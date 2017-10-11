В октябре у КДМЦ Челнов юбилей. Мы узнали, почему врачи начинали работать не в белых, а в черных халатах

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12 октября в 09:24
Челнинский бизнесмен прокомментировал обыски в его доме
Челнинский бизнесмен прокомментировал обыски в его доме

Алексей Миронов подчеркнул, что это попытка силового давления с целью изъять земли, законно выделенные исполкомом для строительства спортивных и социальных объектов городе.

12 октября в 09:07
Наиль Магдеев празднует день рождения
Наиль Магдеев празднует день рождения

Сегодня мэру Челнов исполняется 58 лет. Администрация города подготовила ему поздравление.

12 октября в 08:56
В страшном ДТП под Заинском погибли двое
В страшном ДТП под Заинском погибли двое

На трассе столкнулись МАЗ, перевозивший трубы, КАМАЗ, груженный свеклой, и легковой автомобиль ВАЗ-2111.

12 октября в 08:26
В Челнах задержали мужчину, который воровал светильники в подъезде
В Челнах задержали мужчину, который воровал светильники в подъезде

Заявление в полицию от управляющей компании «Электротехников» по факту кражи светильников в подъезде дома 5//07 поступило в начале октября.

12 октября в 08:16
Челнинские лицеисты представят Россию на JuniorSkills в Абу-Даби
Челнинские лицеисты представят Россию на JuniorSkills в Абу-Даби

Соревнования состоятся по трем компетенциям: электромонтажные работы, мобильная робототехника, графический дизайн.

11 октября в 16:30
В Татарстане пенсионер и его малолетний внук погибли на пожаре
В Татарстане пенсионер и его малолетний внук погибли на пожаре

По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку.

11 октября в 15:09
Следком: сотрудники исполкома Челнов злоупотребили должностными полномочиями
Следком: сотрудники исполкома Челнов злоупотребили должностными полномочиями

В основе возбужденного уголовного дела – договор аренды заключенный с руководителем ООО «ЕвроГрупп 1» в 2014 году.

11 октября в 15:01
В России увеличили штраф для водителей, не пропустивших пешехода на «зебре»
В России увеличили штраф для водителей, не пропустивших пешехода на «зебре»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов до 2,5 тысяч рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

11 октября в 12:18
«Челныводоканал» отключит воду в частном секторе за проспектом Яшьлек
«Челныводоканал» отключит воду в частном секторе за проспектом Яшьлек

Предприятие начинает масштабную санацию труб протяженностью 300 метров специальным цементно-песчаным покрытием.

11 октября в 10:59
В ИТ-парке бесплатно обучат людей с инвалидностью web-разработкам
В ИТ-парке бесплатно обучат людей с инвалидностью web-разработкам

Обучающая программа была разработана ИТ-академией ИТ-парка и адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №40 от 11 октября, 2017г.
12 октября 2017г. 09:33

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Выпуск №40 от 11 октября 2017 г.
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В октябре у КДМЦ Челнов юбилей. Мы узнали, почему врачи начинали работать не в белых, а в черных халатах

В октябре у КДМЦ Челнов юбилей. Мы узнали, почему врачи начинали работать не в белых, а в черных халатах

В октябре 2017 года два подразделения Камского детского медицинского центра отмечают юбилей. Детской поликлинике исполняется 45 лет, Детской больнице – 35.

Мы встретились с врачами, которые трудятся с первых дней открытия больницы, и узнали, с чего все начиналось.

