В Тукаевском районе волонтер отобрала собаку у жестокого хозяина (ВИДЕО)

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19 сентября в 13:58
Суд признал незаконными операции Татфондбанка на 17 млн рублей
Суд признал незаконными операции Татфондбанка на 17 млн рублей

Арбитражный суд РТ признал незаконной выдачу средств физическому лицу 8, 9, 12 и 13 декабря 2016 года.

19 сентября в 12:43
Соцсети: в Казани эвакуируют ТЦ «Парк Хаус»
Соцсети: в Казани эвакуируют ТЦ «Парк Хаус»

Пока неизвестно, стали ли причиной эвакуации очередные анонимные звонки.

19 сентября в 11:41
В Татарстане родители выйдут на митинг против абонентской платы за детсады
В Татарстане родители выйдут на митинг против абонентской платы за детсады

Власти акцию согласовали в Казани на площадке у мусороперерабатывающего завода.

19 сентября в 11:18
В Челнах в отделе полиции скончался задержанный
В Челнах в отделе полиции скончался задержанный

Мужчину доставили в Электротехнический отдел за административное правонарушение, в 4 утра он был еще жив.

19 сентября в 10:40
В Казани на школьников упал праздничный баннер
В Казани на школьников упал праздничный баннер

ЧП произошло на празднике «Добрая Казань». Следком проводит доследственную проверку.

19 сентября в 09:20
Челнинцы продолжают страдать от клещей
Челнинцы продолжают страдать от клещей

Количество укусов по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза.

19 сентября в 08:41
В Челнах ввели ограничение скорости для трамваев, чтобы обезопасить пассажиров
В Челнах ввели ограничение скорости для трамваев, чтобы обезопасить пассажиров

Челнинцы пожаловались в администрацию города на разрушенные трамвайные переезды.

19 сентября в 08:30
За последние 20 лет количество операций на открытом сердце в Татарстане увеличилось в десятки раз
За последние 20 лет количество операций на открытом сердце в Татарстане увеличилось в десятки раз

По результатам операций и лечения групп пациентов отечественная кардиология находится на том же уровне, что и кардиология в Европе.

18 сентября в 16:29
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе

Местные фермеры негодуют и подсчитывают убытки от покатушек по их полям (ВИДЕО).

18 сентября в 15:19
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа

Такое предположение выдвинул журналистам начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов.

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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 36 от 13 сентября, 2017г.
19 сентября 2017г. 18:22

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В Тукаевском районе волонтер отобрала собаку у жестокого хозяина (ВИДЕО)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 36 от 13 сентября 2017 г.
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В Тукаевском районе волонтер отобрала собаку у жестокого хозяина (ВИДЕО)

В Тукаевском районе волонтер отобрала собаку у жестокого хозяина (ВИДЕО)

Зоозащитница Айгуль Гайнеева вынуждена была забрать четырехлетнюю Найду у хозяина, который, по ее словам, чересчур жестоко обращался с собакой. Девушка живет в поселке Шильнинка и полтора года пытается привлечь своего соседа Александра к ответственности за издевательство над животным.

- Я три года наблюдала, как он избивает собаку цепью, не кормит ее неделями. Она постоянно срывалась с привязи и прибегала ко мне, - рассказала нам Айгуль. - Одно время у нее аж ребра торчали. После того как я написала первое заявление, участковый провел с соседом профилактическую беседу, и Найду он кормить вроде бы стал регулярно, но бить продолжал.

Заявления в полицию девушка писала еще дважды, но безрезультатно. Кроме того, сосед, по словам девушки, стал ей угрожать. Сегодня, 19 сентября, журналист «Вечерки» стал свидетелем их очередной ссоры. Накануне Найда вновь прибежала к Айгуль, и зоозащитница решила не отдавать соседу собаку, поместив ее в вольер к своим животным. В то время, как мы брали интервью у девушки, на участок зашел Александр. Мужчина взломал дверь вольера и попытался забрать собаку, затем ударил несколько раз по камере, которая была в руках журналиста «ВЧ», а уходя пригрозил волонтеру, что «она дождется» (смотрите видео).

- Он ведь стрелял из пневмата по моему вольеру. У Заи на голове шрам остался, даже у кошек пульки доставала. - А Найда … вы же видели, она даже не идет к нему. Раньше она гавкала, а сейчас как будто плачет, воет.

В этот раз хозяин собаки сам позвонил участковому по Тукаевскому району и пожаловался на кражу собаки. По словам полицейского, животное придется вернуть ее законному владельцу. Девушка вновь собирается писать заявление на Александра, однако уже не верит, что российский закон встанет на защиту Найды.

Напомним, что в минувшую субботу челнинские зоозащитники присоединились к общероссийской акции и провели митинг. Главное требование, которое выдвигают волонтеры – скорейшее принятие закона «Об ответственном отношении к животным». По словам одного из организаторов митинга, его не могут принять уже более 17 лет. Впервые законопроект начали разрабатывать в 1999 году. Брались за него в 2008, 2011 и вот в 2017 году откладывают уже два раза. 

– Мы боимся, что его совсем отложат. Потому что многим он не удобен, – сетует Виктория Беспалова.Если закон все же примут, животное признают существом испытывающем чувства, боль, переживания, страдания, говорит девушка. – На данный момент у нас животное считается имуществом и вещью, – сетует она. 

По словам зоозащитницы, случаи жестокого обращения с животными не редкость, в том числе и Челнах.– Чаще всего сбивают собак на машине. Не останавливаются, уезжают, даже не оказывают никакой помощи.Среди последних примеров, когда с окна 11-этажа выкинули кошку. Животное получило серьезные травмы: перелом лап, раздробленную верхнюю челюсть и лишилась нижней. Кошка перенесла много операций, но ее удалось спасти. 

– Таких случаев не один не два. Два раза в месяц, стабильно, от жестокости страдают животные у нас в городе. Просто об этом знает узкий круг людей, – отметила Виктория Беспалова.

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