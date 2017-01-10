В Сирии погиб военнослужащий из Татарстана

Военный из Татарстана, которому присвоено звание Героя России, погиб в Сирии летом 2016 года. Он стал как минимум 24-м российским военнослужащим, убитым в ходе сирийской операции

В июне 2016 года в Сирии погиб еще один российский военный — капитан-артиллерист Марат Ахметшин. Об этом РБК рассказали в военном комиссариате Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани. Там уточнили, что похороны Ахметшина состоялись в августе 2016 года.



Погибшему офицеру было посмертно присвоено звание Героя России, сообщили в школе №113 Ново-Савиновского района Казани, которой постановлением исполкома города от 7 декабря 2016 года было присвоено имя Ахметшина.



Информацию о смерти военного 7 января опубликовал татарский новостной сайт Shahrikazan.com. В настоящее время ссылка не работает, однако с материалом можно ознакомиться в архивированной копии.

По словам вдовы Ахметшина Гузель, которые приводит Shahrikazan.com, в апреле прошлого года капитан был направлен в служебную командировку. Через некоторое время он дозвонился до жены с незнакомого номера, который оказался сирийским. Она также рассказала, что Ахметшин погиб 5 июня под Пальмирой, но как именно это произошло, не уточнила.



Вдова погибшего офицера на своей странице в социальной сети «Одноклассники» поделилась несколькими публикациями, которые посвящены ее мужу. Авторы постов выражают соболезнования в связи с гибелью офицера.



Капитан артиллерии стал как минимум 24-м убитым в ходе сирийской операции. Последним погибшим до появления информации об Ахметшине считался полковник Руслан Галицкий, который выполнял задачи в составе группы российских военных советников в Сирии. Он скончался в госпитале, после того как получил тяжелое ранение в результате артиллерийского обстрела «боевиками оппозиции» одного из кварталов на западе Алеппо.



Первым погибшим российским военным в ходе сирийской кампании стал сержант Эдуард Сокуров из Кабардино-Балкарии. Военнослужащий был убит в первые дни операции ВКС России в Сирии — 1 октября 2015 года. Как сообщалось на официальном сайте администрации столицы республики Нальчика (впоследствии сообщение было удалено), «Эдуард охранял российских летчиков, помогал доставлять гуманитарные грузы».



24 ноября 2015 года погиб командир экипажа фронтового бомбардировщика Су-24 подполковник Олег Пешков. Самолет был сбит ракетой, пущенной с борта турецкого истребителя, находившегося в небе над приграничным с сирийской территорией районом Турции. Летчикам удалось катапультироваться, однако Пешков был убит сирийскими повстанцами.