поругались, и дочка пожаловалась на мужа отцу. Пенсионер  схватил гранату и пошел в дом к зятю. Он бросил ее в помещение, но молодой человек успел выскочить за дверь.

18 апреля в 08:12
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели

Компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке. В какой-то момент лодку захлестнуло волной, и она перевернулась.

18 апреля в 08:06
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию

В Москве, в 50 метровом  плавательном бассейне  спортивного комплекса «Олимпийский», прошел Чемпионат России по плаванию.

17 апреля в 14:38
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь

Животное несколько сотен метров тащило за собой ребенка, выпавшего из седла.

17 апреля в 14:13
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити

На часть стены со стороны улицы Батурина злоумышленники нанесли символику высотой в метр.

17 апреля в 13:41
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства

Это бывший директор Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Айрат Сагдеев.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №14 от 12 апреля, 2017г.
19 апреля 2017г. 07:33

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Выпуск №14 от 12 апреля 2017 г.
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В Челнах у активистов не было шансов согласовать антикоррупционный митинг

В Челнах у активистов не было шансов согласовать антикоррупционный митинг

Любопытный факт выяснился в ходе судебного заседания, который проводился по иску общественного активиста Дмитрия Тетерина в адрес исполнительного комитета Набережных Челнов. Напомним, он подавал заявку на проведение 26 марта пикета против коррупции на площади «Азатлык», в рамках общероссийской акции. Исполком ему отказал и мероприятие прошло несогласованным, после чего организатора и еще восьмерых наиболее активных участников доставили в полицию и составили административный протокол. Теперь им грозит штраф до 20 000 рублей, суды пройдут в конце апреля.

- Я подал иск на исполком, потому как он при отказе согласовать пикет не предоставил мне, как положено по закону, альтернативной площадки или времени проведения акции, - рассказал нам Дмитрий. - Однако, суд отказал в удовлетворении моего иска, сославшись на то, что истек десятидневный срок. При этом, суд не пояснил, кто в итоге прав — я или исполком.

Без вариантов

Другой общественный активист — Раушан Валиуллин, который так же участвовал в несанкционированном пикете, рассказал нашему корреспонденту про одну деталь — оказывается, на день проведения общероссийской акции против коррупции представитель набережночелнинского отделения общественной организации «Молодая гвардия» «застолбил» все площадки города.

- Галиуллин (Рустам Рафикович, руководитель отдела по связям с общественностью исполкома- ред.) сказал, что на весь город на 25-26 марта заявились молодогвардейцы. В итоге потом они, якобы, 24 числа позвонили ему и сказала, что нигде ничего не будет проводить, - сообщил Раушан детали, открывшиеся во время судебного заседания.

То есть, у кого-то другого не было вообще шанса согласовать в исполкоме проведение другого митинга или пикета.

Прекрасный финал

Тем временем, на фоне главной вчерашней новости о назначении Алексея Песошина на должность Премьер-министра Татарстана, затерялась немаловажная новость — принятие Госсоветом РТ законопроекта об изменениях в Законе «О митингах». Об этом сообщил на своей страничке в соцсети представитель коммунистов в Государственном совете республики Артем Прокофьев.

«Я 5 раз пытался внести изменения в закон о митингах. Мои предложения были не послаблением, а доработкой закона. Так, чтобы он адекватно работал. Но вместо смягчения, сегодня мы видим ужесточение закона уже с другой стороны. Те изменение, которые были предложены - это, по сути, ответ на то недовольство, которое граждане высказывают сегодня» - написал Прокофьев в Фейсбуке.

Согласно нововведениям, в уведомлении о проведении публичной акции теперь должны быть указаны:

- Цель публичного мероприятия (с точной формулировкой предлагаемого к обсуждению вопроса и (или) события, вызвавшего причину проведения мероприятия),

- Формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка,

- Организации медицинской помощи с учетом численности и условий проведения публичного мероприятия,

- Намерение использовать звукоусиливающие технические средства при проведении публичного мероприятия.

«Нам сказали, что практика показала, что эти изменения необходимы. Какая практика? Практика как раз показала, что проблема не в том, как у нас подают заявки. А в том, как согласовывают мероприятия. В городе вдруг все места оказываются заняты. Думаю, мы с вами все понимаем, о чем речь» - продолжил критику коммунист.

В довершении Прокофьев язвительно высказался о том, что теперь нужно дополнить новый закон требованием подавать явку с повинной в правоохранительные органы организаторам митингов, а также заявку на одиночное шествие для каждого выходящего из квартиры. «Это будет прекрасный финал того, куда мы идем в регулировании публичных мероприятий». 

За принятие этого законопроекта, по словам депутата, проголосовало большинство парламентариев. «Против» проголосовало четыре депутата, а двое – воздержались.

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