В травмах челнинцев на производстве виноваты работодатели

Мэр города дал понять, что несоблюдение правил безопасности, может стать причиной закрытия бизнеса.
Специалисты отмечают снижение смертности на предприятиях города в два раза. Об этом во время делового понедельника рассказал начальник отдела госинспекции труда Фарид Гайнуллин. В 2016 году было зарегистрировано 7 смертельных несчастных случаев, а в 2015-ом их было 15.
Первые два произошли в январе минувшего года в ООО «РусТальМаш» (на работника упала балка) и в ООО «Набережночелнинская судоходная компания» (в процессе дробления щебня работник провалился в бункер). Кроме того, по разным причинам погибли сотрудники «КамгэсЗЯБ» (на работника упал электродвигатель), ООО «Конструктив» (сотрудник упал с высоты), «Камдорстрой Автобаза 48», ООО ПКФ «Вегас» и ООО «РИК-2» (ДТП на трассе), «ЧОО «КамГэс-охрана» (отравление угарным газом) и «ТатЭнергострой» (двоих рабочих завалило на стройке).
Не смертельно
Между тем, по данным Гайнуллина, отмечается рост производственного травматизма с тяжелыми последствиями с 28 до 31 несчастного случая.
– Почти 30% или 9 случаев данной категории зафиксированы на различных заводах и в подразделениях ПАО «КАМАЗ», – отметил докладчик. – При этом на Кузнечном и Литейном заводе зарегистрировано неоднократно.
Среди причин специалисты выделяют: неудовлетворительную организацию производства работ – 25%, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 25%, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест – 17%, нарушение технологического процесса – 17%, нарушение правил дорожного движения – 4%, прочие причины – 12%.
– Как видно из анализа, львиной долей являются причины непосредственно зависящих от работодателей, – подытожил начальник отдела госинспекции.
– Семь погибших – это семь семей, семь граждан нашей республики. Есть рост производственного травматизма. Поэтому никаких послаблений в части надзора, вплоть до остановки, закрытия строек, – прокомментировал выступление мэр города Наиль Магдеев.
Он напомнил, что в Челнах имеют место быть «безобразные факты», связанные с несоблюдением элементарных фактов требований и норм по технике безопасности.
– Работодатель должен делать все, для того, чтобы обеспечить безопасные условия труда. Людей нужно беречь, семьи нужно беречь, – сказал Магдеев. – Два молодых парня завалило при строительстве Sunrise City. Отправили молодых ребят, чуть более 30-ти лет, у одного двое детей... Элементарные требования не соблюдали. Ну как семья должна жить после этого? Очень серьезный вопрос. Относиться к этому, спустя рукава, нельзя.
Кстати, За 2016 год по извещениям работодателей и обращениям работников проведены расследования по 108 фактам несчастных случаев.
Комментарии посетителей
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Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
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