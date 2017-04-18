В Челнах у активистов не было шансов согласовать антикоррупционный митинг

Любопытный факт выяснился в ходе судебного заседания, который проводился по иску общественного активиста Дмитрия Тетерина в адрес исполнительного комитета Набережных Челнов. Напомним, он подавал заявку на проведение 26 марта пикета против коррупции на площади «Азатлык», в рамках общероссийской акции. Исполком ему отказал и мероприятие прошло несогласованным, после чего организатора и еще восьмерых наиболее активных участников доставили в полицию и составили административный протокол. Теперь им грозит штраф до 20 000 рублей, суды пройдут в конце апреля.

- Я подал иск на исполком, потому как он при отказе согласовать пикет не предоставил мне, как положено по закону, альтернативной площадки или времени проведения акции, - рассказал нам Дмитрий. - Однако, суд отказал в удовлетворении моего иска, сославшись на то, что истек десятидневный срок. При этом, суд не пояснил, кто в итоге прав — я или исполком.

Без вариантов

Другой общественный активист — Раушан Валиуллин, который так же участвовал в несанкционированном пикете, рассказал нашему корреспонденту про одну деталь — оказывается, на день проведения общероссийской акции против коррупции представитель набережночелнинского отделения общественной организации «Молодая гвардия» «застолбил» все площадки города.

- Галиуллин (Рустам Рафикович, руководитель отдела по связям с общественностью исполкома- ред.) сказал, что на весь город на 25-26 марта заявились молодогвардейцы. В итоге потом они, якобы, 24 числа позвонили ему и сказала, что нигде ничего не будет проводить, - сообщил Раушан детали, открывшиеся во время судебного заседания.

То есть, у кого-то другого не было вообще шанса согласовать в исполкоме проведение другого митинга или пикета.

Прекрасный финал

Тем временем, на фоне главной вчерашней новости о назначении Алексея Песошина на должность Премьер-министра Татарстана, затерялась немаловажная новость — принятие Госсоветом РТ законопроекта об изменениях в Законе «О митингах». Об этом сообщил на своей страничке в соцсети представитель коммунистов в Государственном совете республики Артем Прокофьев.

«Я 5 раз пытался внести изменения в закон о митингах. Мои предложения были не послаблением, а доработкой закона. Так, чтобы он адекватно работал. Но вместо смягчения, сегодня мы видим ужесточение закона уже с другой стороны. Те изменение, которые были предложены - это, по сути, ответ на то недовольство, которое граждане высказывают сегодня» - написал Прокофьев в Фейсбуке.

Согласно нововведениям, в уведомлении о проведении публичной акции теперь должны быть указаны:

- Цель публичного мероприятия (с точной формулировкой предлагаемого к обсуждению вопроса и (или) события, вызвавшего причину проведения мероприятия),

- Формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка,

- Организации медицинской помощи с учетом численности и условий проведения публичного мероприятия,

- Намерение использовать звукоусиливающие технические средства при проведении публичного мероприятия.

«Нам сказали, что практика показала, что эти изменения необходимы. Какая практика? Практика как раз показала, что проблема не в том, как у нас подают заявки. А в том, как согласовывают мероприятия. В городе вдруг все места оказываются заняты. Думаю, мы с вами все понимаем, о чем речь» - продолжил критику коммунист.



В довершении Прокофьев язвительно высказался о том, что теперь нужно дополнить новый закон требованием подавать явку с повинной в правоохранительные органы организаторам митингов, а также заявку на одиночное шествие для каждого выходящего из квартиры. «Это будет прекрасный финал того, куда мы идем в регулировании публичных мероприятий».

За принятие этого законопроекта, по словам депутата, проголосовало большинство парламентариев. «Против» проголосовало четыре депутата, а двое – воздержались.