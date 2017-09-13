В Набережных Челнах ждут новый вирус, к которому пока не выработался иммунитет

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2017-2018 года на планете будут циркулировать три штамма гриппа, один из которых ранее не циркулировал широко, и иммунитет к которому у населения не сформирован. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник управления здравоохранения исполкома города Олег Сабаев.

Речь идет о штаммах А/Michigan (мичиган), подобном A (H1N1) «свиной грипп»; А/Hong Kong (H3N2); B/Brisbane (брисбэн).

– Эксперты ВОЗ полагают, что опасаться стоит нового штамма «Мичиган», подтипа «свиного гриппа», – заметил Сабаев.

По его словам, грипп распространен во всем мире в глобальных масштабах. Им может заболеть любой человек. Вирус легко передается при разговоре, чихании, кашле, через предметы обихода: носовой платок, полотенце и др.

При этом, самым действенным и доступным способом борьбы с гриппом является вакцинация.

– Вакцинация 70-80% членов любого коллектива сводит заболеваемость гриппа в этом коллективе к единичным случаям или исключает полностью. Она снижает частоту заболеваемости гриппом в среднем в два раза, – отметил он. – У привитых людей заболевание протекает легче, без серьезных осложнений. Прививка вакцины против вирусной инфекции несет в себе несоизмеримо больше пользы, чем вероятного вреда. И вовремя сделанная, она спасает, если не от заболевания, то от тяжелой формы – это уже точно.

Так, все тяжелые случаи заболевания, в том числе с летальным исходом, наблюдались у непривитых людей.

Вакцина есть

Олег Сабаев рассказал, что в медицинские учреждения Набережных Челнов из федерального бюджета запланировано поступление 107 765 доз вакцин против гриппа, из них 79 400 доз во взрослую и 28 365 доз в детскую сеть поликлиник. В настоящее время активно проводится вакцинация детей и взрослого населения.

Для профилактики заболевания разработана отечественная вакцина с актуальными штаммами без консервантов, которая содержит в своем составе иммуномодулятор, отдельные белковые фрагменты вирусов, которые являются антигенами для того, чтобы помочь выработать иммунитет против вируса гриппа.

– И это можно рассматривать, как тренировку иммунитета. Через две-три недели после вакцинации иммунитет формируется как у взрослых, так и у детей, – заметил главный врач города.

Помимо бесплатной вакцинации в рамках прививочной кампании за счет средств из федерального бюджета, руководители предприятий могут провести вакцинацию сотрудников за счет собственных средств в коммерческих лицензированных медицинских центрах.

КСТАТИ: В Набережных Челнах за неделю зарегистрирован 2201 случай ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 41,6 на 10 тыс. населения, передает пресс-служба Роспотребнадзора города.

Заболеваемость выше среднемноголетних показателей на 7,35%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 33,2%.

ЦИФРА: 5-10 дней – по данным ВОЗ, средний срок отсутствия человека на рабочем месте по причине заболевания гриппом.