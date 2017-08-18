В Набережных Челнах дети, заражаясь от бездомных животных, теряют волосы на голове

В Челнах значительно выросло количество людей, заболевших микроспорией.

– Родители, будьте осторожны! Дети сплошь и рядом заражаются стригущим лишаем. У моего пятилетнего сына выпали на голове волосы. Мы даже и не знали, что такое бывает. Он подцепил заразу в деревне у бабушки, где постоянно таскал в дом бездомных кошек, – написала нам челнинка Розалия Самойлова.

Начался пик заболеваемости

Врач эпидемиолог Набережночелнинского КВД Альфия Шарипова объяснила, что это заболевание называется «микроспория» и рассказала, что за последние месяцы в городе уже зарегистрировано 140 случаев инфицирования. Чаще всего заражаются микроспорией дети до семи лет.

– Пик заболеваемости приходится на август, сентябрь и октябрь. Во всех случаях причиной заболевания становится контакт с больными кошками и собаками, особенно бродячими, - объяснила специалист. – они живут в подвалах, на лестничных площадках, у мусорных баков, кочуют из одного двора в другой, передавая заболевание друг другу. От животных заражаются дети, которые приносят их домой, играют с ними, кладут в постель.

Врача возмущает то, что взрослые часто безответственно относятся и к здоровью своих детей, и к животным. Выбрасывают больных кошек или собак на улицу, вместо того, чтобы обратиться за лечением к ветеринару.

Эпидемиолог рекомендовала в случаях соприкосновения с больными животными тщательно вымыть руки с мылом, царапины и ссадины смазать 5% йодом, сменить одежду, снятые вещи прокипятить или прогладить горячим утюгом.

Это стригущий лишай

Специалист пояснила, что от больного человека к здоровому данное заболевание может перейти через различные зараженные предметы: головные уборы, расчески, постель и одежду. Инкубационный период при микроспории составляет 5-7 дней. В нашей республике регистрируются в основном две формы заболевания – микроспория гладкой кожи и микроспория кожи волосистой части головы.

В первом случае на месте внедрения гриба появляется отечное пятно, бледно-розовой окраски с четкими границами в виде возвышающегося валика ярко-красного цвета, то есть очаг имеет вид кольца. Одновременно могут поражаться пушковые волосы, что затрудняет лечение заболевания.

Поражение кожи волосистой части головы встречается преимущественно у детей 5 - 12 лет. Очаги микроспории кожи волосистой части головы располагаются главным образом на макушке, в теменной и височных областях, – пояснила врач. – Обычно это 1 - 2 крупных проплешины величиной от 2 до 5 см, с округлыми или овальными очертаниями и четкими границами. По периферии крупных очагов могут быть мелкие очажки диаметром 0,5-1,5 см.

– В начале заболевания на месте заражения образуется участок шелушения. Через неделю процесс распространяется на сами волосы, которые становятся хрупкими, обламываются и выглядят как бы подстриженными. Отсюда второе название болезни - «стригущий лишай», – подытожила Альфия Шарипова.

Медики дали советы, как обезопасить свою семью:

1. Домашних кошек и собак по мере надобности мойте с мылом, не допускайте появления у них блох и обязательно, хотя бы один раз в год, показывайте ветеринарному врачу.

2. При появлении на коже или голове шелушащихся пятен или очагов, нужно немедленно обратиться к дерматологу.

3. Если дома уже кто-то заболел микроспорией, необходимо прокипятить все нательное и постельное белье, которыми пользовался больной, шапки лучше всего уничтожить.

4. Микроспорию нужно начинать лечить немедленно, иначе она примет хроническую форму, что в итоге может привести к необратимому выпадению волос.

Кстати!

Сегодня микроспория является самой распространенной грибковой инфекцией кожи. У животных ее видно по участкам облысения на морде, на ушах, а также на передних, реже задних, лапах.