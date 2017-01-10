В Тукаевском суде начался процесс над главой Малошильнинского сельского поселения

Накануне в Тукаевском районном суде стартовал процесс по делу главы Малошильнинского сельского поселения Геннадия Харитонова. Результат первого дня оказался сюрпризом для всех — судья, он же и председатель районного суда Радик Зиннатов, едва открыв процесс, удалился в совещательную комнату и вышел оттуда с самоотводом, пишет «БИЗНЕС Online». Зиннатов пояснил, что связан служебными отношениями с зятем Харитонова, который работает водителем в Тукаевском суде и по большей части оказывает профессиональные услуги лично председателю. Поскольку пользоваться услугами водителя может любой тукаевский судья, дело уходит с территории в принципе. Где именно оно будет рассматриваться, решит Верховный суд РТ, куда и переданы материалы. Пока ясно лишь то, что Харитоновым займется один из судов республики. В противном случае приговор впоследствии мог бы быть отменен.

Судебный процесс в отношении Харитонова и в перспективе обещает быть неординарным. Обвинительного заключения, пришедшего из прокуратуры, никто, кроме уполномоченных лиц, пока не видел — судья лишь сообщил сегодня на процессе, что оно включает 7 эпизодов и 2 статьи УК («Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог»), однако, кроме обвинения, в деле нет ничего — ни искового заявления, ни потерпевшей стороны. Напомним, заявления на своего главу неоднократно писали в следственные органы местные депутаты. Еще когда формировался нынешний сельсовет, ровно половина его состава выступила единым фронтом против действующего председателя исполкома. Часть «прегрешений» Харитонова земляки сформулировали в обращении на имя президента РТ Рустама Минниханова, отправленном ему в минувшую субботу. Претензий много, обозначим наиболее существенные.

Так, Минниханову напоминают, что с сентября 2015 года в отношении Харитонова было возбуждено два уголовных дела — именно они, объединенные в одно производство, рассматриваются теперь в суде. В марте этого года Контрольно-счетная палата Тукаевского района выявила нарушения в использовании бюджетных средств на сумму 8,7 млн. рублей. Судя по всему, сюда входят и покупка за 891 тыс. бюджетных рублей автомобиля Hyundai ix35, впоследствии переданного в администрацию Тукаевского района якобы по решению малошильнинских депутатов (депутаты в один голос заявили, что ни за покупку, ни тем более за передачу автомобиля в район они в жизни не голосовали), и два кредита бюджетам Стародрюшского и Нижнесуксынского поселений от щедрого Малошильнинского на общую сумму 2 млн. рублей, и прием на работу неких сотрудников вне штатного расписания исполкома, зарплата которым, по расчетам депутатов, составила не менее 1,5 млн. рублей. Все это, по мнению оппозиционеров, тянет на нецелевое расходование бюджетных средств, однако такой уголовной статьи в обвинении нет.

Депутаты в обращении к президенту также обвиняют Харитонова в искаженных данных деклараций о доходах за 2011 - 2013 годы — он, следуя тексту документа, занизил площадь собственного торгового объекта, а его супруга на правах арендатора в этот период недоплачивала налоги. Данный факт, по изложению депутатов, подтвержден проверками МРИ ФНС по Тукаевскому и Елабужскому районам. Кроме того, в ноябре районный суд по двум искам признал незаконным бездействие главы в вопросах содержания улиц и освещения деревни Белоус — ранее жители деревни неоднократно митинговали на этот счет. Напомним, Белоус считается «челнинской Рублевкой», поскольку здесь проживают многие крупные предприниматели и чиновники автограда. В этой же общей куче некрупных, но удовлетворенных исков идут невыполненная инвентаризация земель, неустраненная свалка, многократные привлечения Харитонова к административной ответственности.

«Статья 74.1 ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ“ предусматривает порядок удаления главы муниципального образования в отставку по инициативе высшего должностного лица Российской Федерации», — резюмируют авторы, приводя основания: неисполнение обязанностей согласно уставу муниципального образования и запретов закона «О противодействии коррупции». В заключение они просят Минниханова внести обращение об отставке Харитонова в сельсовет. Под письмом подписались депутаты Роман Ваганов, Максим Федоров, Анатолий Крапивин, Сергей Морозов и Ильшат Вилданов.

