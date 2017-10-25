В Челнах вспомнят 33-х бойцов, не вернувшихся из Чечни

Об уникальном частном музее «Боевой Славы», который уже 14 лет работает силами челнинских поисковиков-энтузиастов, «Вечерка» уже писала не раз. Его особенность, в первую очередь, в постоянном пополнении действительно раритетными экспонатами. Макеты оружия времен ВОВ и личные вещи солдат РККА члены поискового отряда привозят из экспедиций, форма шьется или реставрируется за счет них же, искренне увлеченных своим делом людей.

В последние годы музей стал пополняться разнообразной техникой — подвальное помещение уже вместило в себя советский и немецкий мотоциклы, старинные автомобили «Опель Кадет» и «Опель Капитан», Броневик Б4 6А, немецкую пушку КА-38.

- Перспективы у развития музея грандиозные. Технику сами находим и сами реставрируем. Вопрос в другом – ее уже девать некуда, - рассказал командир объединения ПО «Полевая Почта. Герат» Наиль Каюмов. – Сейчас в планах приобретение немецкого танка «Тигр» Т3 для организации панорамы сражения. Проблема только в помещении. Этот вопрос уже много лет остается не решенным.

Сейчас поисковики готовят городу новый сюрприз. Нам удалось подсмотреть за ходом подготовки к нему – судя по всему, ребята занимаются реставрацией УАЗ-469, который активно использовался вооруженными силами России в ходе «чеченских кампаний».

– Есть у нас такая традиция – каждый год на день рождения музея к нам приходят мамы «афганцев» и «чеченцев» – тех героев, которые погибли, - признался Наиль Каюмов (который и сам является ветеранов войны в Афганистане). - Было решено силами ребят-поисковиков, прошедших Чечню, расширить экспозицию, посвященную той антитеррористической операции. Это дань памяти 33-м бойцам, которые не вернулись домой, это просветительская работа в рядах школьников – подрастающего поколения. Все будет грандиозно и реалистично.

КСТАТИ

По всем вопросам обращаться: 56/07 (здание школы №84), офис ЧОП «Герат Челны», «Объединение поисковых отрядов «Полевая почта» и «Герат». т. 8-904-669-0625, Каюмов Наиль Раитович.