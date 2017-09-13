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13 сентября в 16:23
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13 сентября в 15:49
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В БСМП Челнов проверили хранение наркотических и психотропных средств

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13 сентября в 15:00
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Минимальная цена на пачку сигарет может достичь 150 рублей

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13 сентября в 14:26
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Челнинский театр кукол поставит спектакль на деньги гранта

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Создателям “татарской клавиатуры” нужен миллион рублей

Клавиатуру «Басма» создали в студии дизайна «Теория» и теперь в ней имеются шесть татарских букв - Ә, Ң, Җ, Ө, Ү, Һ.

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В момент происшествия на борту самолета находились 115 человек.


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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 36 от 13 сентября, 2017г.
13 сентября 2017г. 22:09

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Выпуск 36 от 13 сентября 2017 г.
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В Татарстане выгнали из садика ребенка за долг по родительской плате

В Татарстане выгнали из садика ребенка за долг по родительской плате

Выставили за дверь в альметьевском детском саду четырехлетнюю воспитанницу из-за просрочки матерью очередного платежа. Женщина считает, что с ребенком не имели права так поступать. В садике в свою очередь утверждают, что исчерпали уже все меры воздействия на должницу. Сейчас в этой истории разбираются прокуратура и чиновники минобрнауки.

- В понедельник, 4 сентября, я привела Нелли в садик, она пошла в группу, начала играть с детьми, - рассказала корреспонденту «Вечерней Казани» 26-летняя мать двоих детей Регина Хубатова. - Но не успела я уйти, как воспитательница вернула мне дочку обратно - всю в слезах. Сказала, что это распоряжение заведующей, поскольку за детсад не уплачено. Вместо того чтобы идти на работу, я с дочкой пошла в прокуратуру, потому что считаю, что ребенка не имели права выставлять из детсада. А потом мы пошли в поликлинику, потому что дочка никак не могла успокоиться, рыдала: «Мама, я ничего плохого не делала, за что меня выгнали?» Невропатолог оформила нам больничный. Но когда он закончится, возвращаться мне будет некуда. Работу я фактически потеряла: ждать меня там не стали. Так что неясно, на что мы с детьми будем жить…

То, что она задолжала за детсад, причем не только за младшую дочку Нелли, но и за старшего сына Рафаэля, который недавно покинул стены ДОУ, став первоклассником, Регина Хубатова не отрицает. И говорит, что испытывает из-за этого неловкость перед сотрудниками садика, в который когда-то ходила сама. Но, по ее словам, долги накопились по независящим от нее причинам.

- Дело в том, что муж, с которым я состою в разводе с декабря прошлого года, несколько месяцев назад забрал у меня сына без моего согласия, - пояснила Регина. - Пока шли суды за определение места жительства ребенка, бывший муж водил Рафаэля в садик, но, как выяснилось, не платил за детсад. Сейчас дети живут со мной на съемной квартире, и с этим долгом я сразу расплатиться не могу. Но я же платить не отказываюсь!..

- А сколько платите за детсад? - поинтересовалась у Хубатовой корреспондент «ВК».

- 3800 рублей в месяц. Это самая простая детсадовская программа, без кружков, без допобразования.

- А в органы соцзащиты, еще куда-то за помощью не обращались, когда оказалось, что и эта сумма вам не по силам?

- Нет, не знала я, что можно куда-то обратиться. Только когда дочку из детсада выгнали, в прокуратуру пошла.

У заведующей альметьевским детсадом №57 «Соловушка», которая отказалась принимать ребенка матери-должницы, - своя правда.

- Я неправильно, конечно, по отношению к ребенку поступила, ребенок не виноват. Но как достучаться до матери?.. У нас младшие воспитатели получают зарплату всего девять тысяч, никаких льгот им не положено, но они платят за детсад, как и все, и не жалуются, - говорит Татьяна Зотова.

- А на сколько месяцев она просрочила плату?

- На тот момент меньше месяца было, сейчас уже больше.

- И что, в договоре с родителями есть пункт, по которому ребенка в случае месячной просрочки можно выставить за дверь?

