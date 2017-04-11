Василь Хазеев: «Харитонов исполнял мою волю»

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11 апреля в 11:12
Татфондбанк признан банкротом
Татфондбанк признан банкротом

Открыто конкурсное производство. Общую стоимость имущества и активов банка временная администрация оценила в 71,393 млрд руб.

11 апреля в 09:20
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»

Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяженностью 1957 метров.

11 апреля в 08:37
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ приведет к тому, что без отдыха останутся миллионы туристов, уже оплативших туры.
11 апреля в 08:27
КАМАЗ начал сборку нового грузовика
КАМАЗ начал сборку нового грузовика

Топливный бак будет рассчитан на 695 литров. В машине в качестве дополнительной опции может быть поставлен предпусковой подогреватель двигателя или второго спального места.

11 апреля в 08:17
Челны получат 47,6 миллионов рублей на развитие бизнеса
Челны получат 47,6 миллионов рублей на развитие бизнеса

На компенсацию затрат по программам «Лизинг-грант» и «Поддержка субъектов социального предпринимательства» город получит субсидию из республиканского бюджета.
11 апреля в 08:03
Алишер Усманов подаст в суд на Алексея Навального за клевету
Алишер Усманов подаст в суд на Алексея Навального за клевету

Ранее оппозиционер отправил заявление в СКР о возбуждении уголовного дела в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева и бизнесмена Усманова.

11 апреля в 08:00
Исполком: сегодня в 65 микрорайоне по графику начнется подача горячей воды
Исполком: сегодня в 65 микрорайоне по графику начнется подача горячей воды

Накануне на месте аварии побывала рабочая группа во главе с руководителем исполнительного комитета города Ринатом Абдуллиным.

10 апреля в 16:50
Прокуратура Челнов не нашла подтверждения родственным связям между чиновниками
Прокуратура Челнов не нашла подтверждения родственным связям между чиновниками

Напомним, что о возможном родстве сообщил депутат горсовета Набережных Челнов Сергей Яковлев.

10 апреля в 16:33
В 41 миллион рублей в день обходится бюджету РФ содержание президента
В 41 миллион рублей в день обходится бюджету РФ содержание президента

На работу законодательных органов на федеральном и муниципальном уровнях в 2017 году будет потрачено 13 млрд. рублей, а на федеральное и региональные правительства - 6 миллиардов.
10 апреля в 14:05
В Челнах байкеры откроют сезон выступлением «7Б» и мотопробегом
В Челнах байкеры откроют сезон выступлением «7Б» и мотопробегом

Российская рок-группа «7Б» бесплатно выступит на открытии мотосезона в Набережных Челнах. Байкеры соберутся 13 мая в 12:00 на автозаправочной станции на Альметьевском тракте.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

Ложь
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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
11 апреля 2017г. 12:02

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Выпуск №13 от 05 апреля 2017 г.
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Василь Хазеев: «Харитонов исполнял мою волю»

Василь Хазеев: «Харитонов исполнял мою волю»

Явится ли один из главных свидетелей по делу Харитонова- его соратник, глава Тукаевского района Василь Хазеев, было не известно до самого заседания, которое состоялось 5 апреля в менделеевском районном суде. Кроме него в тот день свои показания должны были дать руководитель исполкома района, бывший заместитель главы, представитель контрольно-счетной палаты, заместитель Харитонова и депутат малошильнинского сельского поселения (МСП).

С помощью них судье предстояло выяснить, на каком этапе и с чей подачи были допущены нарушения, выявленные проверкой.

Щедрое поселение

Напомним, в 2015 году обновленный состав депутатов сельского поселения вступил в конфликт с местным главой и создал свою коалицию — пять народных избранников против Геннадия Харитонова и четырех его единомышленников, что позволило блокировать непопулярные решения, которые выносились на утверждение совета.

Одновременно депутаты-оппозиционеры стали изучать деятельность своих предшественников. Тогда-то и вскрылись факты, которые впоследствии заинтересовали прокуратуру и следственные органы — в 2013 году на деньги сельского поселения был куплен автомобиль для заместителя главы Тукаевского района, в то же время два миллиона рублей в качестве кредита были переведены из местного бюджета в Стародрюшенский район и Нижние Суксы. Кроме того, в нарушение закона на малошильнинском балансе значились и получали зарплату некие внештатные работники в количестве одиннадцати человек.

- Общий объем нарушений составил больше восьми миллионов рублей. Были установлены нарушения по неэффективному использованию денежных средств, - рассказала на суде представитель контрольно-счетной палаты Светлана Беспалова, которая в 2016 году по представлению прокуратуры Тукаевского района проводила проверку. - При передаче автомобиля - расходные обязательства района были сделаны за счет поселения, это нарушение. Кредиты могут выдаваться только из вышестоящего бюджета — нарушение. И в бюджетных учреждениях нет такого понятия, как внештатные работники.

Добро от президента

Любопытными оказались показания, которые дал во время заседания глава исполкома Тукаевского района. По его словам, покупка и передача машины для нужд его бывшего заместителя были согласованы на самом высоком республиканском уровне.

- В адрес Премьер-министра Ильдара Халикова нами был направлен запрос и в дальнейшем получили одобрение Президента, - пояснил Расим Асылгараев. - Актом в июне 2013 года машина была передана нам.

