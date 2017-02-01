В травмах челнинцев на производстве виноваты работодатели

Мэр города дал понять, что несоблюдение правил безопасности, может стать причиной закрытия бизнеса.

Специалисты отмечают снижение смертности на предприятиях города в два раза. Об этом во время делового понедельника рассказал начальник отдела госинспекции труда Фарид Гайнуллин. В 2016 году было зарегистрировано 7 смертельных несчастных случаев, а в 2015-ом их было 15.

Первые два произошли в январе минувшего года в ООО «РусТальМаш» (на работника упала балка) и в ООО «Набережночелнинская судоходная компания» (в процессе дробления щебня работник провалился в бункер). Кроме того, по разным причинам погибли сотрудники «КамгэсЗЯБ» (на работника упал электродвигатель), ООО «Конструктив» (сотрудник упал с высоты), «Камдорстрой Автобаза 48», ООО ПКФ «Вегас» и ООО «РИК-2» (ДТП на трассе), «ЧОО «КамГэс-охрана» (отравление угарным газом) и «ТатЭнергострой» (двоих рабочих завалило на стройке).

Не смертельно

Между тем, по данным Гайнуллина, отмечается рост производственного травматизма с тяжелыми последствиями с 28 до 31 несчастного случая.

– Почти 30% или 9 случаев данной категории зафиксированы на различных заводах и в подразделениях ПАО «КАМАЗ», – отметил докладчик. – При этом на Кузнечном и Литейном заводе зарегистрировано неоднократно.

Среди причин специалисты выделяют: неудовлетворительную организацию производства работ – 25%, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 25%, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест – 17%, нарушение технологического процесса – 17%, нарушение правил дорожного движения – 4%, прочие причины – 12%.

– Как видно из анализа, львиной долей являются причины непосредственно зависящих от работодателей, – подытожил начальник отдела госинспекции.

– Семь погибших – это семь семей, семь граждан нашей республики. Есть рост производственного травматизма. Поэтому никаких послаблений в части надзора, вплоть до остановки, закрытия строек, – прокомментировал выступление мэр города Наиль Магдеев.

Он напомнил, что в Челнах имеют место быть «безобразные факты», связанные с несоблюдением элементарных фактов требований и норм по технике безопасности.

– Работодатель должен делать все, для того, чтобы обеспечить безопасные условия труда. Людей нужно беречь, семьи нужно беречь, – сказал Магдеев. – Два молодых парня завалило при строительстве Sunrise City. Отправили молодых ребят, чуть более 30-ти лет, у одного двое детей... Элементарные требования не соблюдали. Ну как семья должна жить после этого? Очень серьезный вопрос. Относиться к этому, спустя рукава, нельзя.

Кстати, За 2016 год по извещениям работодателей и обращениям работников проведены расследования по 108 фактам несчастных случаев.