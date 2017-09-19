В Тукаевском районе волонтер отобрала собаку у жестокого хозяина (ВИДЕО)

Зоозащитница Айгуль Гайнеева вынуждена была забрать четырехлетнюю Найду у хозяина, который, по ее словам, чересчур жестоко обращался с собакой. Девушка живет в поселке Шильнинка и полтора года пытается привлечь своего соседа Александра к ответственности за издевательство над животным.
- Я три года наблюдала, как он избивает собаку цепью, не кормит ее неделями. Она постоянно срывалась с привязи и прибегала ко мне, - рассказала нам Айгуль. - Одно время у нее аж ребра торчали. После того как я написала первое заявление, участковый провел с соседом профилактическую беседу, и Найду он кормить вроде бы стал регулярно, но бить продолжал.
Заявления в полицию девушка писала еще дважды, но безрезультатно. Кроме того, сосед, по словам девушки, стал ей угрожать. Сегодня, 19 сентября, журналист «Вечерки» стал свидетелем их очередной ссоры. Накануне Найда вновь прибежала к Айгуль, и зоозащитница решила не отдавать соседу собаку, поместив ее в вольер к своим животным. В то время, как мы брали интервью у девушки, на участок зашел Александр. Мужчина взломал дверь вольера и попытался забрать собаку, затем ударил несколько раз по камере, которая была в руках журналиста «ВЧ», а уходя пригрозил волонтеру, что «она дождется» (смотрите видео).
- Он ведь стрелял из пневмата по моему вольеру. У Заи на голове шрам остался, даже у кошек пульки доставала. - А Найда … вы же видели, она даже не идет к нему. Раньше она гавкала, а сейчас как будто плачет, воет.
В этот раз хозяин собаки сам позвонил участковому по Тукаевскому району и пожаловался на кражу собаки. По словам полицейского, животное придется вернуть ее законному владельцу. Девушка вновь собирается писать заявление на Александра, однако уже не верит, что российский закон встанет на защиту Найды.
Напомним, что в минувшую субботу челнинские зоозащитники присоединились к общероссийской акции и провели митинг. Главное требование, которое выдвигают волонтеры – скорейшее принятие закона «Об ответственном отношении к животным». По словам одного из организаторов митинга, его не могут принять уже более 17 лет. Впервые законопроект начали разрабатывать в 1999 году. Брались за него в 2008, 2011 и вот в 2017 году откладывают уже два раза.
– Мы боимся, что его совсем отложат. Потому что многим он не удобен, – сетует Виктория Беспалова.Если закон все же примут, животное признают существом испытывающем чувства, боль, переживания, страдания, говорит девушка. – На данный момент у нас животное считается имуществом и вещью, – сетует она.
По словам зоозащитницы, случаи жестокого обращения с животными не редкость, в том числе и Челнах.– Чаще всего сбивают собак на машине. Не останавливаются, уезжают, даже не оказывают никакой помощи.Среди последних примеров, когда с окна 11-этажа выкинули кошку. Животное получило серьезные травмы: перелом лап, раздробленную верхнюю челюсть и лишилась нижней. Кошка перенесла много операций, но ее удалось спасти.
– Таких случаев не один не два. Два раза в месяц, стабильно, от жестокости страдают животные у нас в городе. Просто об этом знает узкий круг людей, – отметила Виктория Беспалова.
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