В октябре у КДМЦ Челнов юбилей. Мы узнали, почему врачи начинали работать не в белых, а в черных халатах

В октябре 2017 года два подразделения Камского детского медицинского центра отмечают юбилей. Детской поликлинике исполняется 45 лет, Детской больнице – 35.

Мы встретились с врачами, которые трудятся с первых дней открытия больницы, и узнали, с чего все начиналось.

Заведующий травматологическим отделением КДМЦ Наил Ахатович Ачамов:

23 апреля 1982 года я начал работать в Детской больнице. Но все началось не с приема пациентов – первый больной поступил к нам 23 августа, а с подготовки самого травматологического отделения. У нас ничего не было: ни шин для фиксации переломов, ни приспособлений для утяжеления. Все это, включая щиты для кроватей, чтобы наши маленькие пациенты лежали на твердой поверхности, я сам заказывал на заводе. Делал чертежи и шел к мастерам. Вместе с коллегами мы собирали мебель, делали ремонт. Все спрашивали: почему доктор ходит в черном халате, как подсобный рабочий? Я не боялся никакого труда, очень хотелось быстрее открыть отделение! Конечно, ни в какое сравнение по комфорту сегодня не идет больница с тем временем. Тогда в каждой палате было по 6-8 больных, в отделении всего два туалета. Сегодня наши пациенты лежат в просторных палатах по 2-3 человека, в каждой – собственный душ, туалет, раковина для умываний. Мы работаем на самом современном медицинском оборудовании. Есть такое изречение на латинском языке: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», но неизменным остается одно – каждый год тысячам детишкам мы сохраняем здоровье и спасаем жизнь.

Заведующий хирургическим отделением Равиль Накипович Накипов:

Я приехал в Челны 3 августа 1981 года после окончания Казанского мединститута по распределению. Прошел интернатуру на базе Горбольницы №2, потому что наша больница тогда еще только строилась. В июне 1982 года мы с коллегами начали дежурить в своем хирургическом отделении. Ремонт тоже делали сами. Замечательное было время – на работу приехали молодые врачи, талантливые, готовые трудиться на совесть. Под руководством первых главных врачей, Риммы Александровны Щеблановой и Розы Закиевны Чертковой, мы готовы были свернуть горы. Самое яркое воспоминание о тех годах – это первая операция, которую я никогда раньше не делал, но успешно провел со своим коллегой во время ночного дежурства. Поступил грудной ребенок с непроходимостью кишечника. Ждать помощи было неоткуда. Мы устранили ему инвагинацию кишечника. Спасли жизнь. Сегодня мы проводим тысячи сложнейших операций в год. Успешно внедряем в свою работу самые современные медицинские технологии, в том числе и телемедицину.

Держал в руках сердце ребенка

Как оказалось, в работе каждого из врачей были случаи, которые запомнились на всю жизнь.

Наиль Ачамов рассказал, как в конце 80-х годов в выходной день его вызвали из дома, потому что поступил ребенок с тяжелой травмой. Мальчик со всей силы пнул стеклянную дверь в школе. Нога застряла между двумя большими осколками стекла. Когда ребенок падал, были перерезаны на ноге артерии, нервы и вены.

– Я экстренно прибыл в операционную. Стал думать, как спасти ребенку ногу, что делать, ведь я не сосудистый хирург! И тут пришла идея: я взял трубочку от капельницы и вставил ее в разорванные ткани, сшил сосуды и отправил мальчика на «скорой» в больницу Казани. Через несколько месяцев родители привели мальчика ко мне на консультацию. Он немного прихрамывал, пообещал играть в футбол, а не пинать стекла в школе, – подытожил врач.

Равиль Накипов вспомнил, как в начале 90-х годов в хирургическое отделение поступил мальчик с ранением сердца.

– Ребенка сразу из приемного покоя мы подняли в операционную. Времени на раздумья не было. Пришлось вскрыть грудную клетку и ушивать сердце. Мы спасли жизнь 10-летнему мальчику. – продолжил завотделением. – Конечно, этот случай остался в моей памяти навсегда. Разве можно забыть, как держишь в руках сердце ребенка и потом видишь после операции его глаза и первую улыбку?