ИСК К ХАРИТОНОВУ МОЖЕТ ПОДАТЬ ТОЛЬКО... ХАРИТОНОВ

Несмотря на ущерб бюджету поселения, отраженный как минимум в постановлениях о возбуждении уголовных дел и, надо полагать, в обвинительном заключении (от первоначально вменяемых 12 эпизодов осталось, напомним, только 7), признать потерпевшей стороной собственно поселение прокуратура не сочла возможным, как и признать депутатов-активистов коллективным истцом. В данном случае выступить с иском может только... сам председатель исполкома Харитонов. Эта комичная ситуация нашла отражение в петиции на имя президента РФ Владимира Путина, появившейся на сайте www.change.org одновременно с депутатским обращением к Минниханову. Ее автор Алексей Шишкарев — житель Белоуса. Он просит законодательно отстранять чиновников от их обязанностей на период следствия, если уж они оказались под подозрением. По мнению депутатов и подписавших петицию односельчанина, такая норма устранила бы возникший в Малошильнинском поселении юридический парадокс.

Под петицией на данный момент подписались 112 человекЧтобы увеличить, нажмите

«В связи с тем, что Харитонов является единственным лицом, которое может заявить ходатайство о признании сельского поселения потерпевшей стороной, и больше ни у кого таких полномочий нет, я уже выступал с подобным предложением в Казани на круглом столе по вопросам борьбы с коррупцией, — рассказал „БИЗНЕС Online“ Ваганов — не только депутат, но и юрист, традиционно представляющий интересы односельчан. — Я премьер-министру докладывал об этой ситуации. Человек совершил преступление — 12 эпизодов было — и до сих пор руководит. Халиков согласился, что ситуация ненормальная и надо бы выйти с такой законодательной инициативой — в случае возбуждения дела в отношении чиновника в обязательном порядке освобождать его от исполнения обязанностей до приговора суда. Прошел месяц, но никакого движения, к сожалению, не последовало. И теперь местное население разместило такую петицию. Я считаю, это разумное предложение — административный ресурс отключается, возможность фальсификации документов исключена, как и давление на свидетелей — как правило, подчиненных или зависимых от чиновника. Следователь спокойно проводит расследование. Это было бы очень логично».

Под петицией на данный момент подписались 112 человек. В тексте Шишкарев описывает ситуацию в своем поселении, напоминает о результатах финансовой проверки и эмоционально продолжает: «В поселке за несколько лет работы главы ситуация только ухудшается — на улицах темно, уличного освещения нет, маленькие дети возвращаются со школы в потемках, дороги очищают от снега только после жалоб прокурору, сами дороги давно в аварийном состоянии, ни одной спортивной или детской площадки, ни одной лавочки за счет бюджета не было за последние несколько лет построено. А ведь на эти 8 миллионов (8,7 млн., потерянные налоговой, — прим. ред.) какие можно было бы условия для сельчан создать!»

Автор также вспоминает о съезде совета муниципальных образований РТ, который прошел в Казани 22 декабря прошлого года, когда Харитонов получил из рук Минниханова ключи от автомобиля Chevrolet Niva по итогам конкурса среди сельских поселений. «Глава находится под уголовными делами, а поселение награждают и поощряют, — недоумевает Шишкарев. — Понятно, что списки не сам Рустам Нургалиевич составляет, но ведь его таким образом подставляют! Показывают, что низшие эшелоны власти творят что хотят! Неужели то, как руководит Харитонов Малошильнинским поселением, — образец для подражания?»

Несколько подписантов также оставили под петицией свои комментарии, правда, их немного — десятка два, и едва ли не половина комментаторов — не из Татарстана. Судя по всему, таковы сложившиеся на change.org традиции — люди, реально не знакомые с ситуацией, подписываются взамен за подпись под своим обращением. Но есть и местные комментаторы. «Самовольно и единолично принимает решения, врет в глаза», — пишет Георгий Данилов, не опасаясь гнева главы. «Наш глава постоянно обманывает и только обещает, а на самом деле состояние села только ухудшается», — считает Юлия Маркелова из села Ильбухтино. «Все написанное соответствует действительности!!!» — считает Резеда Шмелева.

«ПОТОМУ БЮДЖЕТ И НАЗЫВАЕТСЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫМ...»

