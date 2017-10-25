В Челнах вспомнят 33-х бойцов, не вернувшихся из Чечни

Об уникальном частном музее «Боевой Славы», который уже 14 лет работает силами челнинских поисковиков-энтузиастов, «Вечерка» уже писала не раз. Его особенность, в первую очередь, в постоянном пополнении действительно раритетными экспонатами. Макеты оружия времен ВОВ и личные вещи солдат РККА члены поискового отряда привозят из экспедиций, форма шьется или реставрируется за счет них же, искренне увлеченных своим делом людей.
В последние годы музей стал пополняться разнообразной техникой — подвальное помещение уже вместило в себя советский и немецкий мотоциклы, старинные автомобили «Опель Кадет» и «Опель Капитан», Броневик Б4 6А, немецкую пушку КА-38.
- Перспективы у развития музея грандиозные. Технику сами находим и сами реставрируем. Вопрос в другом – ее уже девать некуда, - рассказал командир объединения ПО «Полевая Почта. Герат» Наиль Каюмов. – Сейчас в планах приобретение немецкого танка «Тигр» Т3 для организации панорамы сражения. Проблема только в помещении. Этот вопрос уже много лет остается не решенным.
Сейчас поисковики готовят городу новый сюрприз. Нам удалось подсмотреть за ходом подготовки к нему – судя по всему, ребята занимаются реставрацией УАЗ-469, который активно использовался вооруженными силами России в ходе «чеченских кампаний».
– Есть у нас такая традиция – каждый год на день рождения музея к нам приходят мамы «афганцев» и «чеченцев» – тех героев, которые погибли, - признался Наиль Каюмов (который и сам является ветеранов войны в Афганистане). - Было решено силами ребят-поисковиков, прошедших Чечню, расширить экспозицию, посвященную той антитеррористической операции. Это дань памяти 33-м бойцам, которые не вернулись домой, это просветительская работа в рядах школьников – подрастающего поколения. Все будет грандиозно и реалистично.
КСТАТИ
По всем вопросам обращаться: 56/07 (здание школы №84), офис ЧОП «Герат Челны», «Объединение поисковых отрядов «Полевая почта» и «Герат». т. 8-904-669-0625, Каюмов Наиль Раитович.
Комментарии посетителей
Стоит только чиновников, гос служащих обязать отвечать на вопросы на языке на котором задаются вопросы -...
уж сколько людей умирают от тромбоза и очень многие после капельницы
Ваше сообщения открывает всю суть существующей системы. Которая приводит к вытеснению татарского языка из...
модеры, уберите эту защиту от спама или сделайте ее ярко, или сделайте чтоб текст сохранялся, если кто забыл...
модеры, уберите эту защиту от спама или сделайте ее ярко, или сделайте чтоб текст сохранялся, если кто забыл...
На русский язык переводили и переводят, потому что родители-татары тоже выбирают русский язык обучения....
Всем татарам не знающих родной татарский нужно подать иски. Так как садиков натарских мало, их вообще...
надо еще на аквапарки наехать - в гребаной ривьере совсем охренели, пакетик чая со 100 граммами кипятка 60р., а...
у тебя сколько выигранных процессов? если не в европейском суде, то хотя бы в районном?
Че та мало - миллион. Проси уж сразу миллиард, причем не деревянных, а вечнозеленых. А шибко умному адвокату...
С ноября 2017 года идёт оживлённая переписка жителей “Маленькой Страны” с руководителями Тукаевского района......
30 лет нужно трудится с зарплатой 50 тысяч рублей в месяц чтобы накопить 20 миллионов рублей. Откуда у этого...
А ещё говорят, что в Челнах жить скучно и “пойти некуда”... Для нормальных энергичных людей жить нескучно даже...
Татары живут на своей родной земле и имеют полное право иметь свои татарские школы и высшие учебные...
Россия большая - Вы спокойно можете уехать в другой город России, где не изучают татарский язык в...
Это крымская кликуша всех взбудоражила. Не нравится-не ходите! Уверен, они и историю не знают, и библию не...
Что за уроды поставили значок “нравится” на такой печальной новости? Вы совсем с ума сошли что ли?
Лёня, не обращай внимания на мракобесов.
“Я не читал, но осуждаю!” Где-то я уже такое слышал... P.S. Не нравится - не ходи, не смотри.
А запуск образовательной программы «Курс прорывного лидерства» для руководителей высшего звена...