- В договоре сказано, что можно не принимать ребенка в группу, если родители не платят за него три месяца. Но у ведь Хубатовой еще за сына долг 12600 рублей, а всего, получается, она должна 16 тысяч. Ну нет у нее столько денег, чтобы сразу все отдать, так хотя бы часть заплатила! А она не платила и еще все время небылицы нам рассказывала. То у нее операция в банкомате не прошла, то уплатила, но квиток потеряла, то ребенок чек исчеркал…

- Плата за детсад, конечно, высокая, но ведь не сами мы ее устанавливаем, - горько заметила в разговоре с корреспондентом «ВК» заведующая детсадом Татьяна Зотова. - Значит, детей надо рожать, заранее думая, как их поднимать будешь, поэтому многие себе второго ребенка и не позволяют.

Сейчас в ситуации с детьми и долгами Регины Хубатовой кроме прокуратуры разбирается департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ. Проверяющим, кстати, предстоит проверить и законность другой меры, принятой администрацией садика, - за долги родителей там «арестовали» медкарту Рафаэля, которая нужна была для поступления в школу. Оказывается, это обычная практика: «выпускные» документы в садиках отдают лишь в обмен на справку из управления образования о том, что у родителей нет долгов перед дошкольным учреждением.

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Комментарии:


. 13.09.2017 10:02

Странная женщина. Жилья своего нет. Работы нет. Детей двоих родила. Семью развалила. А крайней в своих бедах  сделала заведующую детским садом. Это заведующая что ли должна оплачивать её долги? Что мешало устроиться на работу хотя бы дворником в тот сад, где её дети, попытаться там же подрабатывать ещё, чтобы больше зарабатывать?

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. 13.09.2017 13:39

Я не уверена, но разве в этом случае нельзя воспользоваться материнским капиталом? У нее же двое детей, можно закрыть долг. Женщина нормальная, родила двоих детей в законном браке. За развал семьи мужчина должен отвечать, у нас ведь муж - глава семейства, или я что-то неправильно понимаю? Заведующая некорректно поступила, так как обидела ребенка, не хотела бы я в такой детский сад ходить.

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. 13.09.2017 14:17

В 19 лет выскочила замуж, родила 2-х детей, затем развод. Квартиры нет. Алиментов видимо тоже нет. Ветер в голове у этой “мамы”, да и погуливает наверное. Теперь кому она нужна. Где родители у этой “мамаши”,

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. 13.09.2017 14:11

Вот и разрешился вопрос о демографии в республике - народ не в состоянии оплатить даже детские учереждения, на еду у многих не хватает, цены заоблачные в магазинах а на предприятиях заработная плата не превышает прожиточного минимума, вот и зарплата в садике девять тысячь а нам говорят что хорошо живем, рожайте детей......а на что их поднимать кругом поборы и цены неимоверные.

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. 13.09.2017 15:42

Нерадивая мать из Альметьевска разве и есть весь народ? Почему она не платит регулярно за детсад? Игроманка? Алкоголичка? Наркоманка? Почему её дети должны ходить в детсад бесплатно? Единственная женщина на весь Татарстан, способная детей рожать? Поэтому мы её должны содержать? Развелась - пусть подаёт на алименты. Родила - пусть воспитывает. Денег нет - пусть зарабатывает. Не может - пусть предохраняется.

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Марина 13.09.2017 15:54

Она не думала? А кто думает, что развод с мужем впереди, кто на худшее надеется. Я семь лет с двумя детьми в декрете была, потому, что в садик две недели ходят, месяц болеют, а представьте ситуацию, когда нет поддержки от мужа? “Чем думала...” А иногда дети появляются даже если предохраняешься, так, что теперь их убивать, по вашему? Если есть затруднения людям надо помогать, и это должно делать государство. Если женщина одна растит детей, если она устроена на работу, естественно за неё работодатель платит налог государству, то и денег не должны за дет. сад брать. В садик заплати, в школу заплати, за коммуналку отдай, а что им остается?

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. 13.09.2017 16:10

“...Невропатолог оформила нам больничный. Но когда он закончится, возвращаться мне будет некуда. Работу я фактически потеряла: ждать меня там не стали...”
Многих ли специалистов или просто хороших работников СРАЗУ увольняют из-за больничного на ребёнка ???

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