Заведующий травматологическим отделением КДМЦ Наил Ахатович Ачамов:

23 апреля 1982 года я начал работать в Детской больнице. Но все началось не с приема пациентов – первый больной поступил к нам 23 августа, а с подготовки самого травматологического отделения. У нас ничего не было: ни шин для фиксации переломов, ни приспособлений для утяжеления. Все это, включая щиты для кроватей, чтобы наши маленькие пациенты лежали на твердой поверхности, я сам заказывал на заводе. Делал чертежи и шел к мастерам. Вместе с коллегами мы собирали мебель, делали ремонт. Все спрашивали: почему доктор ходит в черном халате, как подсобный рабочий? Я не боялся никакого труда, очень хотелось быстрее открыть отделение! Конечно, ни в какое сравнение по комфорту сегодня не идет больница с тем временем. Тогда в каждой палате было по 6-8 больных, в отделении всего два туалета. Сегодня наши пациенты лежат в просторных палатах по 2-3 человека, в каждой – собственный душ, туалет, раковина для умываний. Мы работаем на самом современном медицинском оборудовании. Есть такое изречение на латинском языке: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», но неизменным остается одно – каждый год тысячам детишкам мы сохраняем здоровье и спасаем жизнь.

Заведующий хирургическим отделением Равиль Накипович Накипов:

Я приехал в Челны 3 августа 1981 года после окончания Казанского мединститута по распределению. Прошел интернатуру на базе Горбольницы №2, потому что наша больница тогда еще только строилась. В июне 1982 года мы с коллегами начали дежурить в своем хирургическом отделении. Ремонт тоже делали сами. Замечательное было время – на работу приехали молодые врачи, талантливые, готовые трудиться на совесть. Под руководством первых главных врачей, Риммы Александровны Щеблановой и Розы Закиевны Чертковой, мы готовы были свернуть горы. Самое яркое воспоминание о тех годах – это первая операция, которую я никогда раньше не делал, но успешно провел со своим коллегой во время ночного дежурства. Поступил грудной ребенок с непроходимостью кишечника. Ждать помощи было неоткуда. Мы устранили ему инвагинацию кишечника. Спасли жизнь. Сегодня мы проводим тысячи сложнейших операций в год. Успешно внедряем в свою работу самые современные медицинские технологии, в том числе и телемедицину.

Держал в руках сердце ребенка

Как оказалось, в работе каждого из врачей были случаи, которые запомнились на всю жизнь.

Наиль Ачамов рассказал, как в конце 80-х годов в выходной день его вызвали из дома, потому что поступил ребенок с тяжелой травмой. Мальчик со всей силы пнул стеклянную дверь в школе. Нога застряла между двумя большими осколками стекла. Когда ребенок падал, были перерезаны на ноге артерии, нервы и вены.

– Я экстренно прибыл в операционную. Стал думать, как спасти ребенку ногу, что делать, ведь я не сосудистый хирург! И тут пришла идея: я взял трубочку от капельницы и вставил ее в разорванные ткани, сшил сосуды и отправил мальчика на «скорой» в больницу Казани. Через несколько месяцев родители привели мальчика ко мне на консультацию. Он немного прихрамывал, пообещал играть в футбол, а не пинать стекла в школе, – подытожил врач.

Равиль Накипов вспомнил, как в начале 90-х годов в хирургическое отделение поступил мальчик с ранением сердца.

– Ребенка сразу из приемного покоя мы подняли в операционную. Времени на раздумья не было. Пришлось вскрыть грудную клетку и ушивать сердце. Мы спасли жизнь 10-летнему мальчику. – продолжил завотделением. – Конечно, этот случай остался в моей памяти навсегда. Разве можно забыть, как держишь в руках сердце ребенка и потом видишь после операции его глаза и первую улыбку?

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Комментарии:

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11.10.2017 21:39

К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые врачи лишний раз не перенапрягутся. Все услуги только за бабки. Знаю этих хирургов, настоящие мужики.

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11.10.2017 22:14

Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и  учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите загадить. Много сейчас хороших врачей и среди старой гвардии, и молодых. У нас сын лежал в травматологии КДМЦ, машина ему переехала ноги. Врачи 5 часов оперировали, по кусочкам собрали. Ему уже 25 лет, а он до сих пор ездит, говорит им спасибо.

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