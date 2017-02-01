В травмах челнинцев на производстве виноваты работодатели

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02 февраля в 08:12
В Нижнекамске на улице прохожая нашла часть человеческой ноги
В Нижнекамске на улице прохожая нашла часть человеческой ноги

Останки девушка обнаружила рядом с детским садом, о чем поделилась в соцсетях.

01 февраля в 14:47
Cуд приговорил Рамиля Ибрагимова к штрафу в 50 тысяч рублей
Cуд приговорил Рамиля Ибрагимова к штрафу в 50 тысяч рублей

Кроме того, в пользу государства постановили изъять iPhone Ибрагимова.

01 февраля в 13:34
Весной в Челнах продолжат сажать деревья
Весной в Челнах продолжат сажать деревья

Группа архитекторов представила мэру города Наилю Магдееву эскизные проекты реконструкции Шишкинского бульвара и строительства второй очереди набережной Тукая.

01 февраля в 11:23
11 татарстанцев стали кандидатами в сборную России на Олимпиаду
11 татарстанцев стали кандидатами в сборную России на Олимпиаду

У представителей зимних видов спорта подготовка к Олимпийским играм 2018 года перевалила за экватор.

01 февраля в 10:35
Сегодня пенсия челнинцев выросла на 5,4%
Сегодня пенсия челнинцев выросла на 5,4%

Так же проиндексирован набор льготных услуг:  предоставление лекарств, путевок в санаторий , бесплатный проезд на пригородном транспорте.

01 февраля в 09:29
Сердюков может занять пост замглавы «Ростеха»
Сердюков может занять пост замглавы «Ростеха»

Сейчас бывший министр обороны России занимает пост индустриального директора авиационного кластера «Ростеха».

01 февраля в 09:10
Сотрудники Росгвардии задержали в Челнах похитителя планшета
Сотрудники Росгвардии задержали в Челнах похитителя планшета

Гаджет был украден у вахтера в одном из общежитий города. Благодаря камерам видеонаблюдения стражи порядка установили личность подозреваемого.

01 февраля в 08:20
В Челнах хотят установить памятник жертвам политических репрессий
В Челнах хотят установить памятник жертвам политических репрессий

Кроме этого, власти города решили провести конкурс проектов по реконструкции площади Азатлык.

31 января в 19:33
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России

Власти РФ могут разрешить полеты сразу в три аэропорта Арабской Республики.

31 января в 16:46
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах

Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.


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Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Выпуск 4 от 01 февраля, 2017г.
02 февраля 2017г. 08:22

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Видео:
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах
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Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Выпуск 4 от 01 февраля 2017 г.

В травмах челнинцев на производстве виноваты работодатели

В травмах челнинцев на производстве виноваты работодатели

Мэр города дал понять, что несоблюдение правил безопасности, может стать причиной закрытия бизнеса.

Специалисты отмечают снижение смертности на предприятиях города в два раза. Об этом во время делового понедельника рассказал начальник отдела госинспекции труда Фарид Гайнуллин. В 2016 году было зарегистрировано 7 смертельных несчастных случаев, а в 2015-ом их было 15.

Первые два произошли в январе минувшего года в ООО «РусТальМаш» (на работника упала балка) и в ООО «Набережночелнинская судоходная компания» (в процессе дробления щебня работник провалился в бункер). Кроме того, по разным причинам погибли сотрудники «КамгэсЗЯБ» (на работника упал электродвигатель), ООО «Конструктив» (сотрудник упал с высоты), «Камдорстрой Автобаза 48», ООО ПКФ «Вегас» и ООО «РИК-2» (ДТП на трассе), «ЧОО «КамГэс-охрана» (отравление угарным газом) и «ТатЭнергострой» (двоих рабочих завалило на стройке).

Не смертельно

Между тем, по данным Гайнуллина, отмечается рост производственного травматизма с тяжелыми последствиями с 28 до 31 несчастного случая.

– Почти 30% или 9 случаев данной категории зафиксированы на различных заводах и в подразделениях ПАО «КАМАЗ», – отметил докладчик. – При этом на Кузнечном и Литейном заводе зарегистрировано неоднократно.

Среди причин специалисты выделяют: неудовлетворительную организацию производства работ – 25%, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 25%, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест – 17%, нарушение технологического процесса – 17%, нарушение правил дорожного движения – 4%, прочие причины – 12%.

– Как видно из анализа, львиной долей являются причины непосредственно зависящих от работодателей, – подытожил начальник отдела госинспекции.

– Семь погибших – это семь семей, семь граждан нашей республики. Есть рост производственного травматизма. Поэтому никаких послаблений в части надзора, вплоть до остановки, закрытия строек, – прокомментировал выступление мэр города Наиль Магдеев.

Он напомнил, что в Челнах имеют место быть «безобразные факты», связанные с несоблюдением элементарных фактов требований и норм по технике безопасности.

– Работодатель должен делать все, для того, чтобы обеспечить безопасные условия труда. Людей нужно беречь, семьи нужно беречь, – сказал Магдеев. – Два молодых парня завалило при строительстве Sunrise City. Отправили молодых ребят, чуть более 30-ти лет, у одного двое детей... Элементарные требования не соблюдали. Ну как семья должна жить после этого? Очень серьезный вопрос. Относиться к этому, спустя рукава, нельзя.

Кстати, За 2016 год по извещениям работодателей и обращениям работников проведены расследования по 108 фактам несчастных случаев.

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