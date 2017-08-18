В Набережных Челнах дети, заражаясь от бездомных животных, теряют волосы на голове

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18 августа в 08:07
С начала года в Челнах из-за москитных сеток из окна выпало трое детей
С начала года в Челнах из-за москитных сеток из окна выпало трое детей

Прокуратура города просит родителей не оставлять своих малолетних детей без надлежащего контроля.

17 августа в 16:41
Телемедицина «врач-пациент» станет доступной в РТ с начала 2018 года
Телемедицина «врач-пациент» станет доступной в РТ с начала 2018 года

- Существуют девайсы, которые меряют давление, уровень сахара, холестерина. Все это можно вписать в информационную систему, после чего удаленно врач проконсультирует пациента, - заявил Адель Вафин.

17 августа в 15:12
В Челнах запретили “Свидетелей Иеговых”
В Челнах запретили “Свидетелей Иеговых”

Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах.

17 августа в 14:37
На “КАМАЗе” почти откажутся от синтетической робы
На “КАМАЗе” почти откажутся от синтетической робы

В ткани корпоративной рабочей формы заводчан будет больше хлопка, чем раньше.

17 августа в 14:25
“АК БАРС“ Банк: «Кажется, ложь начинается»
“АК БАРС“ Банк: «Кажется, ложь начинается»

Глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов и главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов призвали предпринимателей не реагировать на слухи.

17 августа в 13:57
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам

На самом деле этот праздник является частью паломничества в Мекку, а так как не каждый может совершить поход в долину Мина, приносить жертву принято повсюду, где могут быть верующие.

17 августа в 12:19
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ

Решения о штрафах за участие в пикете выносились в Набережночелнинском суде, и все участники пытались обжаловать постановления в Верховном суде Татарстана.

17 августа в 11:33
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»

Были осуждены восемь человек. Двое из низ получили реальные сроки, один условный, а остальных приговорили к обязательным работам.

17 августа в 10:33
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство

Руководитель коммунальных служб Рафаиль Киямов опять хочет засудить депутата горсовета Сергея Яковлева.

17 августа в 10:04
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»

Происшествие случилось накануне, в 10:45. Пострадавшей самой понадобилась помощь медиков.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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18 августа 2017г. 08:21

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 32 от 17 августа 2017 г.
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В Набережных Челнах дети, заражаясь от бездомных животных, теряют волосы на голове

В Набережных Челнах дети, заражаясь от бездомных животных, теряют волосы на голове

В Челнах значительно выросло количество людей, заболевших микроспорией.

– Родители, будьте осторожны! Дети сплошь и рядом заражаются стригущим лишаем. У моего пятилетнего сына выпали на голове волосы. Мы даже и не знали, что такое бывает. Он подцепил заразу в деревне у бабушки, где постоянно таскал в дом бездомных кошек, – написала нам челнинка Розалия Самойлова.

Начался пик заболеваемости

Врач эпидемиолог Набережночелнинского КВД Альфия Шарипова объяснила, что это заболевание называется «микроспория» и рассказала, что за последние месяцы в городе уже зарегистрировано 140 случаев инфицирования. Чаще всего заражаются микроспорией дети до семи лет.

– Пик заболеваемости приходится на август, сентябрь и октябрь. Во всех случаях причиной заболевания становится контакт с больными кошками и собаками, особенно бродячими, - объяснила специалист. – они живут в подвалах, на лестничных площадках, у мусорных баков, кочуют из одного двора в другой, передавая заболевание друг другу. От животных заражаются дети, которые приносят их домой, играют с ними, кладут в постель.

Врача возмущает то, что взрослые часто безответственно относятся и к здоровью своих детей, и к животным. Выбрасывают больных кошек или собак на улицу, вместо того, чтобы обратиться за лечением к ветеринару.

Эпидемиолог рекомендовала в случаях соприкосновения с больными животными тщательно вымыть руки с мылом, царапины и ссадины смазать 5% йодом, сменить одежду, снятые вещи прокипятить или прогладить горячим утюгом.

Это стригущий лишай

Специалист пояснила, что от больного человека к здоровому данное заболевание может перейти через различные зараженные предметы: головные уборы, расчески, постель и одежду. Инкубационный период при микроспории составляет 5-7 дней. В нашей республике регистрируются в основном две формы заболевания – микроспория гладкой кожи и микроспория кожи волосистой части головы.

В первом случае на месте внедрения гриба появляется отечное пятно, бледно-розовой окраски с четкими границами в виде возвышающегося валика ярко-красного цвета, то есть очаг имеет вид кольца. Одновременно могут поражаться пушковые волосы, что затрудняет лечение заболевания.

Поражение кожи волосистой части головы встречается преимущественно у детей 5 - 12 лет. Очаги микроспории кожи волосистой части головы располагаются главным образом на макушке, в теменной и височных областях, – пояснила врач. – Обычно это 1 - 2 крупных проплешины величиной от 2 до 5 см, с округлыми или овальными очертаниями и четкими границами. По периферии крупных очагов могут быть мелкие очажки диаметром 0,5-1,5 см.

– В начале заболевания на месте заражения образуется участок шелушения. Через неделю процесс распространяется на сами волосы, которые становятся хрупкими, обламываются и выглядят как бы подстриженными. Отсюда второе название болезни - «стригущий лишай», – подытожила Альфия Шарипова.

Медики дали советы, как обезопасить свою семью:

1. Домашних кошек и собак по мере надобности мойте с мылом, не допускайте появления у них блох и обязательно, хотя бы один раз в год, показывайте ветеринарному врачу.

2. При появлении на коже или голове шелушащихся пятен или очагов, нужно немедленно обратиться к дерматологу.

3. Если дома уже кто-то заболел микроспорией, необходимо прокипятить все нательное и постельное белье, которыми пользовался больной, шапки лучше всего уничтожить.

4. Микроспорию нужно начинать лечить немедленно, иначе она примет хроническую форму, что в итоге может привести к необратимому выпадению волос.

Кстати!

Сегодня микроспория является самой распространенной грибковой инфекцией кожи. У животных ее видно по участкам облысения на морде, на ушах, а также на передних, реже задних, лапах. 

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