- Где решался вопрос об этом? - уточнила представитель прокуратеры.

- В кабинете главы.

- Протокол велся?

- Насколько знаю, нет.

- Решение было принято официально, закреплено документально?

- Не могу ответить

Вопрос с кредитованием дотационных поселений тоже, по всей видимости, решался "на коленке". Ведь когда Минфин РТ вынес предупреждение о недопустимости нарушения бюджетного законодательства, средства из малошильнинского сельского поселения были уже переведены.

Глава сказал — подчиненный сделал

Экс-замглавы района Тукаевского района Люция Ахметова, которая, собственно, и ездила на машине, купленной МСП за 891 000 рублей, мало что смогла сказать в суде. Чиновница, более десяти лет отвечающая за внутреннюю коммуникацию между поселениями, даже не смогла удовлетворить просьбу адвоката Геннадия Харитонова — дать характеристикуу его подзащитному.

- Я ничего не могу сказать, я там больше не работаю, - сухо ответила Ахметова.

А вот сам глава Тукаевского района Василь Хазеев твердо заявил на заседании, что претензий к подчиненному Харитонову не имеет и более того — все рассматриваемые в суде нарушения были сделаны с его ведома.

- Идея была моя и решение мое. Как вы думаете, в районе такие вопросы без ведома главы решаются разве? - задал он встречный вопрос стороне гособвинения.

- Вы дали указание?

- Как хотите, так и понимайте. Будем считать, что дал указание начальнику финотдела, руководителю исполкома и Харитонову.

- Это было указание или предложение? - вновь уточнила представитель прокуратура.

- Раз глава говорит, значит надо выполнять.

- Вы считаете, что Харитоновым были допущены нарушения?

- Он исполнял мою волю! Думаете, я сказал и Харитонов сразу побежал выполнять? Пришлось убеждать, что так надо, что у заместителя моего нет машины.

Любопытно, что Хазеев и в суде не скрывал, что подобная практика существует до сих пор — на днях, к примеру, Мелекесское сельское поселение так же профинансировало покупку машины для исполкома Тукаевского района, а автомобилем, купленным для Ахметовой, его нынешний заместитель пользуется по сей день.

Правда глава не отрицал, что и в случае с покупкой машин, и в вопросе кредитования малоимущих поселений, решения должны обязательно приниматься советом депутатов. Документы с одобрением народных избранников о выделении финансов из МСП ему Харитонов предоставил. Оставалось выяснить их подлинность.

Был звонок из района

И, судя по показаниям оставшихся свидетелей, в этом была загвоздка. К примеру, депутат Анатолий Крапивин, который значился секретарем в протоколах заседаний малошильнинского совета, на которых якобы принимались решения и о машине, и о кредитовании, заявил, что подобные вопросы вообще не выносились на рассмотрение депутатов.

- Я был удивлен, когда увидел свою фамилию в протоколе, с которым ознакомился только у следователя, - рассказал депутат. - Даже если бы такие вопросы выносились, не думаю, что мы проголосовали бы «за». В нашем поселении достаточно проблем, на которые всегда не хватает средств.

А печатались эти протоколы заместителем Геннадия Харитонова, которая так же не принимала участия в подобных заседаниях. Как пояснила Светлана Беспалова, документ составлялся со слов единственного человека — ее непосредственного шефа.

- Протокол печатался в конце месяца на основании решений, принятых депутатами. Решения я уже видела в готовом виде. Я не знаю кто их оформлял, - пояснила Беспалова. - Должно быть наоборот — на заседании ведется протокол, а потом составляются проекты решений. Но когда я пришла на эту должность, там так было заведено. Я, в силу малоопытности, не знала как нужно правильно. Потом, в процессе работы у меня стали, конечно, возникать вопросы, я спрашивала у юристов, пыталась прокурору задать вопрос - почему такая ситуация, конкретно ответа не было .

- Откуда вы брали сведения о том, кто из депутатов присутствал на заседании? - задала уточняющий вопрос судья.

- Харитонов говорил кого надо указать.

- Вы знали о решении передать машину в район? - спросила представитель обвинения.

- Мне был звонок из района, чтобы я об этом решении среди депутатов и населения не распространялась.

О том, от кого конкретно был этот звонок, ни судья, ни сотрудник прокуратуры Беспалову не спросили. Допрос свидетелей по делу продолжится на этой неделе.

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Комментарии:


R 10.04.2017 21:07

Характерная деталь. На каждом заседании суда в зале присутствует почти или полностью группа депутатов Федорова М. и немало солидарных им рядовых жителей поселения. Харитонов Г. в суде один, если не считать отбывающего обязанности защитника. Даже свидетели с его стороны после допроса спешат удалиться. Ситуация говорит сама за себя.

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Местный 10.04.2017 21:14

Весь “изюм” в одном материале! Умеете.

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333 11.04.2017 10:07

Обалдеть как звучит. Заместитель председателя исполкома “В СИЛУ МАЛООПЫТНОСТИ” не знает как работать с документами. Во как ВАНЬКУ ВАЛЯЕТ ... Или - как там штат сотрудников подбирается ???

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