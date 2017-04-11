Василь Хазеев: «Харитонов исполнял мою волю»

Явится ли один из главных свидетелей по делу Харитонова- его соратник, глава Тукаевского района Василь Хазеев, было не известно до самого заседания, которое состоялось 5 апреля в менделеевском районном суде. Кроме него в тот день свои показания должны были дать руководитель исполкома района, бывший заместитель главы, представитель контрольно-счетной палаты, заместитель Харитонова и депутат малошильнинского сельского поселения (МСП).

С помощью них судье предстояло выяснить, на каком этапе и с чей подачи были допущены нарушения, выявленные проверкой.

Щедрое поселение

Напомним, в 2015 году обновленный состав депутатов сельского поселения вступил в конфликт с местным главой и создал свою коалицию — пять народных избранников против Геннадия Харитонова и четырех его единомышленников, что позволило блокировать непопулярные решения, которые выносились на утверждение совета.

Одновременно депутаты-оппозиционеры стали изучать деятельность своих предшественников. Тогда-то и вскрылись факты, которые впоследствии заинтересовали прокуратуру и следственные органы — в 2013 году на деньги сельского поселения был куплен автомобиль для заместителя главы Тукаевского района, в то же время два миллиона рублей в качестве кредита были переведены из местного бюджета в Стародрюшенский район и Нижние Суксы. Кроме того, в нарушение закона на малошильнинском балансе значились и получали зарплату некие внештатные работники в количестве одиннадцати человек.

- Общий объем нарушений составил больше восьми миллионов рублей. Были установлены нарушения по неэффективному использованию денежных средств, - рассказала на суде представитель контрольно-счетной палаты Светлана Беспалова, которая в 2016 году по представлению прокуратуры Тукаевского района проводила проверку. - При передаче автомобиля - расходные обязательства района были сделаны за счет поселения, это нарушение. Кредиты могут выдаваться только из вышестоящего бюджета — нарушение. И в бюджетных учреждениях нет такого понятия, как внештатные работники.

Добро от президента

Любопытными оказались показания, которые дал во время заседания глава исполкома Тукаевского района. По его словам, покупка и передача машины для нужд его бывшего заместителя были согласованы на самом высоком республиканском уровне.

- В адрес Премьер-министра Ильдара Халикова нами был направлен запрос и в дальнейшем получили одобрение Президента, - пояснил Расим Асылгараев. - Актом в июне 2013 года машина была передана нам.

- Где решался вопрос об этом? - уточнила представитель прокуратеры.

- В кабинете главы.

- Протокол велся?

- Насколько знаю, нет.

- Решение было принято официально, закреплено документально?

- Не могу ответить

Вопрос с кредитованием дотационных поселений тоже, по всей видимости, решался "на коленке". Ведь когда Минфин РТ вынес предупреждение о недопустимости нарушения бюджетного законодательства, средства из малошильнинского сельского поселения были уже переведены.

Глава сказал — подчиненный сделал

Экс-замглавы района Тукаевского района Люция Ахметова, которая, собственно, и ездила на машине, купленной МСП за 891 000 рублей, мало что смогла сказать в суде. Чиновница, более десяти лет отвечающая за внутреннюю коммуникацию между поселениями, даже не смогла удовлетворить просьбу адвоката Геннадия Харитонова — дать характеристикуу его подзащитному.

- Я ничего не могу сказать, я там больше не работаю, - сухо ответила Ахметова.

А вот сам глава Тукаевского района Василь Хазеев твердо заявил на заседании, что претензий к подчиненному Харитонову не имеет и более того — все рассматриваемые в суде нарушения были сделаны с его ведома.

- Идея была моя и решение мое. Как вы думаете, в районе такие вопросы без ведома главы решаются разве? - задал он встречный вопрос стороне гособвинения.

- Вы дали указание?

- Как хотите, так и понимайте. Будем считать, что дал указание начальнику финотдела, руководителю исполкома и Харитонову.

- Это было указание или предложение? - вновь уточнила представитель прокуратура.

- Раз глава говорит, значит надо выполнять.

- Вы считаете, что Харитоновым были допущены нарушения?

- Он исполнял мою волю! Думаете, я сказал и Харитонов сразу побежал выполнять? Пришлось убеждать, что так надо, что у заместителя моего нет машины.

Любопытно, что Хазеев и в суде не скрывал, что подобная практика существует до сих пор — на днях, к примеру, Мелекесское сельское поселение так же профинансировало покупку машины для исполкома Тукаевского района, а автомобилем, купленным для Ахметовой, его нынешний заместитель пользуется по сей день.

Правда глава не отрицал, что и в случае с покупкой машин, и в вопросе кредитования малоимущих поселений, решения должны обязательно приниматься советом депутатов. Документы с одобрением народных избранников о выделении финансов из МСП ему Харитонов предоставил. Оставалось выяснить их подлинность.

Был звонок из района

И, судя по показаниям оставшихся свидетелей, в этом была загвоздка. К примеру, депутат Анатолий Крапивин, который значился секретарем в протоколах заседаний малошильнинского совета, на которых якобы принимались решения и о машине, и о кредитовании, заявил, что подобные вопросы вообще не выносились на рассмотрение депутатов.

- Я был удивлен, когда увидел свою фамилию в протоколе, с которым ознакомился только у следователя, - рассказал депутат. - Даже если бы такие вопросы выносились, не думаю, что мы проголосовали бы «за». В нашем поселении достаточно проблем, на которые всегда не хватает средств.

А печатались эти протоколы заместителем Геннадия Харитонова, которая так же не принимала участия в подобных заседаниях. Как пояснила Светлана Беспалова, документ составлялся со слов единственного человека — ее непосредственного шефа.

- Протокол печатался в конце месяца на основании решений, принятых депутатами. Решения я уже видела в готовом виде. Я не знаю кто их оформлял, - пояснила Беспалова. - Должно быть наоборот — на заседании ведется протокол, а потом составляются проекты решений. Но когда я пришла на эту должность, там так было заведено. Я, в силу малоопытности, не знала как нужно правильно. Потом, в процессе работы у меня стали, конечно, возникать вопросы, я спрашивала у юристов, пыталась прокурору задать вопрос - почему такая ситуация, конкретно ответа не было .

- Откуда вы брали сведения о том, кто из депутатов присутствал на заседании? - задала уточняющий вопрос судья.

- Харитонов говорил кого надо указать.

- Вы знали о решении передать машину в район? - спросила представитель обвинения.

- Мне был звонок из района, чтобы я об этом решении среди депутатов и населения не распространялась.

О том, от кого конкретно был этот звонок, ни судья, ни сотрудник прокуратуры Беспалову не спросили. Допрос свидетелей по делу продолжится на этой неделе.