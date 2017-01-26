В Челнах знаменитые фотографы представили 100 лучших работ (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Широкороты, морские и крылатые зебры, затонувшая Божья матерь с Иисусом, улыбка акула и опасная близость медузы — все это в уникальном проекте «Дикий подводный мир».

У челнинцев есть возможность взглянуть на подводный мир глазами известных профессиональных фотографов. 100 лучших работ на подводную тематику представлены на фотовыставке, открывшейся 18 января в музее истории города.

Интересно не только разглядывать невероятных обитателей глубинных вод, но и читать описания, которые авторы (более 50 фотографов из семи стран) подготовили к своим работам.

«Невероятные впечатления получаешь в тот момент когда лежишь на дне лицом вверх затаив дыхание и акула проходит в нескольких сантиметрах над тобой демонстрируя свою великолепную улыбку» - так вспоминает свою фото-охоту на хищника Константин Новиков.

Как делились впечатлениями посетители выставки, фотографии настолько живые, что когда всматриваешься в них, то как будто находишься рядом с морскими обитателями и можешь потрогать их, рассмотреть все тонкости морской флоры и фауны Египта, Камчатки, Мальдив, Филиппин, Индонезии, Канарских островов.

Посетить экспозицию можно до 15 февраля.