В Челнах вспомнят 33-х бойцов, не вернувшихся из Чечни

Вход | Регистрация
Курсы валют (25.10.2017):
$57.5852+0.0734 67.6856-0.2071
Погода в Набережных Челнах:
Облачно Пасмурно Пасмурно
-2° -3° -1°
Вечер
25 октября		 Ночь
26 октября		 Утро
26 октября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
25 октября в 15:47
45-летнего мужчину из Тукаевкого района с ожогами доставили в реанимацию БСМП
45-летнего мужчину из Тукаевкого района с ожогами доставили в реанимацию БСМП

Возгорание началось в автомобиле КАМАЗ, где произошло замыкание электропроводки, затем перекинулось на гараж.

25 октября в 13:13
МВД предложило ужесточить наказание за повторную пьяную езду
МВД предложило ужесточить наказание за повторную пьяную езду

В настоящий момент наказание за пьяное вождение варьируется от штрафа в 30 000 руб. с лишением прав на срок от полутора до двух лет и до лишения свободы на срок до двух лет при повторном правонарушении.

25 октября в 12:25
В 2018 году в «Бегишево» откроют прямой авиарейс до турецкого Мармариса
В 2018 году в «Бегишево» откроют прямой авиарейс до турецкого Мармариса

Планируется, что полеты будет совершать российская авиакомпания AZUR AIR.

25 октября в 12:15
Ночью на трассе Челны – Заинск погиб неизвестный пешеход
Ночью на трассе Челны – Заинск погиб неизвестный пешеход

«Лада Приора», управляемая 31-летним водителем из Челнов, сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Мужчину отбросило на движущуюся иномарку «Киа Опирус».
25 октября в 10:31
В Челнах тело волонтера-зоозащитника было найдено в лифте
В Челнах тело волонтера-зоозащитника было найдено в лифте

Эксперты оперативно-следственной группы, выехавшие на место происшествия, обнаружили на теле умершей точечный след, предположительно, от укола.

25 октября в 08:45
Не подготовившие дома к зиме УК и ТСЖ Тукаевского района заплатят штраф
Не подготовившие дома к зиме УК и ТСЖ Тукаевского района заплатят штраф

По 4000 рублей штрафа придется заплатить управляющим компаниям «Тамерлан» и «Доверие», а также товариществу собственников жилья «Нефтебаза» Тукаевского района.

25 октября в 08:27
В РТ объявлен всероссийский конкурс детского рисунка «Природа родного края»
В РТ объявлен всероссийский конкурс детского рисунка «Природа родного края»

Принять участие в конкурсе могут дети от 7 до 9 лет; от 10 до 14 лет; от 15 до 18 лет. Необходимо зарегистрироваться до 1 ноября на сайте конкурса: www.эко2017.рф и разместить там свою работу в электронном виде.

25 октября в 08:22
У россиян появятся «вечные» электронные медкарты на госуслугах
У россиян появятся «вечные» электронные медкарты на госуслугах

В настоящее время на портале госуслуг можно вызвать доктора на дом, записаться на прием к врачу. В скором времени будут доступны еще две опции — просмотр истории болезни и оформление полиса ОМС.
25 октября в 07:56
В Челнах всплеск гриппа ожидается в конце октября
В Челнах всплеск гриппа ожидается в конце октября

С наступлением холодов традиционно увеличивается количество людей, заболевших гриппом.

24 октября в 15:53
Дорожное хозяйство Челнов вошло в Топ-5 по России
Дорожное хозяйство Челнов вошло в Топ-5 по России

Финансовый университет при Правительстве РФ провел замер потребительских оценок состояния дорожного хозяйства в крупных и средних городах.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 33%
Проголосовало: 73

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
25 октября 2017г. 16:36

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Олег Газманов спел песню про выпавший в Челнах снег (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяНовости
Выпуск 42 от 24 октября 2017 г.
Автор:

В Челнах вспомнят 33-х бойцов, не вернувшихся из Чечни

В Челнах вспомнят 33-х бойцов, не вернувшихся из Чечни

Об уникальном частном музее «Боевой Славы», который уже 14 лет работает силами челнинских поисковиков-энтузиастов, «Вечерка» уже писала не раз. Его особенность, в первую очередь, в постоянном пополнении действительно раритетными экспонатами. Макеты оружия времен ВОВ и личные вещи солдат РККА члены поискового отряда привозят из экспедиций, форма шьется или реставрируется за счет них же, искренне увлеченных своим делом людей. 

В последние годы музей стал пополняться разнообразной техникой — подвальное помещение уже вместило в себя советский и немецкий мотоциклы, старинные автомобили «Опель Кадет» и «Опель Капитан», Броневик Б4 6А, немецкую пушку КА-38.

- Перспективы у развития музея грандиозные. Технику сами находим и сами реставрируем. Вопрос в другом – ее уже девать некуда, - рассказал командир объединения ПО «Полевая Почта. Герат» Наиль Каюмов. – Сейчас в планах приобретение немецкого танка «Тигр» Т3 для организации панорамы сражения. Проблема только в помещении. Этот вопрос уже много лет остается не решенным. 

Сейчас поисковики готовят городу новый сюрприз. Нам удалось подсмотреть за ходом подготовки к нему – судя по всему, ребята занимаются реставрацией УАЗ-469, который активно использовался вооруженными силами России в ходе «чеченских кампаний». 

– Есть у нас такая традиция – каждый год на день рождения музея к нам приходят мамы «афганцев» и «чеченцев» – тех героев, которые погибли, - признался Наиль Каюмов (который и сам является ветеранов войны в Афганистане). - Было решено силами ребят-поисковиков, прошедших Чечню, расширить экспозицию, посвященную той антитеррористической операции. Это дань памяти 33-м бойцам, которые не вернулись домой, это просветительская работа в рядах школьников – подрастающего поколения. Все будет грандиозно и реалистично. 

КСТАТИ

По всем вопросам обращаться: 56/07 (здание школы №84), офис ЧОП «Герат Челны», «Объединение поисковых отрядов «Полевая почта» и «Герат». т. 8-904-669-0625, Каюмов Наиль Раитович. 

Оцените материал:
  • Понравился: 2
  • Не понравился: 1
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Ответьте на вопрос: «Противоположность севера» ?

Комментарии:

.
24.10.2017 13:00

А ещё говорят, что в Челнах жить скучно и “пойти некуда”... Для нормальных энергичных людей жить нескучно даже в маленькой деревне, не говоря уж о таком большом городе, как Челны... А эти ребята, сохраняя память о погибших, какую память оставят о себе!

Ответить
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru