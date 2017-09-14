В Челнах зрители могут не увидеть «Матильду»-в кинотеатры пришли письма с угрозами

«Страсти по Матильде» превзошли все художественные замыслы самого автора скандальной картины, Алексея Учителя. И если до недавнего времени истерика депутата ГД РФ Натальи Поклонской воспринималась многими довольно саркастично - «хороший пиар для фильма», то сейчас жизнь и здоровье зрителей, взбудораженных шумихой и ожидающих выхода кино в прокат, могут оказаться под угрозой. Во всяком случае, по информации нашего источника, прокатная компания на полном серьезе рекомендовала челнинским кинотеатрам написать уведомление в местную полицию и попросить обеспечения охраны людей во время показа «Матильды».

Не великомученик, а страстотерпец

Что же, собственно, настолько взбудоражило религиозную общественность, что они устроили протестный крестный ход в Санкт-Петербурге на сто тысяч человек? Известно, что работа над картиной «Матильда» началась в 2010 году с разработки сценария, автором которого стал российский писатель Александр Терехов. В бюджет фильма были вложены 25 млн долларов, большинство из которых пошли на декорации и костюмы.

Сюжет киноленты достаточно прост. Это любовная история, которая длилась с момента знакомства 22-летнего цесаревича и 18-летней танцовщицы Матильдой Кшесинской в 1890 году и до момента коронации Николая II с супругой Александрой Федоровной в 1896 году.

Поначалу съемкам исторического фильма в России не придали значения, но когда производство картины было в самом разгаре, посыпались возражения против съемок и призывы запретить фильм. Критики картины считают, что любовь между Матильдой и царем была платонической, а не похотливой, и требуют не допустить клеветы на Николая II, который был причислен церковью к лику святых. Конечно, наибольшую лепту в раздувание скандала внесла Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Она несколько раз направляла в Генпрокуратуру РФ просьбу о проверке фильма, однако правоохранители не обнаружили нарушений.

Николай Романов вместе со своей семьей действительно был канонизирован* РПЦ, однако не потому что вел праведную жизнь или был великомучеником, а, скажем так, по факту расстрела.

- То есть, жизнь он прожил не святую, естественно, но завершил ее страстотерпцем — принял мученическую смерть за веру. По большому счету, этим ли мы должны заниматься, проблемой «Матильды»? Молитва у нас есть, надо молится, а не бегать с лозунгами, церковь никогда не должна затевать революции. Это лично мое мнение, - высказался в беседе с корреспондентом «ВЧ» настоятель Храма святых бессребреников Космы и Дамиана протоиерей Олег Богданов. - Фильм я не пойду смотреть. Это, конечно, гадко и омерзительно. Он (Алексей Учитель-ред.) хочет показать жизнь Николая с какой-то такой стороны. А что, у него лучшего чего-то не нашлось в жизни для фильма? Это у самого Учителя мысли развратные, раз он такую сторону видит. Вы знаете, он мне педофила напоминает этим поступком.

Гори за Матильду

Сегодня стало известно, что крупнейшие кинотеатры страны начали отказываться от показов киноленты. Дело в том, что еще в начале года организация «Христианское государство — святая Русь» отправила в кинотеатры Москвы больше тысячи писем с требованием отказаться от проката фильма Алексея Учителя. «Братья» организации предупредили, что действуют во всех регионах России, и «готовы многим пожертвовать, в том числе и жизнью».

«Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будет рассмотрена, как ваше желание унизить Святых Православной Церкви и провокация к «русскому майдану. Любое ваше заявление в полицию, прокуратуру или органы правопорядка будет расценено, как желание заработать на прокате фильма «Матильда», порочащего Святых и провоцирующего к гражданской войне. Очевидно, если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть, может даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ, настолько Любит, что готов идти хоть в тюрьму, хоть на смерть», - говорилось в письмах.

Тогда эти угрозы мало кто воспринял всерьез. Но 4 сентября они стали реальностью, когда житель Ирбита Денис Мурашов протаранил на автомобиле двери екатеринбургского кинотеатра «Космос» и поджег его, мотивируя свои действия мерами против нашумевшего фильма. Кроме того, в августе в Санкт-Петербурге здание, в котором находятся студия «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя, забросали бутылками с зажигательной смесью. Возникло небольшое возгорание, но пожара удалось избежать. А 11 сентября неизвестные подожгли автомобили у московского офиса компании адвоката Учителя Константина Добрынина.

Среди кинотеатров, которые не стали рисковать своей безопасностью, оказался и кинокомплекс «Синема-парк». Другой челнинский кинотеатр «Иллюзиум» пока еще не принял решение. Как рассказали «Вечерке» представители кинокомплекса, это первый в их истории случай, когда директору поступают угрозы от противников фильма.

- Он (фильм-ред.) стоит в списке рассматриваемых, но его еще не подтверждали. Прокат фильма подтверждается обычно за месяц, то есть не ранее 26 сентября мы решим, будет ли это кино, - рассказал «ВЧ» представитель «Иллюзиум». - Очень серьезная ситуация вокруг этого фильма, приходят в кинотеатры угрозы, пока еще вопрос открыт. Директору было письмо с прямыми угрозами.

Не перегибать палку

«Матильда» поделила общество на два лагеря — защитников и противников фильма. Тех, кто пойдет смотреть картину и тех, кто не станет делать это из принципа. Так, министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин уже обозначил свою позицию, заявив, что пойдет на показ «Матильды».

«В настоящее время что-либо говорить о картине, которую я не видел, и делать выводы по трейлеру— преждевременно. На фильм я пойду. Мне хочется составить собственное мнение об этой картине»,— сказал Сибагатуллин «БИЗНЕС Online».

В беседе с нашим корреспондентом директор русского драматического театра «Мастеровые» выразил свое мнение о том, что художник имеет право излагать свое видение тех или иных исторических событий.

- Если это видение не соответствует исторической достоверности, то он должен это указать, что это его фантазии, а лучше не использовать реальные имена (при этом внешнее сходство допустимо). Вспомните, что случилось с Сальери, никакого отношения к смерти Моцарта он не имеет, но благодаря фантазии художника Пушкина он превратился в отравителя, - заметил Армандо Диамантэ. - Властям Италии даже пришлось провести настоящий суд и Сальери был оправдан. Зрителей я призываю к терпимости, не нравится - не ходите, наказывайте рублем, не надо ничего поджигать. На Матильду идти не собирался, так как я не хожу в кино, но такая травля вызывает интерес и желание пойти на фильм появляется. Уверен, что Поклонская- лучший промоутер картины и ее действия носят обратный эффект. Даже начал подозревать, не вступила ли она в сговор с Алексеем Учителем

- В учебниках истории так и пишется: у нас есть Иван Грозный, Петр Великий, Игорь Старый, а у Николая-то прозвище известное - Кровавый. Множество страниц из его жизни связаны с кровавыми событиями: вхождение на престол с огромной давкой, участие в Мировой войне, где множество наших солдат полегло. Так что трудно говорить, что он прям какой-то идеал, - выразил своем мнение преподаватель истории и челнинский активист Раушан Валиуллин. - Почему бы не поразмышлять какой он был человек, как молодость провел, с кем встречался, с кем дружбу водил, с кем любовью занимался? Мое личное мнение, что вторгаться в право людей выражать свое мнение, вторгаться в творчество - это недопустимо в демократическом обществе и правовом государстве. Если тебе неприятно, не покупай билет и не ходи. Я например, не знаю, пойду или не пойду, скорее всего хотел бы сходить. Очень жаль, что кинотеатры отказываются. Придется, видимо, смотреть в интернете.

Смогут ли челнинцы увидеть скандальную картину на широком экране, станет известно в конце сентября. В любом случае, прокатная компания рекомендовала всем директорам кинотеатров обратиться заранее в городскую полицию для обеспечения безопасности зрителей. В том, что несмотря на все угрозы, многие захотят прийти на "Матильду", сомнений нет - запретный плод сладок. Премьера картины во Владивостоке прошла 12 сентября при полном аншлаге. В широкий российский прокат фильм выйдет 26 октября.

*Канониза́ция ца́рской семьи́— прославление в лике православных святых последнего российского императора Николая II, который отрёкся от престола 2 марта1917 года, его жены и пятерых детей, расстрелянных в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на17 июля1918 года.

В1981 году были причислены к лику мучеников Русской православной церковью заграницей, а в 2000 году, после продолжительных споров, вызвавших значительный резонанс в России, были канонизированы Русской православной церковью, и в настоящий момент почитаются ею как «царственные страстотерпцы»