Пройдя за полтора года путь до суда, депутаты, уверенные в широких связях главы, сегодня, после передачи дела в Казань, как никогда чувствуют близость цели. На этом этапе возникает вопрос: кто же заменит Харитонова в этом случае? Один из двух лидеров инициативной группы депутатов Максим Федоров утверждает, что вопрос преемника — не определяющий в этой ситуации. Депутаты, с его слов, готовы видеть в кресле главы нынешнего зама Светлану Беспалову, знакомую с местным укладом, со всем документооборотом исполкома, назначенную в результате районного конкурса. Может занять место и кто-то из них. «Но только не я и не Ваганов, чтоб никто ничего на этот счет не думал», — четко расставил акценты Федоров в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online», назвав двух главных лидеров «антихаритоновского» движения.

Сам подсудимый между тем считает, что депутатский корпус лоялен ему на 70%. Активистов Федорова и Ваганова он относит к пришлым из города, не знакомым с местными реалиями, — Федоров, напомним, входил в прошлый созыв горсовета Набережных Челнов.

«Депутаты, которые пришли к нам из города, — это Федоров, бывший заммэра, и Ваганов, с которым мы вообще знакомы не были. Два человека, которые, может быть, немного обижены на меня, — рассказал Харитонов корреспонденту „БИЗНЕС Online“. — Они зарегистрировались у нас, народ избрал, это я не оспариваю. Господин Ваганов совершенно не знаком с бюджетом, к своим 60 годам набрал полтора года депутатского стажа и вот так критично относится ко всему, что происходит. Есть желание в таком возрасте, наверное, руководить. Я не думаю, что весь депутатский корпус ненавидит меня. Если бы это было так, я бы сам не стал работать. Есть недопонимание, но многие вещи по истечении полутора лет они начали понимать. Во-первых, бюджет составляется консолидированный — сначала муниципальное самоуправление, потом районы, потом Республика Татарстан. Они же хотели, чтобы мы тут бюджет сами составляли и сами тратили. А как тогда содержать школы, садики, вооруженные силы? Много факторов, которых новые депутаты еще не понимают. Я оправдываться не собираюсь».

По поводу претензий населения Харитонов пояснил, что петицию он не читал, но слышал о ней. Глава считает, что ее автор — безработный Шишкарев, сосед Ваганова в Белоусе, — не мог самостоятельно составить текст, без помощи депутата. «И те, кто подписался, — хотел бы я их увидеть. Где подтверждение? Я не думаю, что за двое суток можно собрать 80 голосов под тем заголовком, под которым они пишут. Я думаю, что внести поправки в закон Российской Федерации через Госдуму — такое не могли подписать столько людей за два-три дня».

Харитонов также попытался донести всю сложность управления столь большим сельским поселением, как Малошильнинское. Он сообщил, что оно, вероятно, единственное в республике, в котором насчитывается более 200 улиц общей протяженностью 150 км, а некоторые районы РТ меньше по населению. Отстающим свое поселение Харитонов не считает — оно каждый год попадает в республиканские и федеральные программы. «За счет местного бюджета, конечно, мало что удается сделать, средства ограничены. Большая часть денег уходит на освещение улиц и чистку дорог. С тем, что остается, депутаты решают, что в первую очередь сделать. Конечно, это благоустройство родников, памятников, тротуаров, детских площадок. Я не согласен, что у нас нет ни одной детской площадки, ни одного спортивного сооружения... Это все есть. В прошлом году открыли новую спортплощадку — пока еще единственную в сельских поселениях Татарстана».

Глава довольно конкретно высказался и по поводу основных претензий в свой адрес — финансового характера. «Никакого превышения полномочий нет — можно, наверное, на всех глав поселений и районов заводить такие уголовные дела. Машина никуда не передана, она используется для нужд исполнительной власти и куплена не за бюджетные деньги, а приобретена на дополнительные доходы. Они поступили от Тукаевского района. Что касается субсидирования других сельских поселений, есть такая практика. Есть поселения дотационные, сами по себе они время от времени оказываются в таком положении, что не могут платить зарплату бюджетникам, не могут покрыть текущие коммунальные расходы. Если у нас свободные деньги есть, Счетная палата обращается к нам и просит на месяц-полтора, потом возвращает обратно. Поэтому бюджет и называется консолидированным. Это не уголовное дело, а финансовые дисциплины, которые практикуются по всей республике. У нас из 23 поселений в районе только 9 самодостаточны, остальные — дотационные. Нельзя же разделить население на белое и черное. Но мы даем субсидии только на погашение текущих задолженностей и на первейшие нужды».