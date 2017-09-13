В Татарстане выгнали из садика ребенка за долг по родительской плате

Выставили за дверь в альметьевском детском саду четырехлетнюю воспитанницу из-за просрочки матерью очередного платежа. Женщина считает, что с ребенком не имели права так поступать. В садике в свою очередь утверждают, что исчерпали уже все меры воздействия на должницу. Сейчас в этой истории разбираются прокуратура и чиновники минобрнауки.

- В понедельник, 4 сентября, я привела Нелли в садик, она пошла в группу, начала играть с детьми, - рассказала корреспонденту «Вечерней Казани» 26-летняя мать двоих детей Регина Хубатова. - Но не успела я уйти, как воспитательница вернула мне дочку обратно - всю в слезах. Сказала, что это распоряжение заведующей, поскольку за детсад не уплачено. Вместо того чтобы идти на работу, я с дочкой пошла в прокуратуру, потому что считаю, что ребенка не имели права выставлять из детсада. А потом мы пошли в поликлинику, потому что дочка никак не могла успокоиться, рыдала: «Мама, я ничего плохого не делала, за что меня выгнали?» Невропатолог оформила нам больничный. Но когда он закончится, возвращаться мне будет некуда. Работу я фактически потеряла: ждать меня там не стали. Так что неясно, на что мы с детьми будем жить…

То, что она задолжала за детсад, причем не только за младшую дочку Нелли, но и за старшего сына Рафаэля, который недавно покинул стены ДОУ, став первоклассником, Регина Хубатова не отрицает. И говорит, что испытывает из-за этого неловкость перед сотрудниками садика, в который когда-то ходила сама. Но, по ее словам, долги накопились по независящим от нее причинам.

- Дело в том, что муж, с которым я состою в разводе с декабря прошлого года, несколько месяцев назад забрал у меня сына без моего согласия, - пояснила Регина. - Пока шли суды за определение места жительства ребенка, бывший муж водил Рафаэля в садик, но, как выяснилось, не платил за детсад. Сейчас дети живут со мной на съемной квартире, и с этим долгом я сразу расплатиться не могу. Но я же платить не отказываюсь!..

- А сколько платите за детсад? - поинтересовалась у Хубатовой корреспондент «ВК».

- 3800 рублей в месяц. Это самая простая детсадовская программа, без кружков, без допобразования.

- А в органы соцзащиты, еще куда-то за помощью не обращались, когда оказалось, что и эта сумма вам не по силам?

- Нет, не знала я, что можно куда-то обратиться. Только когда дочку из детсада выгнали, в прокуратуру пошла.

У заведующей альметьевским детсадом №57 «Соловушка», которая отказалась принимать ребенка матери-должницы, - своя правда.

- Я неправильно, конечно, по отношению к ребенку поступила, ребенок не виноват. Но как достучаться до матери?.. У нас младшие воспитатели получают зарплату всего девять тысяч, никаких льгот им не положено, но они платят за детсад, как и все, и не жалуются, - говорит Татьяна Зотова.

- А на сколько месяцев она просрочила плату?

- На тот момент меньше месяца было, сейчас уже больше.

- И что, в договоре с родителями есть пункт, по которому ребенка в случае месячной просрочки можно выставить за дверь?

- В договоре сказано, что можно не принимать ребенка в группу, если родители не платят за него три месяца. Но у ведь Хубатовой еще за сына долг 12600 рублей, а всего, получается, она должна 16 тысяч. Ну нет у нее столько денег, чтобы сразу все отдать, так хотя бы часть заплатила! А она не платила и еще все время небылицы нам рассказывала. То у нее операция в банкомате не прошла, то уплатила, но квиток потеряла, то ребенок чек исчеркал…

- Плата за детсад, конечно, высокая, но ведь не сами мы ее устанавливаем, - горько заметила в разговоре с корреспондентом «ВК» заведующая детсадом Татьяна Зотова. - Значит, детей надо рожать, заранее думая, как их поднимать будешь, поэтому многие себе второго ребенка и не позволяют.

Сейчас в ситуации с детьми и долгами Регины Хубатовой кроме прокуратуры разбирается департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ. Проверяющим, кстати, предстоит проверить и законность другой меры, принятой администрацией садика, - за долги родителей там «арестовали» медкарту Рафаэля, которая нужна была для поступления в школу. Оказывается, это обычная практика: «выпускные» документы в садиках отдают лишь в обмен на справку из управления образования о том, что у родителей нет долгов перед дошкольным учреждением.